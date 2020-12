Près de 400 chefs religieux mondiaux, dont le militant anti-apartheid Desmond Tutu et l’évêque britannique de Liverpool, ont appelé mercredi les pays à annuler les interdictions des relations homosexuelles et à mettre fin à la thérapie de conversion LGBT +.

Soixante-neuf États membres des Nations Unies interdisent toujours le sexe gay, selon le rapport 2020 sur l’homophobie parrainé par l’État publié mardi par l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexuels (ILGA World).

Seuls le Brésil, l’Équateur, Malte et l’Allemagne ont institué des formes d’interdiction à l’échelle nationale de la thérapie de conversion, qui vise à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

Organisée par l’organisation caritative de la Fondation Ozanne, la déclaration a été signée par des chefs religieux de 35 pays, y compris des représentants des principales religions du monde et l’ancienne présidente irlandaise Mary McAleese, membre éminent de l’Église catholique romaine.

L’annonce, qui marque le lancement de la Commission interconfessionnelle mondiale sur les vies LGBT +, sera faite mercredi lors d’une conférence virtuelle de représentants religieux mondiaux financée par le ministère britannique des Affaires étrangères (FCDO).

Wendy Morton, la jeune ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré à la Fondation Thomson Reuters que la déclaration marquait « un pas important vers l’égalité ».

« Nous soutenons pleinement son appel pour mettre fin à la violence, à la discrimination et à la criminalisation en cours des relations homosexuelles dans 69 pays », a-t-elle déclaré dans des commentaires par courrier électronique, décrivant la thérapie de conversion comme « une pratique odieuse et devrait être arrêtée ».

COUPABLE

McAleese a déclaré que la déclaration conjointe représentait « un petit pas vers la lutte contre (l’homophobie) ».

«Mais c’est une étape nécessaire pour rappeler aux systèmes religieux du monde et aux croyants qu’ils ont une obligation envers leurs concitoyens qui ont également droit à la pleine dignité de leur humanité et à leurs droits humains pleinement égaux», a-t-elle déclaré.

La déclaration reconnaît également « avec un profond regret » que les enseignements religieux à travers les siècles « ont causé et continuent de causer une profonde douleur et offense à ceux qui sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexués ».

Le rabbin Laura Janner-Klausner, ancien rabbin principal du judaïsme réformé – qui regroupe 41 synagogues indépendantes – a déclaré que la déclaration visait en partie à reconnaître que « nos religions … ont encore beaucoup de choses dont nous sommes coupables ».

«Ce serait charmant de dire que cela n’a rien à voir avec nous, mais nos traditions religieuses ont surtout conduit à la thérapie de conversion», a-t-elle ajouté.

À ce jour, la déclaration a été signée par des chefs religieux, notamment des chrétiens, des juifs, des sikhs, des hindous, des bouddhistes et des musulmans.

« Je pense que la communauté musulmane est prête pour cette conversation », a déclaré l’imam Muhsin Hendricks, qui a fondé la mosquée Masjidul Ghurbaah à Cape Town, en Afrique du Sud, l’une des rares mosquées au monde intégrant les LGBT.

« Je suis actuellement en train de m’entraîner avec six imams de différentes régions d’Afrique et l’ouverture à regarder cette question (est incroyable) », at-il déclaré.

«Je suis vraiment étonné et enthousiasmé car il y a 10 ans, ce genre de formation avec des imams n’était pas possible. Je pense donc que la communauté est prête.