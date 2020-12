«Nous reconnaissons que certains enseignements religieux ont, à travers les âges, été mal utilisés pour causer une profonde douleur et offenser les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées» la commission a dit dans un rapport. «Cela doit changer.»

L’engagement a été signé par des chefs religieux de plus de 35 pays. Il était dirigé par la Commission interconfessionnelle mondiale sur l’initiative LGBT + Lives, dans le but «d’affirmer le caractère sacré de la vie et la dignité de tous».

Certains des chefs religieux les plus éminents qui ont signé la déclaration comprennent l’archevêque émérite Desmond. M. Tutu d’Afrique du Sud, lauréat du prix Nobel de la paix 1984; Le rabbin Mel Gottlieb, président de l’Académie pour la religion juive, Californie; le révérend John C. Dorhauer, ministre général et président de l’Église Unie du Christ; et le révérend Michael-Ray Mathews, président de l’Alliance des baptistes.

La thérapie de conversion est une pratique discréditée visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. L’American Medical Association et l’American Psychological Association ont condamné cette pratique.

La pratique comprenait parfois des méthodes sévères comme l’institutionnalisation, la castration et la thérapie par électrochocs.

Vingt États des États-Unis ont une forme d’interdiction de la thérapie de conversion, a déclaré Christy Mallory, directrice des politiques nationales et locales à l’Institut Williams de la faculté de droit de l’UCLA. L’institut est un groupe de réflexion axé sur la recherche sur les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre. La plupart des États qui ont adopté une interdiction sont ceux qui soutiennent le plus les droits des LGBTQ, a-t-elle déclaré.