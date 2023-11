Des centaines de journalistes signent une lettre protestant contre la couverture médiatique d’Israël

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Plus de 750 journalistes issus de dizaines d’organismes de presse ont signé une lettre ouverte publié jeudi condamnant le meurtre de journalistes par Israël à Gaza et critiquant la couverture de la guerre par les médias occidentaux. La lettre – qui affirme que les rédactions sont « responsables de la rhétorique déshumanisante qui a servi à justifier le nettoyage ethnique des Palestiniens » – est la dernière d’une série de déclarations collectives passionnées qui marquent le terrain dans la réaction des États à la guerre entre Israël et Gaza.

Mais alors que d’autres écrivains, artistes, universitaires et universitaires ont critiqué la couverture médiatique du conflit, la dernière lettre – qui comprend des signataires de Reuters, du Los Angeles Times, du Boston Globe et du Washington Post – se distingue par le fait qu’elle expose les divisions et les frustrations au sein des rédactions. .

Pour certains journalistes, signer la lettre était un geste audacieux, voire risqué. Des journalistes ont été licenciés de certaines rédactions pour avoir adopté des positions politiques publiques qui pourraient les exposer à des accusations de partialité.

Mais ceux qui ont rédigé la dernière lettre affirment qu’il s’agit d’un appel à réaffirmer son engagement en faveur de l’équité, et non à l’abandonner.

« Mon espoir avec cette lettre est de repousser la culture de la peur autour de cette question », a déclaré Abdallah Fayyad, finaliste du prix Pulitzer 2022 et ancien membre du comité de rédaction du Boston Globe, qui a signé la lettre, « et de prendre des décisions. les créateurs, les journalistes et les rédacteurs réfléchissent à deux fois au langage qu’ils utilisent.

“Il s’agit simplement de demander aux journalistes de faire leur travail”, a déclaré Suhauna Hussain, journaliste syndicale au Los Angeles Times qui a signé la lettre. « Demander des comptes au pouvoir. »

De manière plus frappante, la lettre soutient que les journalistes devraient utiliser des mots comme « apartheid », « nettoyage ethnique » et « génocide » pour décrire le traitement réservé aux Palestiniens par Israël.

Même si les signataires de la lettre affirment qu’il s’agit de « termes précis et bien définis par les organisations internationales de défense des droits de l’homme », des débats ont toujours eu lieu entre diplomates, groupes humanitaires et participants sur la question de savoir quand un incident ou un conflit particulier correspondait à la définition de ces termes.

Fayyad a déclaré qu’il n’appelait pas les rédactions à adopter ces termes pour leurs propres descriptions, “mais il est pertinent de dire que des groupes de défense des droits de l’homme de premier plan ont qualifié Israël de régime d’apartheid”, a-t-il déclaré, tout comme de nombreux reportages le soulignent. les États-Unis ont désigné le Hamas comme organisation terroriste. “C’est le genre de double standard que j’espère que cette lettre dénoncera.”

Les médias mènent une guerre des mots pour couvrir Gaza et Israël

Une grande partie du texte se concentre sur les journalistes qui ont été tués au cours du conflit qui a éclaté pendant un mois après que les militants du Hamas ont traversé la frontière israélienne le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant environ 240 otages.

Jusqu’à présent, 39 professionnels des médias ont été tués, pour la plupart lors de frappes de représailles d’Israël, selon le dernier décompte du Comité pour la protection des journalistes.

Une enquête menée par Reporters sans frontières a déterminé qu’Israël avait ciblé des journalistes lors d’une frappe aérienne du 13 octobre qui a tué le journaliste de Reuters Issam Abdallah et en a blessé six autres. (Les responsables israéliens ont nié avoir ciblé les journalistes et ont déclaré qu’ils examinaient l’incident.) Fin octobre, des responsables militaires israéliens ont informé Reuters et l’Agence France-Presse qu’ils ne pouvait pas garantir la sécurité de leurs employés opérant dans la bande de Gaza.

Joe Rivano Barros, rédacteur en chef de Mission Local, une organisation à but non lucratif de San Francisco, qui a signé la lettre, a soutenu qu’il n’y avait pas eu de « condamnations généralisées de [the killings of journalists] des rédactions occidentales. »

« Ce conflit particulier semble susciter beaucoup de tergiversations, contrairement à d’autres conflits », a déclaré Rivano Barros.

La lettre des journalistes fait suite à plusieurs autres lettres ouvertes ces dernières semaines, la plupart exprimant leur solidarité avec les Palestiniens. La revue des livres de New York publié celui signé par des écrivains bien connus, dont Ta-Nehisi Coates, appelant la « communauté internationale à s’engager à mettre fin à la catastrophe qui se déroule à Gaza ». UN lettre signé par des centaines d’écrivains juifs et publié dans le magazine N+1 disait : « nous sommes horrifiés de voir la lutte contre l’antisémitisme utilisée comme prétexte pour des crimes de guerre avec une intention génocidaire déclarée ».

Une lettre publiée par Artforum et signée par des milliers d’artistes et d’universitaires, cependant, conduit au licenciement de son rédacteur en chef. Les éditeurs du magazine ont déclaré dans un communiqué que la lettre n’était « pas conforme au processus éditorial d’Artforum » et avait été « largement interprétée à tort comme une déclaration du magazine sur des circonstances géopolitiques extrêmement sensibles et complexes ».

Et une lettre largement diffusée intitulée «Les écrivains contre la guerre contre Gaza», qui a été signé par plus de 8 000 écrivains, a condamné « la réduction au silence de la dissidence et… les cycles médiatiques racistes et révisionnistes ». Les écrivains du New York Times, Jazmine Hughes et Jamie Lauren Keiles, ont signé la lettre. Quelques jours plus tard, Hughes a démissionné sous la pression de la direction et Keiles a quitté le journal, en écrivant sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il s’agissait « d’une décision personnelle quant au type de travail que je veux pouvoir faire ».

Les lettres ouvertes ont une longue histoire dans la protestation civile, jouant un rôle stratégique, a déclaré TV Reed, professeur d’études anglaises et américaines à l’Université de l’État de Washington, qui a étudié les mouvements de protestation et a écrit le livre « The Art of Protest ».

“La puissance [of open letters] consiste à proposer aux lecteurs des noms qu’ils connaissent et respectent auxquels s’identifier. Et/ou des professions qu’ils respectent et auxquelles ils s’identifient », a-t-il déclaré. « À l’ère des médias sociaux, où les commentaires individuels sont souvent excessifs et durs, une lettre collective soigneusement conçue peut être plus puissante. »

La lettre signée par le journaliste a soulevé des inquiétudes parmi les universitaires en journalisme et les rédacteurs en chef chevronnés.

Bill Grueskin, professeur de journalisme à l’Université de Columbia, a déclaré que les journalistes pourraient avoir plus de latitude pour intervenir sur des questions liées aux médias, comme l’assassinat de journalistes. Mais il a averti que les journalistes qui signent des lettres ouvertes sur des sujets politiques risquent de nuire à leurs médias et à leur propre capacité à recueillir des informations.

“Je pense que cela vaut la peine d’avoir une discussion vraiment honnête en termes de réputation de l’institution pour laquelle ils travaillent”, a déclaré Grueskin, ancien rédacteur en chef adjoint du Wall Street Journal.

Rivano Barros a soutenu que les journalistes « peuvent critiquer et critiquent les gouvernements lorsqu’ils portent atteinte à la liberté de la presse », comme le gouvernement saoudien pour le meurtre de l’écrivain Jamal Khashoggi et le gouvernement russe pour la détention du journaliste du Journal Evan Gershkovich.

« Les journalistes de Gaza sont confrontés à un nombre de morts sans précédent et croissant, les rédactions occidentales bénéficient directement de leur travail sur le terrain, et si nous ne pouvons pas appeler à leur protection, c’est pervers », a-t-il déclaré.

Steve Coll, ancien rédacteur en chef du Post et ancien doyen de l’école de journalisme de Columbia, a déclaré que les journalistes qui signent des lettres ouvertes pourraient faire face à des réactions négatives de la part de la direction, surtout si ces salles de rédaction ont des règles interdisant l’activisme.

Il a souligné une récente scission générationnelle dans certaines salles de rédaction, où les jeunes employés se sentent habilités à s’exprimer sur les questions politiques, ce qui les met parfois en conflit avec les mœurs des journalistes plus âgés, qui préfèrent rester silencieux. “C’est un problème qui doit être résolu d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré.