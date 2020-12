Publicité

Une foule immense composée de centaines d’adolescents et de jeunes se sont rassemblés devant le grand magasin de luxe Harrods à Knightsbridge, Londres aujourd’hui.

Des scènes chaotiques s’ensuivirent alors que le grand groupe tentait d’entrer dans le magasin Harrods et se rassemblait dans les rues à l’extérieur.

Le groupe était composé de centaines de jeunes qui ne portaient pas de masques et ne prêtaient pas attention à la distanciation sociale.

La police a été appelée au magasin juste après 13 heures et quatre arrestations ont été effectuées pour bagarre et violations des règles Covid et la foule s’est depuis dispersée.

Sur des photos prises samedi vers 17h30, des centaines de jeunes sont vus en train de socialiser alors qu’ils se rassemblent dans les rues autour de Harrods et Harvey Nichols.

La police métropolitaine a confirmé que des agents avaient été appelés à signaler qu’un grand groupe tentait d’entrer dans un magasin du sud-ouest de Londres juste après 13 heures aujourd’hui et que quatre arrestations avaient été effectuées.

Dans un communiqué, la police du Met a déclaré: « La police a été appelée vers 13 h 09 le samedi 5 décembre pour des informations faisant état d’un grand groupe de personnes tentant de pénétrer dans un magasin de Brompton Road, SW1.

« Quatre hommes ont été arrêtés au total – deux pour bagarre, un pour violation des règlements Covid et un autre pour infraction à l’ordre public et violation des règlements Covid. La foule s’est dispersée depuis.

Cela survient alors que les acheteurs se déplacent en masse aujourd’hui pour faire leurs achats de Noël après la réouverture des points de vente après la levée du verrouillage national.

Au cours de ce qui est le premier jour non ouvrable depuis la fin du verrouillage le 2 décembre, les acheteurs étaient en force dans l’espoir de conclure des offres de Noël avec des prix réduits jusqu’à 80%.

Au début de ce qui devrait être une frénésie de dépenses de 1,5 milliard de livres sterling aujourd’hui, des acheteurs à Londres ont été photographiés en train de transporter des sacs de marchandises et d’attendre dans des files d’attente à l’extérieur des magasins, y compris Primark et les Debenhams sur le point de fermer.

Londres reste au niveau 2 dans le nouveau système de niveaux pendant la pandémie de coronavirus. Au niveau 2, les pubs ont vu leur couvre-feu prolongé jusqu’à 23 heures, mais ne peuvent servir de l’alcool qu’avec un « repas copieux » et au niveau 3, ils sont limités à des plats à emporter.