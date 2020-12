«Il n’y a rien, mon frère, nous avons tout perdu», me disait José Samuel Reyes, un habitant de San Pedro Sula, le centre industriel du pays et la zone la plus touchée par les ouragans Eta et Iota le mois dernier. The Associated Press.

Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, s’est rendu aux États-Unis la semaine dernière pour demander l’aide de l’administration Trump, avertissant que son pays est au bord de la pénurie alimentaire en raison des ouragans successifs qui ont entraîné des pertes de récoltes massives. économie et conduit des dizaines de milliers de personnes vers des abris.

Les visages des migrants potentiels reflétaient ce désespoir.

« Nous n’allons ici qu’avec ce que l’ouragan nous a laissé », a déclaré Edgardo Calderón, qui a déclaré qu’il partait pour les États-Unis avec une partie de sa famille « pour voir ce qui se passe ».

Plus de 4,3 millions d’Amérique centrale, dont 3 millions de Honduriens, ont été touchés par l’ouragan Eta seul, selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces chiffres n’ont augmenté que lorsque Iota, une autre tempête de catégorie 4, a frappé la région.

On ignore jusqu’où ira la future caravane. En octobre, les forces de sécurité du Guatemala voisin ont renvoyé un autre groupe important de Honduriens qui tentaient de quitter leur pays.

Outre les ouragans, des familles du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador tentent de fuir la dévastation économique causée par la pandémie de coronavirus et les problèmes chroniques de violence et de pauvreté.

Après avoir ralenti au cours de l’année écoulée, les détentions de migrants à la frontière sud-ouest des États-Unis ont commencé à augmenter en septembre et ont augmenté de plus de 50% en octobre par rapport à l’année précédente, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines. .

La victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle américaine a fait espérer qu’il pourrait assouplir les politiques d’immigration.

Cependant, cela ne signifie pas que le voyage vers le nord est plus facile. Les possibilités d’atteindre les États-Unis ou même le Mexique sont minces en raison des restrictions de mobilité contre la pandémie et des contrôles d’immigration renforcés introduits au Mexique et au Guatemala depuis 2019 sous la pression de l’administration Trump.