Des centaines de foyers se sont retrouvés sans eau alors que les familles étaient obligées de faire la queue pour des bouteilles qui s’épuisaient après la sécheresse déclarée

Des CENTAINES de foyers se sont retrouvés sans eau aujourd’hui – quelques heures seulement après le déclenchement d’une sécheresse.

Des familles ont été obligées de faire la queue pour des bouteilles d’eau à Surrey après que des “problèmes techniques” aient provoqué le chaos à Netley Mill Water Treatment Works de Thames Water.

Des centaines de ménages à Surrey se sont réveillés avec une basse pression ou pas d’eau du tout ce matin Crédit : Martin Bamford/SurreyLive

On pouvait voir des files d’attente serpenter autour d’un parking local alors que les travailleurs distribuaient des bouteilles Crédit : Martin Bamford/SurreyLive

Mais de nombreux habitants ont fustigé les scènes, qui ont vu les bouteilles s’épuiser rapidement Crédit : Martin Bamford/SurreyLive

Des files d’attente ont été vues serpentant autour du parking de Cranleigh Village Way alors que des résidents désespérés attendaient des bouteilles.

De nombreux habitants ont fustigé les scènes – signalant avoir été refoulés lorsque les bouteilles se sont épuisées, rapporte Surrey Live.

L’arrière gauche à la retraite de Chelsea et d’Angleterre Graeme Le Saux, qui vit dans la région de Cranleigh, a critiqué Jeremy Hunt après que le député de South West Surrey a partagé une photo de lui-même en uniforme de Thames Water et a confirmé qu’il y avait des problèmes avec “l’équipement”.

Il a écrit: “Un autre coup de pub Jeremy. Tout tourne autour de vous, n’est-ce pas? Alors que les gens souffrent, vous soutenez avec joie une infrastructure vitale mal gérée.

“Il n’y a pas d’eau en bouteille aux points de ramassage, ils sont déjà épuisés. Mais bon, une excellente occasion pour vous d’envoyer un tweet sans signification!”

Les codes postaux concernés sont GU5, GU6, RH4, RH5 et RH12, qui incluent Cranleigh et Dorking, où Thames Water indique qu’une deuxième station d’eau en bouteille a maintenant ouvert.

Pendant ce temps, d’autres résidents de Cranleigh se sont rendus à Thames Water et se sont plaints de longues files d’attente dans une chaleur étouffante et d’une disponibilité insuffisante de bouteilles d’eau.

La conseillère locale Liz Townsend a déclaré: “Je suis tellement en colère de voir beaucoup de personnes âgées avoir l’air stressées et inquiètes sans eau, faire la queue dans la chaleur ce matin pour n’obtenir que des bouteilles de 2x2L parce qu’il n’y en avait pas assez et se faire dire qu’elles devaient sortir à nouveau plus tard pour en ramasser plus !”

Un autre résident a ajouté: “Les dépôts à Cranleigh pour une si petite quantité d’eau pour les familles incapables de tirer la chasse d’eau / un simple lavage ne suffisent pas, les villages environnants ont également besoin de points de dépôt.

“C’est tout à fait inacceptable, surtout compte tenu des fuites d’eau constantes que nous avons eues.”

Dans un communiqué, Thames Water a déclaré: “Nos ingénieurs spécialisés sont sur place et travaillent dur pour résoudre le problème le plus rapidement possible.

“Nous avons utilisé des camions-citernes pour pomper de l’eau dans le réseau d’approvisionnement local afin d’aider à améliorer la situation. Nous ouvrons des stations d’eau en bouteille ce matin pour ceux qui ont besoin d’un approvisionnement temporaire. Nous confirmerons les emplacements et les heures d’ouverture ici, dès que possible .

“Nous savons à quel point il est inquiétant et perturbant d’être sans eau, surtout par ce temps chaud. Merci de votre patience pendant que nous travaillons pour ramener les approvisionnements à la normale. Nous publierons des mises à jour ici, une fois que nous aurons plus d’informations. “

Cela survient après qu’une sécheresse a été déclarée dans certaines parties de l’Angleterre hier, alors que le pays lutte contre sa longue vague de chaleur de quatre jours.

Le National Drought Group (NDG) s’est réuni pour discuter du temps sec continu, qui devrait prendre fin dimanche avec des orages et de fortes pluies.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a par la suite déclaré que les zones les plus touchées de l’Angleterre – le sud-ouest, certaines parties du sud et du centre et l’est – devaient passer au statut de sécheresse.

Cela inclut : Devon et Cornouailles, Solent et South Downs, Kent, sud de Londres et East Sussex, Herts et nord de Londres, East Anglia, Thames, Lincolnshire et Northamptonshire, et East Midlands.

Le Yorkshire et les West Midlands devraient être déplacés dans la catégorie sécheresse plus tard ce mois-ci.

L’Agence pour l’environnement (EA) et les compagnies des eaux devraient mettre en œuvre d’autres plans pour gérer l’impact des bas niveaux d’eau, qui pourraient inclure de nouvelles interdictions d’arrosage – bien qu’ils insistent sur la sécurité des approvisionnements.

Des restrictions sont déjà en place dans le Hampshire, l’île de Wight, l’île de Man, le Kent et le Sussex au milieu d’une période de sécheresse prolongée et d’une “demande record”.

Welsh Water a annoncé que les personnes vivant dans le Pembrokeshire ne pouvaient plus utiliser de tuyaux d’arrosage ou de gicleurs à partir du 19 août, et Thames Water a averti que des interdictions pourraient couvrir le Grand Londres, la vallée de la Tamise, le Surrey, le Gloucestershire et le nord du Wiltshire dans les “semaines à venir”.

Graeme Le Saux a fustigé le tweet “insensé” de Jeremy Hunt aujourd’hui Crédit : Twitter/@graemelesaux14

Faibles niveaux d’eau photographiés au réservoir de Pontsticill près de Merthyr Tydfil, au Pays de Galles Crédit : Getty

Des résidents photographiés faisant la queue pour des bouteilles d’eau à Haddenham dans le Cambridgeshire cette semaine Crédit : Geoff Robinson

De la boue séchée et fissurée est exposée au réservoir de Pontsticill près de Merthyr Tydfil, au Pays de Galles Crédit : Getty