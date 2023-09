Des centaines de fermetures de salles d’urgence signalées au Canada

C’était un scénario cauchemardesque pour ceux qui observaient le nombre croissant de fermetures de salles d’urgence à travers le pays.

À la suite d’une triple agression au couteau lors d’une fête à Clinton, en Ontario, le 30 juillet, un chauffeur a emmené les adolescents blessés à moins de deux kilomètres de l’hôpital public de Clinton, pour découvrir que le service des urgences était fermé après 18 heures.

Les adolescents, qui avaient participé à une fête Sweet 16 et avaient 15, 16 et 17 ans, ont dû être conduits vers un autre hôpital situé à 20 kilomètres de là.

« Nous jouons à la roulette russe ici », a déclaré Jim Ginn, maire de Central Huron, où est basé l’hôpital Clinton.

Il a dit qu’il craignait que les fermetures actuelles d’hôpitaux ruraux ne soient dangereuses.

«Tôt ou tard, quelque chose va arriver ici, et cela va coûter la vie à quelqu’un. Cette fois, c’était proche », a-t-il déclaré.

Cette fermeture des salles d’urgence faisait partie d’un nombre important et probablement record de fermetures temporaires des salles d’urgence à travers le pays en 2023 jusqu’à présent, CTV News ayant découvert plus de 1 284 cas où une unité d’urgence d’un hôpital, généralement dans une communauté rurale, a été fermée. pendant des heures ou des jours.

Le nombre est approximatif et pourrait être plus élevé.

Alors que certaines provinces publient des détails en ligne, d’autres n’ont pas été en mesure de fournir des chiffres ou n’ont pas répondu aux demandes de renseignements de CTV. Certaines données proviennent de sites Web des autorités sanitaires ou d’articles d’actualité faisant état d’interruptions du service des urgences.

«Il ne fait absolument aucun doute qu’il s’agit du plus grand nombre de fermetures que nous ayons jamais vu», a déclaré l’urgentologue rural Alan Drummond dans un courriel adressé à CTV News.

« PERSONNE NE PREND CELA ASSEZ AU SÉRIEUX »

Les « interruptions de service », comme les appellent les hôpitaux, étaient rares ces dernières années et ont eu un impact limité. Mais avec environ 7,1 millions de Canadiens vivant désormais dans des zones rurales en 2022, ces fermetures, dit-il, mettent désormais en danger la santé de nombreuses personnes.

« De toute évidence, personne ne prend cela assez au sérieux… Ce genre de fermetures signifie que le gouvernement n’a pas rempli sa part du contrat social envers les Canadiens en leur fournissant un accès assuré à des soins d’urgence de qualité », a déclaré Drummond.

Ce n’est pas seulement un inconvénient de devoir parcourir encore 20 kilomètres ou une demi-heure jusqu’au prochain service d’urgence. Il existe des circonstances dans lesquelles les minutes comptent et où la vie dépend d’un traitement rapide, par exemple lorsqu’un patient est victime d’un accident vasculaire cérébral ou d’une crise cardiaque.

Un ministre qui vit près de Chelsey, en Ontario, et qui n’a pas de médecin de famille, a critiqué la situation dans sa région.

« Je veux dire, en quoi pensent-ils que cela améliore ma situation en matière de soins de santé ? C’est ahurissant », a déclaré le révérend Craig Bartlett.

Bartlett est incapable de trouver un médecin de famille depuis plus de deux ans, depuis son retour du travail en Corée du Sud.

Son unité d’urgence la plus proche se trouve à Chesley, gérée par le South Grey Bruce Health Centre, où il reçoit des soins médicaux et le renouvellement de ses ordonnances. Il a été fermé environ 157 fois jusqu’à présent cette année.

« Je veux voir le service ici au moins maintenu, voire étendu, jusqu’à ce que nous puissions avoir suffisamment de médecins ici », a déclaré Bartlett.

DES CENTAINES DE FERMETURE SUIVI

Un médecin urgentiste de Thunder Bay, en Ontario, a expliqué : « Dans les petits centres ruraux, lorsque votre salle d’urgence ferme bien, vous lui coupez l’accès non seulement aux soins d’urgence, mais aussi à certains des soins primaires qu’ils recevraient. aux urgences.

Le Dr David Savage a déclaré qu’il avait commencé à compter les fermetures de salles d’urgence en Ontario après la fermeture des urgences de Red Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario, pendant 24 heures en 2022.

Deux personnes ont dû être emmenées en ambulance vers une autre urgence située à plus de 200 kilomètres pendant la fermeture.

« Chaque fois qu’une salle d’urgence ferme puis rouvre, ferme et rouvre, je considère cela comme une fermeture », a déclaré Savage, qui est également professeur à l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

En 2022, il a dénombré 848 fermetures à travers la province. Jusqu’à présent cette année, ce chiffre s’élève à 498, au 31 août. Cela inclut la fermeture permanente des urgences à Minden.

Savage se demande souvent ce qui arrive aux patients qui doivent voyager pour recevoir des soins urgents.

« Je ne suis pas sûr que quelqu’un examine réellement les dommages qui en découlent », a-t-il déclaré.

« Dans le Nord de l’Ontario, où la distance moyenne entre une salle d’urgence peut atteindre plus de 100 kilomètres et, dans l’exemple de Red Lake, plus de 200 kilomètres, le fardeau du déplacement pour ces patients peut être très important », a déclaré M. Savage.

Il espère suivre les fermetures et les effets possibles sur les résultats sanitaires qui en découlent.

« Cela devient un problème important d’accès aux soins. Lorsque vos urgences ferment et que les patients ne peuvent pas accéder aux soins, la possibilité d’un mauvais résultat ou de quelque chose manqué, augmente considérablement », a déclaré Savage.

Pour Drummond, qui exerce en médecine depuis 45 ans, cette année a été la pire qu’il ait connue en médecine d’urgence.

« Nous avons un nombre sans précédent. Alors que nous désespérons pour nos patients, les gouvernements prétendent que c’est comme d’habitude et qu’il s’agit d’un problème temporaire. Ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré à CTV News.

SOLUTIONS POSSIBLES

Les experts ont déclaré à CTV qu’ils prédisent que les fermetures des urgences se poursuivront parce que trouver des personnes pour y travailler est le principal problème, Savage notant qu’un grand pourcentage est lié à la pénurie d’infirmières.

« Il n’y a pas de solution simple pour attirer des infirmières bien formées dans les services d’urgence et il y a un décalage assez considérable entre le début de la formation et le moment où vous commencez réellement à exercer », a-t-il déclaré.

La santé est l’un des services les plus importants fournis par les gouvernements provincial et fédéral, et les agences ont été averties d’une pénurie imminente en raison d’une population croissante et vieillissante, bien avant la pandémie de COVID-19.

Une analyse de 2018 prévoyait une pénurie de 117 600 infirmières au Canada d’ici 2030.

«Cela était prévu… et nous voici en 2023. Et cela se produit déjà. Alors si nous savions que cela allait se produire, pourquoi ne l’avions-nous pas planifié, vous savez, il y a 10 ans ? » » a déclaré Dawn Peta, infirmière autorisée à Lethbridge, en Alberta, et coprésidente de l’Association nationale des infirmières et infirmiers d’urgence du Canada.

En 2008, l’Association médicale canadienne estimait que le pays avait alors besoin de 26 000 médecins supplémentaires pour amener le Canada à atteindre la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques, soit quatre à cinq médecins pour 100 000 habitants. Le Canada se classe au 17e rang sur la liste de l’OCDE, derrière les États-Unis, la France et la Norvège, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cela laisse perplexe le révérend Bartlett, qui a déclaré en Corée du Sud qu’il avait un accès presque immédiat à son équipe de soins de santé et qu’il était choqué par le fonctionnement du système canadien.

« Je ne suis pas convaincu qu’il y ait eu beaucoup de planification prospective pour dire : ‘Oui, nous allons probablement avoir ce problème dans quelques années. Comment allons-nous le gérer ?' », a déclaré Bartlett.

Dans une grande partie du Canada, les autorités sanitaires tentent de recruter des infirmières ailleurs, y compris à l’étranger.

Le consensus parmi les personnes interrogées pour cet article est que la rétention des infirmières existantes, rurales ou urbaines, est essentielle.

« La rétention est un oiseau dans la main », a déclaré la docteure Tania Sullivan, basée en Nouvelle-Écosse. « La rétention, c’est conserver ce que l’on a déjà. Le recrutement est la promesse de quelque chose que l’on pourrait avoir. »

Sullivan, qui supervise un petit hôpital régional et cinq autres sites ruraux, estime qu’une planification créative est nécessaire.

« Nous travaillons sur une stratégie pour être ouverts sept jours sur sept, mais pour l’instant, nous pouvons être ouverts trois jours par semaine, et nous allons normaliser cela afin que la communauté ait une sorte d’attente en matière de sécurité par rapport à ce qui se passe. jours, pouvons-nous être ouverts », a-t-elle déclaré.

Son équipe renforce également la formation, en utilisant des simulateurs pour maintenir à jour les compétences des agents de santé ruraux et en envisageant de mettre des médecins et des infirmières sur la route.

« L’une des choses que nous espérons également tester au cours des prochains mois consiste à trouver des prestataires disposés à voyager dans (leur) région et à fournir une couverture sur plus d’un site », a déclaré Sullivan.

Augmenter les primes de rétention et améliorer les horaires et les conditions de travail permettra également de maintenir les infirmières – urbaines et rurales – au travail, a déclaré Peta.

Mais sans changements immédiats dans toutes les zones rurales durement touchées, Savage n’a guère d’espoir.

« Je ne veux pas prédire trop loin, mais oui, il est possible que, si nous ne parvenons pas à recruter du personnel et à faire fonctionner un grand nombre de ces centres, ces fermetures se produisent pendant un certain temps. »

FERMETURE DES URGENCES D’HÔPITAL RURAL PAR PROVINCE/TERRITOIRE

Voici une liste des données provinciales et territoriales reçues par CTV News sur le nombre de fermetures de salles d’urgence d’hôpitaux ruraux jusqu’à présent en 2023. Toutes les données mises à disposition par les ministères de la Santé sont incluses.

Lorsque les données n’ont pas été fournies, les entrées seront mises à jour si ces informations sont reçues.



Terre-Neuve-et-Labrador : Indéterminé.

CTV News n’a pas reçu de réponse, mais en 2022, les salles d’urgence ont été fermées pendant des milliers d’heures.



Î.-P.-É. : 76 fermetures totales ou partielles.

Fermetures d’une journée complète du service des urgences de l’hôpital Western 2023 : 19

Fermetures anticipées/partielles du service des urgences de l’hôpital Western en 2023 : 9

Fermetures d’une journée complète du service des urgences de l’hôpital Kings County Memorial en 2023 : 18

Fermetures anticipées/partielles du service des urgences de l’hôpital Kings County Memorial : 40



Nouvelle-Écosse : Indéterminé.

Les données ne seront pas disponibles avant décembre.



Nouveau-Brunswick : Aucune fermeture de services d’urgence cette année.



Québec : 37 fermetures.



Ontario : 484 fermetures.

Cette statistique est basée sur les données du Dr Savage et inclut une fermeture permanente à Minden.



Manitoba : 311 fermetures totales ou partielles.

Il y a cinq régions, et CTV News a reçu des réponses de quatre régions.

Northern Health : Une fermeture temporaire.

Southern Health : 235 fermetures temporaires.

Santé de Prairie Mountain : Indéterminé.

Interlake-Eastern Health : environ 75 fermetures.

Santé de la région de Winnipeg : Aucun signalement.



Saskatchewan : 33 fermetures temporaires.



Alberta : Plus de 100 fermetures temporaires.



BC : Indéterminé.

Aucune donnée n’a été fournie, mais les médias locaux suggèrent que le total pourrait être supérieur à 240.



Nunavut : Aucune fermeture notée.



Territoires du Nord-Ouest : Indéterminé.



Yukon : Aucune fermeture notée.