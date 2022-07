Des centaines de fans de Kate Bush vêtus de robes rouges se réunissent pour danser lors de la “journée de Most Wuthering Heights”

Le fandom de Kate Bush sort des bois et c’est un spectacle glorieux. Pour l’anniversaire de la chanteuse, le 30 juillet, une “Journée la plus tourmentée de tous les temps” est célébrée chaque année, rapporte The Independent. Cette année, les fans se sont habillés en rouge comme Bush dans sa chanson Wuthering Heights et se sont réunis pour danser sur le hit dans divers endroits comme Sydney et Édimbourg. Cologne, Berlin et Atlanta devaient également célébrer. La meilleure partie? C’était pour une bonne cause. L’événement de Sydney était à but non lucratif et a permis de collecter des fonds pour le Women’s Legal Service NSW.

Les images des fans de Kate Bush dansant sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La célébration de l’anniversaire de Kate Bush par les fans a eu lieu après un intervalle de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19. La popularité croissante de la chanteuse n’est pas des moindres due au fait que la série à succès Stranger Things a présenté sa chanson Running Up That Hill, l’envoyant monter en flèche au sommet des charts.

Dans une interview, Bush a décodé le sens de la chanson pour ses auditeurs. L’artiste a été cité comme disant: “Certains pensent qu’il s’agit littéralement de courir sur une colline, mais ce n’est pas le cas.” Elle a en outre mentionné qu’elle n’avait même jamais vu une colline “et encore moins en gravir une”.

Il a été téléchargé par l’utilisateur de Twitter Keaton Patti. L’intervieweur n’a pas pu comprendre que Bush n’avait jamais vu de colline, il lui a donc demandé d’en regarder une par la fenêtre, ce à quoi elle a répondu : « Je ne ferai pas ça. Veuillez poursuivre l’interview sans plus de questions sur les collines.

