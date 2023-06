Des centaines de familles pleurent au Pérou alors que des enfants sont victimes d’une épidémie de dengue

Dans un flot de blanc, les personnes en deuil marchaient derrière un cercueil de couleur ivoire porté sur l’épaule alors que des voisins, la tête inclinée et les mains jointes, regardaient par les portes de la rue étroite de Castilla, une banlieue bourgeoise de Piura, au nord du Pérou.

Aux portes de l’école San José de Tarbes, des dizaines de filles vêtues de jupes grises et de chemises blanches à cravates rouges attendaient le cortège, tenant des ballons blancs et des roses. C’était un adieu pour leur camarade de classe Priscila Quispe, sept ans, décédée de la dengue à l’hôpital public de Santa Rosa la semaine dernière.

Dans la cour de l’école, son professeur a rendu hommage à la jeune fille brillante et attentionnée alors que les enfants, le personnel et les parents se tenaient dans un silence stupéfait.

Quispe a été l’une des victimes d’une épidémie de dengue qui a balayé Piura, le centre de la pire épidémie de virus transmise par les moustiques jamais enregistrée au Pérou. Le Pérou compte 137 539 cas de dengue et a enregistré au moins 223 décès, le taux de mortalité le plus élevé pour le virus dans les Amériques, selon les données publiées samedi par le Organisation panaméricaine de la santé et le Centre national péruvien d’épidémiologie, de prévention et de contrôle des maladies.

Des parents et des amis pleurent une victime de la dengue âgée de 10 ans, Fer Maria Ancajima, dans un cimetière du district de Catacaos, à Piura, au Pérou. Photographie : Ernesto Benavides/AFP/Getty Images

Battue par de fortes pluies et des inondations ces derniers mois, Piura a enregistré plus de 40 000 cas et 69 décès cette année, dont au moins une douzaine d’enfants, dans la ville d’environ un demi-million, selon le autorité sanitaire locale.

En avril et mai, le cyclone Yaku a déclenché des pluies torrentielles sur le nord du Pérou, et les eaux de crue ont fourni des terrains de reproduction idéaux pour Aedes aegyptienne le moustique, vecteur de la dengue, ainsi que le chikungunya et le zika, endémiques dans la région chaude du nord, près de la frontière avec l’Équateur.

« Le premier jour, [my daughter] avait une forte fièvre et des douleurs abdominales, puis le deuxième et le troisième jour, elle vomissait et avait la diarrhée », a déclaré Lilian Pizarro, dont Camila, sept ans, se remettait dans une tente-hôpital d’urgence érigée sur un terrain de sport pour faire face avec le trop plein de malades de la dengue. Sous des moustiquaires, les patients étaient pris en charge par des médecins spécialistes envoyés de la capitale, Lima.

Malgré un plan d’urgence pour une épidémie de dengue, « la demande a été bien supérieure à l’offre », a déclaré au Guardian le Dr Jennifer Cuadros, médecin à la direction de la prévention et du contrôle des maladies métaxéniques et zoonotiques. Le nombre de cas était déjà le double de celui de 2017, après que le dernier El Niño a déchiré la région côtière du Pérou, tuant plus de 140 personnes dans des inondations et des glissements de terrain, et causant des milliards de livres de dégâts.

Les hôpitaux publics de la ville ont du mal à faire face et des lits ne sont disponibles que pour les cas les plus graves.

Un patient atteint de dengue marche parmi des patients se reposant sous des moustiquaires dans un hôpital de Sullana, Piura. Photographie : Ernesto Benavides/AFP/Getty Images

« Ici, nous ne prenons que des patients atteints de dengue présentant des signes d’alarme – saignements, douleurs abdominales persistantes, vomissements persistants », a déclaré le Dr Ludwig Zeta, 26 ans, qui assurait le triage, avec deux infirmières, dans une maternité alors que des dizaines de patients attendaient à l’extérieur. « Nous avons beaucoup de jeunes et un bon nombre d’enfants. » Il n’avait pas vu autant de malades depuis la pandémie de Covid, au cours de laquelle le Pérou avait l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde.

« A Piura, 30% des personnes infectées sont des enfants », a déclaré César Orrego, le médiateur de la région. « Leurs cas peuvent rapidement devenir mortels, nous avons donc besoin de pédiatres. »

Aux abords de la ville, des dizaines de personnes atteintes de la dengue n’ont d’autre choix que de rester chez elles. Dans une hutte faite de contreplaqué et de nattes tissées, Juana Aquino, 66 ans, et son petit-fils de neuf ans, Abraham, étaient tous les deux allongés à cause de la fièvre. Elle s’occupe de lui depuis que sa fille et le père du garçon ont été tués dans un accident de moto il y a cinq ans.

Une autre fille, Giovani Risco, s’occupait des deux mais avait peur de les emmener à l’hôpital, craignant qu’ils ne soient emmenés en soins intensifs.

Les voisins étaient également malades. Un couple de personnes âgées, Josefa Rivas, 74 ans, et Mario Moré, 76 ans, étaient alités depuis deux semaines, trop faibles pour bouger et à peine capables de manger, a déclaré leur famille.

Maria Galan, atteinte de dengue, est allongée dans son lit dans le quartier de San Pablo à Piura. Photographie : Martín Mejía/AP

Cristobal Timaná, un chef de communauté, a estimé que plus de la moitié des 640 foyers étaient atteints de dengue. La communauté, qui a commencé comme un camp pour les victimes des inondations il y a six ans, s’appuie sur des réservoirs pour acheminer l’eau dans des barils stockés dans les maisons. Ceux-ci sont découverts et sont donc des lieux de reproduction pour les larves de moustiques. Timaná a déclaré qu’il avait appelé les autorités locales à fumiger leurs maisons pendant deux mois, mais en vain.

Un phénomène météorologique El Niño attendu plus tard cette année entraînera davantage de fortes pluies et d’inondations.

La crise climatique a entraîné une augmentation des maladies à transmission vectorielle, selon une étude de 2022. « L’augmentation de la température va se poursuivre et des maladies comme la dengue en sont l’une des conséquences », a déclaré le Dr Luis Pampa, infectiologue de l’Institut national de la santé du Pérou, qui soignait des patients dans l’hôpital sous tente.

« Nous n’avons pas besoin d’être des diseurs de bonne aventure pour dire que si nous ne prenons pas ce problème au sérieux, il pourrait s’aggraver. »