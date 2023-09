Des centaines de demandeurs d’asile et de réfugiés contraints de quitter l’église de Toronto pour un autre refuge

Une église de Toronto qui a ouvert ses portes à des centaines de réfugiés et de demandeurs d’asile qui n’avaient pas pu accéder au système d’hébergement de la ville demande plus d’aide à tous les niveaux de gouvernement pour que l’espace qui était utilisé pour les nouveaux arrivants soit maintenant nécessaire pour d’autres programmes avec une école à proximité. le coin.

À son niveau d’accueil maximal plus tôt cet été, l’église Revivaltime Tabernacle, dans le quartier de Downsview, a fourni des lits à 230 personnes qui dormaient auparavant sur les trottoirs du centre-ville, à l’extérieur d’un refuge d’accueil.

Maintenant, le pasteur Judith James dit que l’église ne peut plus offrir cet espace, car il sera utilisé pour les enfants avec la nouvelle année scolaire qui devrait commencer la semaine prochaine.

« Nous avons toujours eu une date de fin en août parce que nous avons une école primaire qui commence en septembre », a déclaré James.

« Même si nous avons commencé cela en juillet, nous avons commencé à penser que le gouvernement, les trois niveaux de gouvernement, seraient intervenus beaucoup plus tôt. Ils ne l’ont pas fait. »

L’église est l’une des trois églises du nord de Toronto qui hébergent des réfugiés et des demandeurs d’asile noirs depuis juillet. Le problème a fait la une des journaux lorsque les nouveaux arrivants ont été exclus du système d’hébergement surchargé de la ville, les laissant nulle part où aller.

Certaines personnes séjournant à l’église ont pu accéder à des chambres d’hôtel et à un refuge urbain avec l’aide d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), mais James dit que beaucoup cherchent maintenant à nouveau un endroit où séjourner.

« Les deux autres églises, Dominion Church et Pilgrim Feast Church, en avaient des centaines à leur porte hier, donc c’est navrant », a-t-elle déclaré vendredi.

Des lits alignés au Pilgrim Feast Tabernacles, l’une des trois églises de Toronto qui ont ouvert leurs portes aux demandeurs d’asile. (Olivier Walters/CBC)

La semaine dernière, la maire Olivia Chow a déclaré que la ville avait fourni 50 000 $ à trois églises pour aider à compenser les coûts de logement des réfugiés.

Toujours une « situation de crise »

James dit qu’après que son église soit intervenue pour fournir un abri temporaire, elle a remarqué une moindre urgence de la part de tous les niveaux de gouvernement à rechercher une solution à long terme, ajoutant que les organisations comme la sienne ne devraient pas avoir à supporter tout le poids.

« Ce que nous avons réalisé, c’est que le [city] nous ne considérions plus cela comme une crise d’urgence – et en tant qu’organisation et en tant qu’Église, nous avions le sentiment de nous dégager de la responsabilité du gouvernement. Vous savez, un peu hors de vue, loin du cœur », a-t-elle déclaré.

« Nous devions donc nous assurer qu’ils comprennent qu’il s’agit toujours d’une situation de crise. »

En juillet, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il injecterait une somme unique d’environ 212 millions de dollars dans le Programme d’aide provisoire au logement, dont 97 millions de dollars seraient réservés à Toronto. Cela a permis à la ville d’ouvrir davantage de lits, même si les responsables ont averti que cela ne suffirait pas à long terme.

Dans une déclaration à CBC Toronto dimanche, un porte-parole d’Immigration Canada a déclaré que pour faire face à la « crise migratoire mondiale », un engagement total de tous les niveaux de gouvernement est nécessaire.

Des demandeurs d’asile d’Afrique et d’autres endroits sont photographiés à l’extérieur d’un bureau d’accueil d’un refuge dans les rues Peter et Richmond à Toronto en juillet. (Alex Lupul/CBC)

Lorraine Lam, travailleuse de proximité et organisatrice du groupe de défense Shelter and Housing Justice Network, affirme que les réfugiés sont à nouveau refoulés du système d’hébergement de la ville.

« La réalité est que les réfugiés se voient toujours refuser l’accès à un lit dans un refuge. À l’heure actuelle, l’attente pour obtenir un lit de réfugié dure plusieurs semaines », a déclaré Lam à CBC Toronto. « Il semble que rien n’ait réellement changé depuis début juillet. »

Lam affirme que les églises et autres organisations confessionnelles n’étaient pas « équipées » pour être temporairement transformées en abris.

« Lorsque les églises ont ouvert leurs espaces, c’était une offre très généreuse, mais beaucoup d’entre nous se posaient également des questions. Dans quelle mesure cela est-il durable et quel est le plan à long terme ? »

250 places d’urgence pleines, selon la ville

Pendant ce temps, un porte-parole de la ville de Toronto a déclaré à CBC Toronto que les 250 places d’urgence que la ville a récemment ouvertes aux réfugiés sont actuellement pleines.

« Nous accueillons ces personnes ici, mais elles le sont malheureusement sans un plan complet et solide de logements disponibles et cela fait partie du défi », a déclaré Lindsay Broadhead.

« Il y a un ordre, une file d’attente si vous préférez, malheureusement, mais les conditions de cette file d’attente doivent être respectées afin de garantir l’équité… mais aussi de garantir que les bonnes places soient disponibles. »

Broadhead a déclaré qu’en plus des 250 espaces d’urgence qui ont été ajoutés, 80 personnes ont proposé un espace pour héberger des réfugiés grâce au programme DonateTO de la ville.

Mais Lam affirme que le temps presse à l’approche des mois les plus froids et appelle l’Administration des refuges, du soutien et du logement (SSHA) de la ville à agir de toute urgence.

« Le fait que SSHA et la ville continuent de faire cette distinction entre les lits destinés aux réfugiés et ceux qui peuvent y accéder est le nœud du problème », a déclaré Lam.