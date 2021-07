Des centaines de délinquants sexuels enregistrés cachent leur identité avec une échappatoire, car l’un d’entre eux interdit de travailler avec des enfants obtient un emploi scolaire

Des CENTAINES de délinquants sexuels enregistrés cachent leur identité en utilisant une échappatoire – l’un d’eux n’ayant pas le droit de travailler avec des enfants réussissant à décrocher un emploi scolaire.

Les agresseurs condamnés ont changé de nom par acte de vote, sans en informer les autorités, puis en utilisant leurs nouveaux noms pour avoir accès aux enfants.

Ben Lewis, 31 ans, ancien enseignant du primaire, a été reconnu coupable en 2016 d’avoir pris et détenu des images d’abus d’enfants Crédit : Cascade News

Daniel Kinge, 40 ans, a été emprisonné en 2020 après que des flics en Belgique ont découvert son rôle dans un réseau pédophile

Certains hommes interdits à vie de travailler avec des enfants ont ensuite pu trouver du travail dans les écoles et les maisons – où ils ont ensuite commis de nouvelles infractions, a rapporté le Times.

Deux enseignants britanniques qui ont été reconnus coupables d’infractions sexuelles contre des enfants et qui ont ensuite changé de nom par acte de vote sont actuellement derrière les barreaux à l’étranger.

Ben Lewis, 31 ans, ancien enseignant du primaire, a été reconnu coupable en 2016 d’avoir pris et détenu des images d’abus d’enfants.

Il a reçu l’ordre de s’inscrire en tant que délinquant sexuel – mais juste un jour après le prononcé de la peine, il a changé son nom par acte de vote en Ben David.

Il a ensuite demandé et reçu un nouveau passeport britannique et israélien, puis a déménagé en Espagne, travaillant comme fille au pair dans une famille avec trois enfants.

Lewis a ensuite travaillé comme professeur d’anglais dans une école de langue espagnole, puis dans une école secondaire et plus tard une prestigieuse école privée à Madrid.

Il est actuellement détenu en Espagne, soupçonné d’avoir réalisé des images et des vidéos indécentes de 36 filles âgées de quatre à huit ans.

Lewis a été arrêté l’année dernière après la découverte de caméras cachées dans les vestiaires des filles de l’école où il travaillait.

Un autre délinquant sexuel britannique, Daniel Kinge, 40 ans, a été emprisonné en 2020 après que des flics en Belgique ont découvert son rôle dans un réseau pédophile avec neuf millions d’images d’abus d’enfants partagées.

Un procureur belge l’a décrit comme « le cas le plus horrible que j’aie jamais vu ».

Il avait auparavant travaillé dans une école primaire du Warwickshire.

Kinge a été condamné en 2005 après avoir reconnu neuf chefs d’accusation d’avoir fait des images indécentes d’enfants.

Il a été emprisonné pendant neuf mois et on lui a dit de s’inscrire comme délinquant sexuel pendant 10 ans.

Kinge a annoncé sa propre mort sur un site de réseautage social, puis a changé son nom en Samuel.

Après avoir changé son nom, Kinge a lancé une ressource de planification de cours en ligne très utilisée pour les enseignants appelée Sparklebox.

En 2009, il a été emprisonné pendant un an après avoir de nouveau reconnu avoir fait des images indécentes d’enfants.

Les flics sont retournés devant le tribunal en 2010 pour essayer d’obtenir une ordonnance de voyage à l’étranger pour empêcher Kinge de se rendre en Ouganda pendant cinq ans.

Les agents avaient la preuve que Kinge avait été leur deux fois et avait pris contact avec des enfants dans un orphelinat.

Une source proche du service de divulgation et d’interdiction a déclaré au journal que l’organisation voulait « fermer [the name change] échappatoire ».

La députée de Rotherham, Sarah Champion, a appelé le gouvernement à fermer ce qu’elle dit être un « trou béant dans la protection ».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le Royaume-Uni « possédait certains des pouvoirs les plus puissants au monde pour traiter les délinquants sexuels vivant dans la communauté » – mais a ajouté qu’il « travaillait avec les tribunaux et le DBS pour garantir que le système est aussi solide que possible être ».