Des centaines de décès quotidiens de Covid sont probables même après un retard

Des CENTAINES de décès quotidiens de Covid sont encore probables même après le retard de la levée du verrouillage de la Grande-Bretagne, a averti ce matin un expert de Sage.

Le professeur Graham Medley a également suggéré que la suppression des restrictions pourrait être annulée si le nombre d’hôpitaux augmentait.

Les cas de Covid sont en augmentation et un expert a averti que les décès pourraient également augmenter malgré la suspension de l’ascenseur de verrouillage Crédit : LNP

L’expert, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Bien que le nombre de décès soit faible pour le moment, tout le monde s’attend à ce qu’il augmente.

« La question est vraiment de savoir à quel niveau ils vont augmenter. Et pour le moment, il y a beaucoup d’incertitude sur ce qui va se passer au cours des deux prochains mois. »

Il a ajouté: « Il y a cette possibilité cependant, je pense que selon ce que le gouvernement veut réaliser, ils pourraient bien avoir à prendre des décisions qui vont à l’encontre de ce qu’ils préféreraient de loin ne pas faire, c’est-à-dire apporter les changements que nous avons est devenu irréversible.

« Il est possible que nous nous retrouvions dans une situation où le nombre de personnes hospitalisées signifie vraiment que le gouvernement doit prendre des mesures qu’il ne veut pas, mais je pense que cela a toujours été le cas – Gouvernement a toujours pris des mesures pour ce qu’il ne voulait pas, il n’a jamais voulu verrouiller.

« Et ce sera toujours le cas dans le sens où il y a cette pandémie en cours mais la prochaine pandémie se produira à un moment inconnu, puis après avoir utilisé les blocages une fois qu’il est tout à fait possible que le gouvernement choisisse de les utiliser à nouveau. »

Cela survient après que Boris Johnson a freiné la levée du verrouillage hier soir alors qu’il admettait que la variante indienne déchirait la Grande-Bretagne.

Le PM a annoncé que :

Le Premier ministre a déclaré qu’un délai de quatre semaines jusqu’au 19 juillet devrait permettre au déploiement du vaccin de rattraper son retard – mais ne pouvait exclure un délai plus long pour la Journée de la liberté.

Il a tenté d’édulcorer le coup en levant les restrictions sur la taille des mariages et en faisant grimper la foule de Wembley à 45 000 pour les euros.

La décision a été prise après que les papiers Sage, du LSHTM, ont averti que le Royaume-Uni pourrait subir 50 000 décès dans une vague d’horreur de l’été Covid.

Le Premier ministre a été informé que 2 500 personnes pourraient être hospitalisées chaque jour si le déverrouillage se poursuivait comme prévu.

Mais les critiques ont critiqué la tergiversation des frontières pour avoir permis à la souche mutante de s’installer si rapidement tandis que d’autres l’ont accusé de « paniquer ».

Hier soir, le déploiement des jabs a été accéléré pour lutter contre le virus, avec des jeunes de 23 ans invités à réserver aujourd’hui.

JAB SUCCÈS

De nouvelles données ont montré que DEUX vaccins Covid ont réduit le risque d’hospitalisation de la variante indienne jusqu’à 96% – alors que les ministres se précipitent pour doubler 10 millions de Britanniques supplémentaires d’ici la fin juillet.

Le meilleur doc Sir Patrick Vallance a averti que sans le déploiement du vaccin, le pays reviendrait maintenant à un verrouillage plus strict plutôt que de simplement ralentir.

Le scientifique en chef a insisté sur le fait que les jabs étaient « spectaculairement plus efficaces que nous ne l’avions jamais espéré », mais le pays était maintenant dans une course contre la variante indienne et ne devait pas mettre « la postcombustion ».

Les médecins ont cité des chiffres montrant environ 8 000 cas de bogues par jour, le plus élevé depuis fin février – en hausse de 64% chaque semaine.

Les modèles suggèrent que si la quatrième étape n’est pas retardée, les admissions à l’hôpital « pourraient être à une échelle comparable à celle de l’hiver dernier », a-t-il ajouté.

M. Johnson a averti hier soir: « Comme nous l’avons toujours su, et comme le prévoyait la feuille de route de février, cette ouverture s’est inévitablement accompagnée de plus d’infections et de plus d’hospitalisations, car nous devons être clairs, nous ne pouvons pas simplement éliminer Covid.

« Nous devons apprendre à vivre avec. Chaque jour qui passe, nous sommes mieux protégés par les vaccins et mieux à même de vivre avec la maladie. »

Et il a déclaré que les chefs de la santé et les politiciens sont « tellement préoccupés » par la propagation de la mutation.

« Les cas augmentent d’environ 64% par semaine et les zones les plus touchées doublent chaque semaine », a-t-il déclaré.

« Le nombre moyen de personnes admises a augmenté de 50% semaine sur semaine et de 61% dans le nord-ouest. C’est peut-être la forme des choses à venir. »

Les admissions à l’hôpital n’augmentent pas de façon spectaculaire malgré une forte augmentation des cas