Des centaines de couples sans photos de mariage après la faillite d’une entreprise de photographie

Jusqu’à 800 couples se sont retrouvés sans photographe de mariage ou sans leurs clichés après la faillite d’une entreprise.

South West Photo and Film a fait faillite et a fermé ses réseaux sociaux mercredi.

Jessica Hambly a payé South West Photo and Film quelques jours avant la faillite de l’entreprise 1 crédit

Beaucoup avaient versé un acompte ou le solde complet à l’entreprise basée à Torquay, également connue sous le nom de Lee Brewer Photography.

Jessica Hambly, de Wadebridge, Cornwall, a déclaré: «C’est le vautour qui a pris mon argent il y a seulement deux jours.

“Des milliers de personnes ont perdu de l’argent à cause de lui.”

Amy Thomas, 40 ans, de Chippenham, Wiltshire, a payé 1 600 £ le 7 juillet.

Elle a dit: “Notre mariage est dans sept semaines et je ne sais pas quoi faire.”

Leah Karen, de Torpoint, Cornwall, a également affirmé que l’entreprise devait de l’argent à des photographes sous-traitants.

Le groupe d’entraide Let’s Find You Another Wedding Photographer a été créé mercredi et compte 1 600 membres.

South West Photo a déclaré qu’il « s’était efforcé de survivre à la pandémie, mais que les implications financières se sont avérées trop importantes ».

Une déclaration a ajouté : « Si vous avez eu un mariage avec nous au cours des 12 dernières semaines et que vous attendez toujours vos photos/vidéos, nous vous contacterons pour savoir comment vous pouvez accéder à vos fichiers photo et vidéo.

“Je m’excuse. Il n’y aurait jamais eu de bon moment.