Des centaines de corps découverts alors que l’est de la Libye est dévasté par les inondations | Actualités sur les inondations

Les secouristes ont découvert des centaines de corps dans les décombres de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, craignant que le bilan ne s’alourdisse.

L’aide extérieure commençait tout juste à arriver dans la ville côtière mardi, plus de 36 heures après le début de la catastrophe. Les inondations ont endommagé ou détruit de nombreuses routes d’accès à la Derna.

Plus de 1 000 cadavres ont été collectés, dont au moins 700 ont été enterrés jusqu’à présent, a déclaré le ministre de la Santé de l’est de la Libye. Les autorités ambulancières de Derna estiment le bilan actuel à 2 300 morts.

Les destructions ont touché Derna et d’autres régions de l’est de la Libye dimanche soir. Alors que la tempête frappait la côte, les habitants de Derna ont déclaré avoir entendu de fortes explosions et réalisé que les barrages à l’extérieur de la ville s’étaient effondrés. Des crues soudaines se sont déclenchées dans le Wadi Derna, une rivière qui coule des montagnes à travers la ville et se jette dans la mer.

Le gouvernement de l’ouest de la Libye basé à Tripoli a envoyé un avion avec 14 tonnes de fournitures médicales et de personnel de santé à Benghazi. Il a également indiqué qu’il avait alloué l’équivalent de 412 millions de dollars à la reconstruction à Derna et dans d’autres villes de l’Est. Des avions sont arrivés mardi à Benghazi transportant des équipes d’aide humanitaire et de secours en provenance d’Egypte, de Turquie et des Émirats arabes unis.

Il n’était pas clair avec quelle rapidité l’aide pourrait être acheminée vers Derna, à 250 km (155 miles) à l’est de Benghazi, compte tenu des conditions sur le terrain. Ahmed Amdourd, un responsable municipal de Derna, a réclamé un couloir maritime pour acheminer l’aide et le matériel.

La tempête a touché d’autres régions de l’est de la Libye, notamment la ville de Bayda. Le centre médical de Bayda, le principal hôpital, a été inondé et les patients ont dû être évacués, selon des images partagées par le centre sur Facebook.

Parmi les autres villes touchées figurent Suse, al-Marj et Shahatt, selon le gouvernement. Des centaines de familles ont été déplacées et ont trouvé refuge dans des écoles et autres bâtiments gouvernementaux à Benghazi et ailleurs dans l’est de la Libye.