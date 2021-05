Des centaines de collèges exigeront des vaccins Covid pour l’automne 2021

Avec les dernières annonces de l’Université d’État de New York et de l’Université de la ville de New York, des centaines de milliers d’étudiants devront désormais se faire vacciner contre le Covid-19.

Lundi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que les conseils d’administration de SUNY et CUNY exiger une preuve de vaccination pour tous les étudiants qui suivent des cours en personne cet automne, et il a encouragé toutes les universités et collèges privés à adopter les mêmes lignes directrices. Déjà, l’Ithaca College et l’Université Cornell ont déclaré que les vaccinations seraient obligatoires.

« La nouvelle exigence de vaccination de l’État – sous réserve de l’approbation totale de la FDA – sera une autre étape dans le rétablissement de l’activité normale du campus cet automne », a déclaré le chancelier de SUNY, Jim Malatras, dans un communiqué.

Dans tout le pays, un nombre croissant d’autres collèges et universités ont également déclaré que les vaccinations seraient obligatoires à l’automne 2021, notamment la California State University et l’Université de Californie, qui touchent plus d’un million de personnes.

Ils rejoignent une foule d’autres écoles qui ont fait des annonces similaires, y compris l’Université de Yale, Georgetown Université, Université de Stanford, Université Wesleyan, Collège Grinnell, Collège Bowdoin, Université George Washington, Université Americaine, Université Emory, université de Duke; Université Brown; Université du nord-est, les Université de Notre Dame; Université de Syracuse, Université Rutgers, Morehouse College, Spelman College, DePaul University, Collège Vassar et Université Fairleigh Dickinson.

Encore plus d’établissements suivront probablement, selon Lynn Pasquerella, présidente de l’Association of American Colleges and Universities.

Dans tout le pays, les campus ont eu du mal à rester ouverts au cours de l’année dernière, alors que les fraternités, les sororités et les fêtes hors campus ont provoqué des pics soudains de cas de coronavirus chez les étudiants de premier cycle. Pendant ce temps, les élèves ont déclaré à une écrasante majorité que l’école éloignée était un piètre substitut à la classe.

Alors que l’éligibilité et l’accès aux vaccins Covid s’élargissent, les écoles doivent réfléchir à la manière dont un mandat de vaccin peut aider l’enseignement supérieur à se remettre sur les rails, a déclaré Pasquerella.