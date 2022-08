Des centaines de canards se déplacent autour de la voiture en mouvement circulaire, bloquent la circulation sur la route

Lundi est de retour. Et comme beaucoup sont coincés dans les embouteillages en raison du flux important sur la route, les changements d’arriver en retard au travail sont un phénomène courant. Eh bien, les choses semblaient un peu différentes pour cette personne, qui s’est retrouvée coincée sur la route pour la raison la plus amusante. La vidéo virale partagée sur Reddit fait rouler Internet par terre. Dans le clip de 14 secondes enregistré par la personne à l’intérieur de la voiture avant, on peut voir un radeau de canards se déplacer sur la route dans un mouvement circulaire autour d’une voiture blanche de type Multi-Purpose Vehicle (MVP).

Peu de voitures peuvent être vues debout sur la route sans nom des deux côtés, les oiseaux aquatiques ont couvert tout le tronçon. La légende de la vidéo disait: “Des centaines de canards entourant une voiture en particulier.”

Regardez la vidéo ici et améliorez un peu votre lundi :

Dès que la vidéo a été partagée sur la plateforme numérique Redditors a inondé la section des commentaires d’excuses amusantes. « ‘Pourquoi étais-tu en retard aujourd’hui ?’ “C’était les canards, monsieur”, a écrit un utilisateur de Reddit.

Un autre a commenté: “Boss, vous ne croirez jamais ce qui s’est passé sur le chemin du travail.”

Même de nombreux Redditors se sont appelés «experts du canard» et ont commenté en plaisantant. L’un des utilisateurs a plaisanté et a déclaré: “Le Duck Council a parlé et le jugement a été rendu.” Alors qu’un autre utilisateur a commenté, “ça vient d’arriver : un groupe de canards proteste pacifiquement contre l’homme à l’intérieur de son véhicule”. Quelqu’un a également écrit : “Duck expert ici : ils essaient de l’informer que la garantie prolongée de sa voiture est sur le point d’expirer.”

Les animaux sont également connus comme des chasseurs de stress avec leurs antiquités amusantes et ils sont un spectacle à regarder. Un autre extrait bourdonnant sur Internet pourrait rendre votre journée encore plus lumineuse. Dans le clip, un bébé panda grimpe sur un hamac mais se transforme en tortue alors qu’il essaie de rester stable à chaque fois.

Bébé panda essayant de monter sur un hamac.. 😂 pic.twitter.com/t8E2CD8lOq — Buitengebieden (@buitengebieden) 20 août 2022

En voyant la vidéo, de nombreuses personnes ont réagi dans la section des commentaires.

