Des centaines de Canadiens meurent encore de la COVID-19 chaque semaine. Qui sont-ils?

Même dans ses 80 ans, Josephine Moschitto encourageait toujours ses Blue Jays de Toronto bien-aimés, faisait des courses près de sa maison de retraite et avait récemment découvert les joies de jouer à Wordle sur son iPad.

La résidente de Mississauga, en Ontario, a perdu son mari depuis six décennies au début de 2021 et avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Mais elle était en bonne santé, mobile et aimait toujours passer du temps avec sa famille, y compris un déjeuner avec ses proches en septembre.

“Et elle avait l’air parfaitement bien”, se souvient son fils Victor. “Nous parlions tous, riions … puis une semaine plus tard, les circonstances ont changé.”

C’est alors que Joséphine a commencé à montrer des symptômes de COVID-19. Et, bien qu’elle ait reçu quatre doses de vaccin, le virus a fait des ravages.

L’homme de 89 ans s’est rendu dans un hôpital local fin septembre et a passé quelques jours dans un lit au service des urgences, en attendant une chambre. Au début, sa maladie semblait bénigne – sans aucun des problèmes respiratoires révélateurs qui frappaient tant de patients COVID – mais elle a lentement commencé à décliner.

REGARDER | La pandémie toujours une menace pour les personnes à risque : Les décès dus à la COVID-19 à nouveau en hausse au Canada Les données montrent que le nombre de Canadiens qui meurent de la COVID-19 chaque semaine augmente à nouveau, un rappel brutal que pour les personnes les plus à risque, la pandémie continue d’être une menace réelle et légitime.

Victor et sa sœur Laura ont rendu visite à leur mère autant que possible, jouant souvent ses anciens préférés, jusqu’à ce que l’hôpital cesse d’autoriser les visiteurs lors d’une épidémie de COVID-19.

“Ensuite, elle a juste empiré”, a déclaré Laura.

Au cours de ses derniers jours à l’hôpital, Joséphine a été mise sous oxygène et a développé une pneumonie. Elle ne voulait pas être intubée, elle n’a donc jamais été transférée en soins intensifs.

Elle est décédée le 9 octobre.

“Je me suis toujours dit que ma mère avait encore quelques bonnes années devant elle”, a déclaré Victor.

“Vous réalisez tout d’un coup que la maladie qui a coûté tant de vies affecte en fait la vie de votre famille.”

Des personnes comme Joséphine – qui sont âgées ou médicalement fragiles pour d’autres raisons – sont désormais les victimes classiques de COVID-19.

Et des centaines de personnes parmi les plus vulnérables du Canada meurent encore, chaque semaine, avec des décès à l’échelle du pays bloqués à des niveaux obstinément élevés ces derniers mois, selon les données fédérales.

Cela signifie que les familles canadiennes continuent de perdre régulièrement des êtres chers à cause de ce virus, alors que les hôpitaux admettent toujours des patients gravement malades atteints de COVID-19 au milieu des pénurie de personnel des arriérés de chirurgie et une saison chargée des virus respiratoires.

«Nous sommes tous en quelque sorte passés à une autre phase de la vie avec le virus», a déclaré le Dr Kali Barrett, médecin en soins intensifs du University Health Network de Toronto.

“Mais pour les personnes à risque, la pandémie continue d’être une menace réelle et légitime.”

“Population de patients complètement différente”

Le taux de mortalité hebdomadaire dû au COVID-19 au Canada a monté en flèche, puis a chuté, avec des pics et des creux spectaculaires depuis qu’il a commencé à se propager au début de 2020.

Mais alors que les décès hebdomadaires ont chuté dans les deux chiffres à plusieurs reprises en 2020 et 2021, le décompte n’est pas descendu en dessous de 137 tout au long de 2022. (Les chiffres sont fournis au gouvernement fédéral par les provinces et les territoires, et n’incluent plus le Nunavut ou les Territoires du Nord-Ouest.)

Ce changement fait suite à la levée des restrictions de santé publique par les provinces, tandis que la famille de sous-variantes Omicron continuait d’évoluer pour mieux échapper à notre système immunitaire.

Pendant près de quatre mois consécutifs, les décès hebdomadaires canadiens liés au COVID-19 sont restés supérieurs à 200 – et les dernières données disponibles montrent que 305 vies ont été perdues au cours de la semaine du 16 octobre.

CBC News s’est entretenu avec plusieurs médecins pour avoir une idée de ce qui se cache derrière cette tendance et des personnes qui mourront du COVID-19 à la fin de 2022. Les Canadiens âgés, qui luttent déjà contre plusieurs problèmes de santé préexistants ou qui suivent des traitements immunosuppresseurs comme la chimiothérapie tous restent plus à risque de mourir.

Certains se retrouvent en soins intensifs, tandis que d’autres sont maintenant traités pour leurs maladies et finissent par mourir dans d’autres contextes, y compris d’autres services hospitaliers.

Laura Moschitto partage de vieux souvenirs, dont une photo de sa mère Joséphine dans ses jeunes années, dans le salon de sa maison, une maison à Etobicoke où ses parents vivaient. (Evan Mitsui/CBC)

“C’est une population de patients complètement différente de celle des vagues précédentes”, a déclaré le Dr Bram Rochwerg, médecin en soins intensifs chez Hamilton Health Sciences à Hamilton, en Ontario.

Il a raconté les histoires d’horreur des débuts de COVID : de jeunes adultes en bonne santé devenant incroyablement malades et se retrouvant en soins intensifs sous ventilation mécanique, ou même en oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), la forme la plus élevée de maintien de la vie.

“Nous ne voyons pas ces jeunes gens auparavant en bonne santé et super malades que nous avons vus au sommet de Delta”, a-t-il déclaré.

Fabreau attribue des vaccins et des traitements efficaces à ce changement.

Les personnes vaccinées – c’est-à-dire celles qui ont terminé leur série de vaccins primaires contre la COVID-19 et qui ont reçu au moins une dose de rappel – étaient trois fois moins susceptibles d’être hospitalisées et cinq fois moins susceptibles de mourir de leur maladie, par rapport aux Canadiens non vaccinés, selon les données de fin août à fin septembre 2022 .

Fabreau a déclaré plus récemment que ses patients gravement malades atteints de COVID-19 sont généralement médicalement fragiles, immunodéprimés ou encore non vaccinés.

Rochwerg, à Hamilton, a accepté. “Ce sont les personnes âgées, ce sont celles qui ont des états immunodéprimés sous chimiothérapie avec un cancer avancé, des comorbidités fragiles, qui finissent par tomber malades avec une maladie liée au COVID”, a-t-il déclaré.

“C’est extrêmement rare de voir quelqu’un qui n’a pas ont ces comorbidités qui se retrouvent dans les soins intensifs malades du COVID. »

REGARDER | La pénurie d’hôpitaux au Canada laisse quelques jours d’attente pour les soins : La pénurie d’hôpitaux au Canada laisse quelques jours d’attente pour les soins Les temps d’attente pour les soins dans les salles d’urgence du Canada s’allongent de plus en plus. À Winnipeg, une femme dit que son oncle atteint d’un cancer en phase terminale a attendu deux jours pour recevoir des soins, tandis qu’un médecin des urgences dit qu’il envisageait d’arrêter de fumer en raison de la situation «inacceptable».

Décès parmi les personnes âgées, avec comorbidités

Les dernières données disponibles de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) suggère que la tendance persiste à travers le pays, avec des résultats plus faibles observés pour les patients atteints de plus d’une maladie ou affection. Les personnes décédées à l’hôpital étaient également plus âgées que celles qui ne sont pas décédées, avec un âge médian de 76 ans contre 60 ans.

Les patients canadiens atteints de COVID-19 avec au moins une comorbidité ont passé en moyenne huit jours de plus à l’hôpital que ceux sans comorbidités, et un taux de mortalité à l’hôpital plus élevé de 20 % contre 7 %.

Au sud de la frontière, Données des Centers for Disease Control des États-Unis publiées en septembre montre également que si la mortalité globale des patients hospitalisés principalement pour COVID-19 a baissé, les personnes âgées sont toujours les plus durement touchées.

La grande majorité des décès de 2022, à plus de 80%, concernaient les personnes de 65 ans et plus, et les trois quarts avaient trois – ou plus – comorbidités.

Mais, pour être clair, les personnes qui jonglent avec plusieurs problèmes de santé ne sont pas nécessairement proches de la mort.

Les frères et sœurs Victor et Laura Moschitto se tiennent sur le porche de la maison de Toronto où vivait leur mère Joséphine. (Evan Mitsui/CBC)

À Toronto, la majorité des patients atteints de COVID-19 qui se retrouvent dans l’unité de soins intensifs de Barrett sont déjà fragiles face au traitement du cancer. Beaucoup, a-t-elle dit, auraient pu avoir des années à vivre avant de développer le COVID-19.

“Il s’agissait de patients qui auraient pu – s’ils avaient réussi leur chimiothérapie – allaient se rétablir complètement et reprendre une vie normale”, a-t-elle déclaré.

Plusieurs médecins ont également noté que d’autres patients sont admis à l’hôpital pour différentes affections mais sont également testés positifs, tandis que certains attrapent le virus pendant leur séjour.

“Il y a des éclosions nosocomiales qui continuent de se produire et qui expliquent certains de ces chiffres que nous constatons”, a déclaré le Dr Neeja Bakshi, médecin en médecine interne au Royal Alexandra Hospital d’Edmonton.

Ces différences peuvent brouiller les données sur les raisons exactes pour lesquelles les gens meurent, mais Barrett a souligné que chaque fois qu’un patient lutte à la fois contre le COVID-19 et un autre problème de santé cela augmente leur risque de mauvais résultats.

Les hospitalisations liées au COVID augmentent

Le nombre élevé de patients qui tombent malades à cause de ce virus menace de mettre à rude épreuve les systèmes de santé canadiens cet hiver.

“Nous ne pouvons tout simplement pas nous développer davantage et nous n’avons pas les ressources pour entrer dans la saison”, a averti Bakshi. “Et je peux vous dire que personne, à quelque niveau que ce soit de l’administration hospitalière ou des soins cliniques, ne dort tranquillement.”

À l’échelle du Canada, le nombre de lits d’hôpitaux occupés par des patients atteints de la COVID-19 est passé de 3 875 à plus de 4 100 entre le 17 et le 24 octobre, les données fédérales montrent .

Même si seulement un petit pourcentage de patients atteints de COVID-19 tombent encore gravement malades, cela peut ajouter une énorme quantité de stress aux systèmes de santé, a déclaré Rochwerg.

“Notre capacité à prendre en charge des patients gravement malades n’a jamais été aussi faible qu’elle ne l’est en ce moment”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Les hôpitaux, déjà sous pression, se préparent à une saison grippale chargée : Les médecins se préparent à une saison grippale chargée avec des hôpitaux déjà sous pression Les médecins se préparent à ce que la saison de la grippe atteigne son apogée, les hôpitaux ressentant déjà la pression du COVID-19 et du VRS, et les temps d’attente explosent. Leur message : portez un masque, faites-vous vacciner contre la grippe et obtenez un rappel COVID-19.

Les patients COVID-19 les plus malades sont désormais pris en charge dans les services hospitaliers plus largement, y compris les services d’urgence et les services d’hospitalisation qui sont également confrontés à la pression d’autres maladies respiratoires, de grippe à virus respiratoire syncytial (VRS) .

Cela s’ajoute aux efforts déployés pour rattraper un arriéré de milliers de chirurgies et d’interventions, tout en on s’attend à ce que davantage de Canadiens se présentent à l’hôpital avec des formes plus graves de cancer ou impacts persistants sur la santé des infections antérieures au COVID-19 – tous les effets d’entraînement de cette pandémie qui dure depuis des années.

“Cela a conduit à une tempête vraiment parfaite”, a déclaré Rochwerg.

Aînés, proches invités à prendre des précautions

Alors que la température baisse et que les Canadiens passent plus de temps à l’intérieur, propageant par inadvertance des virus tels que le SRAS-CoV-2, la grippe et le VRS, les médecins disent qu’il est essentiel que les personnes âgées vulnérables et leurs familles prennent des précautions.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie pour Sinai Health et le University Health Network de Toronto, a recommandé à toutes les personnes âgées canadiennes d’envisager de se faire vacciner cet automne : un rappel bivalent COVID-19, un vaccin annuel contre la grippe et un vaccin contre la pneumonie s’ils sont admissible.

“Vous pouvez en fait obtenir les trois en même temps”, a déclaré Sinha.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System et au University Health Network de Toronto, affirme que la principale préoccupation dans les foyers de soins continus en ce moment est la pénurie de personnel (Oussama Farag/CBC)

Les Canadiens âgés vivant dans des établissements de soins de longue durée ou des maisons de retraite pourraient avoir plus facilement accès à ces clichés, a déclaré Sinha.

Le plus gros souci ? Aînés vivant de façon autonome dans les collectivités, qui peuvent avoir besoin de l’aide de membres de leur famille ou de voisins.

Les proches devraient également envisager de prendre des précautions supplémentaires avec les proches à risque, a ajouté Sinha. Cela pourrait signifier une combinaison de vaccination, de port d’un masque de qualité ou de test rapide COVID-19 avant les événements familiaux cet automne et cet hiver.

“ La solitude va juste vous tuer seul “, a déclaré Sinha. “L’idée est d’essayer de vivre votre vie, mais faites-le en toute sécurité.”

“Un risque plus grand que nous ne le pensons”

Alors que la famille Moschitto continue de pleurer la perte récente de Joséphine, 89 ans, ses enfants sont rassurés de savoir qu’ils ont essayé de la protéger et que sa maison de retraite était vigilante pour maintenir les précautions contre le COVID-19.

“Vous ne pouvez pas l’empêcher, à un moment donné, de vous infiltrer – c’est difficile à gérer”, a déclaré Victor. “Mais vous devez à un moment donné accepter ce qui s’est passé.”

Josephine Moschitto, montrée dans ce photographe de famille avec son défunt mari, est décédée le 9 octobre du COVID-19 à l’âge de 89 ans. (Evan Mitsui/CBC)

Pourtant, les deux frères et sœurs espéraient que Joséphine avait encore quelques années à vivre.

Quelques années de plus remplies de conversations matinales sur le temps qu’il lui a fallu pour deviner le mot du jour, ou de dîners en famille mettant en vedette sa recette bien-aimée de spaghettis et de boulettes de viande, ou de moments passés avec ses trois petits-enfants.

“Les gens veulent revenir à la normale, mais vous savez, il y a peut-être un risque plus grand que nous ne le pensons avec ce retour à la normale”, a déclaré Victor.