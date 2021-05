Des centaines de Britanniques victimes du scandale du travail des seins PIP qui ont laissé du silicone couler dans les corps recevront un paiement de «  52 millions de livres sterling  »

Des centaines de femmes britanniques qui ont reçu des emplois douteux pourraient recevoir un « paiement de 52 millions de livres sterling », a statué un tribunal.

La société française Poly Implant Prothese (PIP) a utilisé du silicium de qualité industrielle destiné aux matelas dans leurs implants.

Ils présentaient le double du taux de rupture des autres implants et causaient une douleur extrême aux femmes qui les utilisaient.

La Cour d’appel de Paris a statué aujourd’hui que plus de 2500 femmes avaient droit à des paiements de la société allemande TUV Rheinland, qui avait initialement délivré des certificats de sécurité pour les implants défectueux.

Cette victoire est intervenue après que la société a été initialement condamnée par un tribunal français à payer 52 millions de livres sterling aux 20000 femmes qui ont reçu les implants en 2017 – mais TUV a fait appel.

Et bien que l’entreprise ait fait appel de la décision de paiement, le tribunal français s’est prononcé aujourd’hui en faveur des victimes.

S’exprimant après la décision, Gail Coxon a révélé l’expérience qui a changé sa vie avec ses implants.

Elle a déclaré qu’elle ressentait un « immense soulagement » après avoir entendu la décision du tribunal.

Mme Coxon, qui a eu ses implants en 2006, a déclaré à la BBC: «J’étais passée d’une vie brillante et vibrante, pétillante et pleine d’énergie à me sentir comme une vieille femme, et c’était juste horrible et ça s’est progressivement aggravé au fil des ans. jusqu’à ce que je les ai enlevés.

«Je pensais honnêtement que j’allais mourir à ce moment-là, c’était vraiment terrifiant de vivre.

Mme Coxon a ajouté: «Je ne peux pas l’expliquer, j’ai fondu en larmes je ne sais combien de fois ce matin.

«C’est juste un immense soulagement, vous sentez enfin que nous avons été écoutés et c’est la chose la plus importante.»

Parmi elles, 540 femmes britanniques disent avoir souffert de problèmes de santé à long terme.

Jan Spivey, du groupe de patients PIP Action Campaign, a souffert d’articulations douloureuses, de douleurs et de fatigue après que les implants aient fait couler du silicone dans son corps.

Après la décision d’hier, elle a déclaré: «Je suis ravie et épuisée. Cela a été un très long voyage. Nous avons été dans et hors du tribunal et cela a été très difficile pour les femmes.

«Nous avons des problèmes de santé et nous avons également de nombreuses autres responsabilités – le PIP a eu un impact sur toute notre vie. C’était un problème incontournable. »

Elle a ajouté: «Mes implants PIP d’il y a 20 ans ont toujours un impact sur ma vie, ma santé et mon bien-être, même aujourd’hui.





«Je suis en colère chaque jour depuis 20 ans que je suis affecté par le PIP.» Olivier Aumaitre, qui représente les femmes, a déclaré: «Nous nous réjouissons de ce résultat qui met définitivement fin aux doutes sur la responsabilité de TUV.

Jean-Claude Mas, le fondateur du PIP, a été condamné à quatre ans de prison pour fraude en 2013 et est décédé en avril à l’âge de 79 ans.

TUV avait soutenu qu’il n’était pas responsable de la composition des implants, mais uniquement de la façon dont ils étaient fabriqués.