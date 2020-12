Les autorités du canton suisse du Valais ont été laissées perplexes alors que des centaines de touristes britanniques ont disparu dans les airs après que le gouvernement suisse les a ordonnés de les mettre en quarantaine de 10 jours au milieu des inquiétudes concernant une nouvelle souche Covid-19.

Verbier, une station de ski suisse extrêmement populaire parmi les riches touristes britanniques, a soudainement vu la moitié des Britanniques venus passer leurs vacances de Noël disparaître sans laisser de trace.

L’étrange incident semble être peu mais un acte de défi, car les autorités suisses avaient précédemment imposé une quarantaine rétroactive de 10 jours à toutes les arrivées en provenance du Royaume-Uni, antidatée pour inclure tous ceux qui avaient débarqué dans le pays alpin depuis le 14 décembre. Annoncé juste avant Noël, le déménagement ne semble pas s’être bien déroulé auprès des vacanciers britanniques.

« Beaucoup d’entre eux sont restés une journée en quarantaine avant de disparaître sans laisser de trace sous le couvert de l’obscurité », a déclaré Jean-Marc Sandoz, chargé de communication de la commune valaisanne de Bagnes, où se situe la station de ski. Selon les médias, au moins 200 des 420 touristes britanniques qui devaient rester à Verbier ont fait un saut au clair de lune, bien que certains rapports suggèrent que ce nombre pourrait atteindre 350.

Le personnel de l’hôtel a remarqué que quelque chose n’allait pas tout à fait juste lorsque des appels répétés dans les chambres des clients en quarantaine sont restés sans réponse et que les repas laissés devant leurs portes n’ont pas été modifiés, selon les rapports.

La localisation des touristes disparus reste pour la plupart inconnue, bien que certains médias suggèrent un certain nombre « Réapparu » en France voisine. Les autorités ont appelé la situation « sans précédent » et critiqué le « hâtivement » introduit une quarantaine qui avait apparemment incité certains des touristes à prendre des mesures aussi drastiques.

Ni les autorités fédérales britanniques ni suisses n’ont fait d’observations sur la question jusqu’à présent. Cependant, la nouvelle n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, laissant les utilisateurs de Twitter se demander comment un si grand groupe de personnes pourrait passer complètement inaperçu.

« Y a-t-il des frais de recherche pour quiconque trouve un Verbier Brit? » une personne plaisantait. Un autre suggéré les Britanniques disparus auraient pu être victimes de «Le joueur de flûte de Verbier», tandis qu’un fan apparent de Harry Potter m’a dit ils pourraient tous avoir transplané à Poudlard. Un commentateur plaisanté que Verbier avait simplement vu sa propre version du Brexit.

Lundi, la Suisse a rejoint d’autres pays qui ont interdit tous les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni par crainte d’une nouvelle souche de coronavirus originaire de Grande-Bretagne et considérée comme plus contagieuse que l’original.

Les autorités suisses craignaient également que certains des vacanciers britanniques déjà arrivés dans le pays alpin ne soient infectés par le nouveau virus. En conséquence, ils ont imposé une quarantaine et ont également lancé une campagne pour retrouver les quelque 10000 Britanniques qui seraient dans le pays à ce moment-là.

Au total, plus de 50 pays, dont la plupart de l’UE, ont interdit les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni. Ces mesures n’ont toutefois pas empêché la nouvelle souche de se propager, car elle a été découverte par la suite en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Israël, aux Pays-Bas et, plus récemment, en Espagne et en France. La Suisse a également signalé trois cas de la nouvelle variante samedi. Deux des personnes infectées sont des citoyens britanniques.

