Des centaines de Boeing risquent une explosion en vol – médias — RT World News

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a publié une directive plus tôt cette année avertissant qu’un défaut sur les avions 777 de Boeing pourrait entraîner « incendie ou explosion » si elle n’est pas traitée. On ne sait pas si les exploitants de l’avion ont résolu le problème.

La directive a été publiée en mars, alors que la FAA sollicitait des commentaires jusqu’au début du mois. Au milieu d’une série d’incidents de sécurité impliquant des avions Boeing, le Daily Mail a rendu compte de l’événement visible publiquement. document mercredi.

Selon la FAA, une plaque métallique fixée à un évent du réservoir de carburant sur les ailes du 777 a été installée sans liaison électrique, ce qui signifie qu’elle pourrait potentiellement accumuler de l’électricité statique et provoquer un incendie. « incendie ou explosion » dans les réservoirs de carburant de l’avion.

Quelque 292 777 immatriculés aux États-Unis pourraient être en danger, prévient la directive. Toutes les variantes du 777, du modèle de base 777-200 au 777-300ER longue portée, sont concernées.















Boeing a rejeté le rapport du Daily Mail, insistant sur le fait que la directive proposée faisait partie d’un « un processus réglementaire standard qui a permis de garantir que le transport aérien constitue le moyen de transport le plus sûr. »

« Il ne s’agit pas d’un problème immédiat de sécurité des vols », a déclaré la société. « De multiples redondances sont conçues dans les avions commerciaux modernes pour assurer la protection contre les effets électromagnétiques. La flotte du 777 est en activité depuis près de 30 ans et a transporté en toute sécurité plus de 3,9 milliards de passagers. »

Le 777 est l’avion de ligne gros-porteur le plus construit au monde, avec près de 1 800 exemplaires livrés à des opérateurs du monde entier depuis 1995. Il a été impliqué dans 31 accidents ou incidents, un bilan de sécurité relativement meilleur que son plus petit prédécesseur, le 767, qui a été impliqué dans 67 accidents sur environ 1 300 avions construits.

L’approche globale de Boeing en matière de sécurité a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années. Deux accidents mortels en 2018 et 2019 ont cloué au sol toute sa flotte d’avions court-courriers 737 MAX, tandis que cette année, de nombreux incidents ont eu lieu, à commencer par l’explosion d’un panneau de porte en vol sur un 737 MAX 9 exploité par Alaska Airlines en janvier. . Le ministère américain de la Justice est toujours considérant poursuivre Boeing pour les accidents de 2018 et 2019, qui ont tué près de 350 personnes et ont été causés par un système de contrôle de pas erroné dont la société n’avait pas informé les pilotes.