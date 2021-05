Des centaines de blessés lors d’affrontements à la mosquée Aqsa alors que la tension monte à Jérusalem

La journée est toujours chargée à Jérusalem. Mais l’ambiance était particulièrement fébrile lundi car les affrontements faisaient suite à des semaines d’escalade des tensions dans la ville, où les restrictions à l’accès des Palestiniens à la vieille ville pendant le mois sacré du Ramadan, une marche d’extrême droite à travers le centre-ville en avril, et la rue les agressions des Juifs et des Arabes ont toutes contribué à une atmosphère fiévreuse.

Au milieu de la matinée, des centaines de personnes avaient été blessées et plus de 50 avaient été transférées à l’hôpital, selon un représentant du Croissant-Rouge palestinien. Une personne a été touchée à la tête par une balle et se trouvait dans un état critique, a déclaré le groupe d’aide médicale.

JÉRUSALEM – Des affrontements entre la police israélienne et des manifestants palestiniens ont éclaté lundi matin dans l’enceinte de la mosquée Aqsa à Jérusalem, un site sacré tant pour les musulmans que pour les juifs, après une semaine de tension croissante dans la ville. La police a tiré des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes sur des Palestiniens lanceurs de pierres qui avaient stocké des pierres sur le site dans l’attente d’une impasse avec des groupes d’extrême droite juifs.

Ces derniers jours, la pression s’est encore accrue alors que les manifestations de protestation s’intensifiaient face à l’expulsion imminente de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons à Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. Pour les Palestiniens et leurs défenseurs, cette affaire est devenue un substitut à la campagne plus large visant à expulser les Palestiniens de certaines parties de Jérusalem-Est et à leur déplacement passé dans les territoires occupés et en Israël.

Les tensions se sont à nouveau intensifiées vendredi soir, alors que la police a tiré des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes et que les Palestiniens ont jeté des pierres après les prières sur l’enceinte d’Aqsa. La vidéo montrait des grenades atterrissant à l’intérieur de la mosquée.

Des militants à Gaza ont tiré des roquettes sur Israël dans la nuit de dimanche, après avoir envoyé des ballons incendiaires sur les terres agricoles israéliennes ces derniers jours. Israël a riposté, interdit aux pêcheurs du territoire d’accéder à la mer et fermé un passage clé entre Gaza et Israël – mais a évité une escalade majeure.

Les tensions se sont aggravées lorsqu’un Palestinien a tué un Israélien lors d’une fusillade en voiture en Cisjordanie occupée la semaine dernière, déclenchant une chasse à l’homme par l’armée israélienne en Cisjordanie et des raids contre des maisons palestiniennes. Des soldats israéliens ont par la suite abattu un adolescent palestinien lors d’un autre incident.

Une décision de justice sur les expulsions des familles à Jérusalem-Est, prévue lundi, a été reportée dimanche, en partie pour apaiser ces tensions croissantes. La police israélienne a également pris une décision de dernière minute lundi matin pour empêcher les Juifs d’accéder au complexe d’Aqsa, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des Musulmans sous le nom de Noble Sanctuary.