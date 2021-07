Des centaines de blessés et plus de 1 000 disparus dans un seul district allemand, au milieu de graves inondations – police

Au moins 62 personnes sont mortes dans la tempête et les inondations qui ont suivi, a annoncé vendredi le service de police local, ajoutant que le bilan pourrait encore augmenter. Situé au sud de Cologne, le district, qui compte quelque 130 000 habitants, a vu la rivière Ahr déborder, semant la dévastation dans les villes et villages voisins.

Une photo aérienne prise avec un drone montre le village détruit de Schuld dans le district d’Ahrweiler après de fortes inondations de la rivière Ahr, à Schuld, en Allemagne, début 16 juillet 2021. 📷 epa / Sascha Steinbach #Schuld#hochwasser#inondations#germanyfloods#inondation#epaphotospic.twitter.com/CjU751xtZI — agence photo de presse européenne (@epaphotos) 16 juillet 2021

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des ponts détruits, des rues inondées de torrents d’eau rapides et des routes transformées en canaux. Des villages entiers d’Ahrweiler sont actuellement sous l’eau.



C’est #Ahrweiler . L’une des plus belles villes dans lesquelles j’ai pédalé 🇩🇪. Plus de 80 personnes sont mortes, dont des sauveteurs, et des centaines sont toujours portées disparues. Mon cœur pleure pour tous ceux qui sont touchés. #Hochwasser#Klimakatastrophe@Ma3Route#KOT courtoisie pic.twitter.com/eUHrayo09n – Papa à vélo (@MulwaMc) 16 juillet 2021

Le département de police a déclaré avoir reçu des informations faisant état d’au moins 362 personnes blessées dans la municipalité. Jeudi, les autorités ont signalé que plus de 1 300 personnes étaient portées disparues dans le seul district d’Ahrweiler.

De graves dommages dans le village de Schuld dans le district d’Ahrweiler après de fortes inondations de la rivière Ahr, à Schuld, en Allemagne. Au moins 80 personnes sont mortes et 1 300 disparues, selon les dernières données des responsables. epa / Sascha Steinbach#Schuld#hochwasser#inondationspic.twitter.com/PVNqKgrPak — agence photo de presse européenne (@epaphotos) 16 juillet 2021

Plus tôt, des images de drones obtenues par l’agence vidéo Ruptly de RT montraient les ravages causés par les inondations dans la ville d’Insul.

L’armée allemande a été déployée dans la région pour aider aux efforts de recherche et de sauvetage, et un hélicoptère français a également été envoyé pour se joindre à l’opération, a indiqué la police.

Les agents ont remercié les habitants du district pour la « beaucoup de solidarité et de nombreuses offres d’aide. » Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent une colonne d’agriculteurs conduisant leurs tracteurs et leurs bulldozers du Westerwald voisin pour aider aux efforts de sauvetage.



Hier kommen Bauern aus dem Westerwald nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, um zu helfen. 👍😊 pic.twitter.com/2tCDZ80WNA – Michael, Coronaverharmloser😊 (@Luhmi3) 16 juillet 2021

Plus de 1 000 policiers, militaires, pompiers et autres premiers intervenants ont participé à l’opération de sauvetage à Ahrweiler, ont déclaré les autorités, ajoutant que « plus de forces » étaient néanmoins encore nécessaires.

L’Allemagne a fait face à une « catastrophe unique d’une ampleur sans précédent » plus tôt cette semaine, Gerd Landsberg, le chef de l’Association allemande des villes et municipalités, a déclaré. Les inondations, causées par des précipitations record, ont balayé des voitures, détruit des maisons et déclenché des pannes de courant.

Les États de l’ouest de l’Allemagne de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat ont été les plus touchés. Le nombre de morts à l’échelle nationale a maintenant dépassé les 100, selon les médias citant des responsables. Plus tôt vendredi, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a émis une alerte militaire à l’échelle nationale.

La chancelière Angela Merkel a promis une aide aux personnes touchées par les inondations. « Je peux dire aux gens : nous ne les laisserons pas seuls en ces temps difficiles et terribles. Nous aiderons également à la reconstruction », elle a dit.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !