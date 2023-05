Des centaines de bénévoles prêtent main forte aux victimes des inondations à Baie-Saint-Paul, au Québec.

Au centre-ville de Baie-Saint-Paul, au Québec, à environ 95 kilomètres au nord-est de la ville de Québec, un petit bureau est en pleine effervescence alors que des centaines de bénévoles se présentent pour se voir confier une tâche.

Quelques jours après les graves inondations printanières dans la municipalité qui ont emporté les routes, submergé les sous-sols et forcé plus de 500 personnes à quitter leur maison, quelque 600 personnes se sont portées volontaires pour aider les résidents à nettoyer les dégâts et à sauver tous leurs biens.

« Les derniers jours ont été très chaotiques », a déclaré Clément Turgeon Thériault, qui a rassemblé les bénévoles et organisé le nettoyage après avoir constaté à quel point la maison de son père avait été endommagée par les inondations de lundi.

En tant que directeur général du populaire festival de musique d’été de la ville, Le Festif!, Turgeon Thériault dit avoir parlé avec des membres de la communauté plus tôt cette semaine et avoir senti une réelle volonté d’aider leurs voisins. Le problème était qu’ils ne savaient pas par où commencer.

Clément Turgeon Thériault, à gauche, est le directeur général du populaire festival de musique d’été de la ville, Le Festif! Il a organisé le nettoyage après avoir constaté à quel point la maison de son père avait été endommagée par les inondations de lundi. (Émilie Warren/CBC)

Alors, en collaboration avec la Ville, il a réuni quelques-uns de ses collègues au Festif ! et a ouvert les portes de son bureau pour convoquer et déployer tous ceux qui voulaient donner un coup de main.

Les gens sortent en masse, se portent volontaires pour patauger dans les débris et la boue et font du porte-à-porte pour aider les résidents avec tout ce dont ils ont besoin, y compris enlever les meubles, déchirer les planchers endommagés et nettoyer leur cour.

Le nettoyage se poursuivra tout au long du week-end alors que près de 200 ménages restent sous le coup d’ordres d’évacuation.

Audrey Simard et sa mère, Manon Tremblay, ont passé le vendredi matin à pelleter la boue des sous-sols et des garages des gens.

Bien que le couple n’ait pas été personnellement touché par les inondations, ils connaissent beaucoup de gens qui l’ont été et ils voulaient participer au nettoyage.

« Si ça m’arrivait, j’aimerais avoir de l’aide », a déclaré Simard. « Je pense que c’est une bonne chose et nous voulons le faire. »

Les bénévoles ont fait du porte-à-porte pour aider les victimes des inondations avec tout ce dont ils ont besoin, y compris enlever les meubles humides et détruits de leurs maisons. (Émilie Warren/CBC)

Tremblay, qui dit que l’un des deux pompiers décédés après avoir été emportés par les eaux de crue était sa collègue, dit qu’offrir ses services de cette façon est le moins qu’elle puisse faire.

« Si les gens ont quelques heures à perdre, c’est vraiment une bonne action », a-t-elle déclaré, appelant les autres à aider. « Les gens disent un très grand merci et sont vraiment reconnaissants. »

Avec des mains gantées, Brigitte Racine, pharmacienne de la ville depuis 30 ans, a aidé à nettoyer un sous-sol inondé aux côtés d’autres bénévoles vendredi – son deuxième jour d’aide aux personnes dans le besoin.

« C’est satisfaisant d’aider les gens, mais je ne le fais pas pour la reconnaissance, je le fais parce que j’allais bien, je n’ai pas été touché – je ne veux pas être ailleurs. »

Le soutien « montre ce qu’est Baie-Saint-Paul »

Une résidente reconnaissante de l’aide est Andrée-Anne Théroux, une mère de deux jeunes enfants dont tout le sous-sol et le premier étage de son duplex ont été inondés cette semaine.

Avec sa famille à Montréal pendant la période de fortes pluies, elle dit être revenue chez elle complètement détruite, décrivant son quartier comme sorti d’un film.

« Toute la boue partout, les premiers intervenants partout, comme des inondations – c’était juste fou », a-t-elle déclaré.

Puis, elle est entrée dans sa maison, où tous ses albums photos, souvenirs et livres avaient été entreposés dans son sous-sol.

Andrée-Anne Théroux, photographiée avec sa fille de quatre mois, a déménagé à Baie-Saint-Paul il y a à peine sept mois avec son mari et sa fille de quatre ans. Elle dit que le soutien qu’elle a reçu de sa nouvelle communauté a renforcé sa conviction qu’elle a pris la bonne décision en déménageant en ville. (Émilie Warren/CBC)

« Vous voyez vos petites photos de quand vous étiez bébé flotter et vous voyez ce que vous avez acheté pour votre première fille et que vous vouliez garder pour votre deuxième flotter dans la boue, et c’est là que j’ai un peu craqué », a déclaré Théroux.

Déménagée à Baie-Saint-Paul il y a seulement sept mois avec sa famille, elle dit ne connaître personne qui pourrait les aider. Elle n’avait jamais prévu la réponse qu’elle recevrait de sa nouvelle communauté.

« Ils ne me connaissent pas… et il y avait une rangée de volontaires », a-t-elle dit, ajoutant que cela « montre ce qu’est Baie-Saint-Paul ».

Le sous-sol de Théroux, qui abritait autrefois ses albums photo, ses souvenirs et ses livres, a été complètement inondé plus tôt cette semaine. (Émilie Warren/CBC)

Elle dit que la réponse qu’elle a reçue de parfaits inconnus est la « lumière au bout du tunnel » et a renforcé son admiration pour la région.

« Je sais que ça va sembler bizarre parce que cette chose horrible s’est produite ici, mais cela m’a juste renforcé dans mon choix d’être ici parce que je sais que je veux que mes filles soient élevées avec des gens qui ont ces valeurs », a-t-elle déclaré.

Turgeon Thériault, comme Théroux, dit que regarder les gens donner de leur temps et se connecter avec leurs voisins est ce qui lui garde le moral.

« C’est une énorme tragédie, mais si ces liens peuvent rester après, ce serait quelque chose de beau », a-t-il déclaré.