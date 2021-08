Des centaines de bénévoles aident les équipes à lutter contre les incendies de forêt en Turquie

Ils font partie des centaines de volontaires qui ont uni leurs efforts pour contenir les incendies qui ont balayé les forêts des côtes sud et sud-ouest de la Turquie, alimentés par une vague de chaleur estivale, une faible humidité et des vents forts. Les incendies, décrits comme les pires de mémoire d’homme en Turquie, ont jusqu’à présent fait huit morts, dont un volontaire qui transportait de l’eau potable et d’autres rafraîchissements aux pompiers de Marmaris.