Les habitants de Gaza qui ont refusé de quitter le nord de l’enclave malgré les avertissements d’Israël vivent dans un état de « panique, de peur et de chaos », au milieu des bombardements les plus intenses depuis le 7 octobre et d’une panne totale de communications.

Des images choquantes ont été diffusées samedi dans le territoire palestinien occupé alors que les bombardements ont privé les civils, les journalistes et les agences humanitaires d’électricité, d’Internet ou de réseau téléphonique.

Israël a déployé des troupes terrestres et des chars à Gaza après avoir bombardé 150 « cibles souterraines » censées abriter des terroristes du Hamas dans le nord de la région ; davantage de véhicules et des milliers de soldats se rassemblent dans les villes frontalières israéliennes.

“Des tunnels terroristes, des espaces de combat souterrains et d’autres infrastructures souterraines” ont été touchés, a indiqué l’armée, ajoutant que “plusieurs terroristes du Hamas ont été tués”.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : « L’opération à Gaza doit se poursuivre jusqu’à ce qu’un nouvel ordre soit établi. »

Israël a intensifié ses attaques aériennes sur les parties nord de l’enclave dans la nuit, affirmant avoir ciblé environ 150 « cibles souterraines » abritant des terroristes du Hamas.

Les gens se rassemblent samedi au milieu des destructions autour du camp d’Al-Shatee après la dernière série de bombardements

Des femmes marchent samedi devant un bâtiment détruit dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza.

Des familles passent devant des scènes de dévastation à Gaza samedi matin après qu’Israël a mené sa campagne de bombardement la plus intense à ce jour après les attaques du 7 octobre

De la fumée s’élève d’une explosion à Gaza samedi. Israël affirme que les forces sont « toujours déployées là-bas et poursuivent leur campagne »

Les troupes israéliennes saluent un photographe alors qu’elles traversent la ville frontalière de Sderot, à moins d’un kilomètre de Gaza

Les gens se rassemblent dans les rues du camp de réfugiés d’Al-Shatee, dans le nord de Gaza, qui a été soumis à de violents bombardements israéliens dans la nuit de samedi.

Israël commence à autoriser l’aide humanitaire à accéder au sud de Gaza tout en bombardant le nord, alors qu’il prétend avoir tué deux commandants « fer de lance » du Hamas, dont un architecte des attaques du 7 octobre qui ont tué 1 400 Israéliens.

Cependant, des appels ont été lancés par des observateurs pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas alors que le nombre de morts palestiniens a dépassé les 7 700, selon le ministère de la Santé de Gaza ; le bilan comprendrait plus de 3 000 enfants.

Internet étant coupé, les Palestiniens de Gaza se sont déplacés à pied ou en voiture pour voir leurs proches et leurs amis après une nuit de frappes aériennes décrite par certains comme la plus intense dont ils aient été témoins, même lors des précédentes guerres à Gaza.

Rushi Abualouf, correspondant de la BBC, parlant de la ville du sud de Khan Younis, a déclaré : « Nous n’avons eu aucune communication ici depuis 10 heures car Israël a coupé les lignes Internet, les lignes de fibre optique, et les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile ont également été arrêtés, de sorte que les gens n’ont pas pu communiquer entre eux.

« (C’est) un état de panique, de peur et de chaos ; scènes de rue très chaotiques. Les gens ne savent pas quoi faire dans ces circonstances.

« Les bombes étaient partout, le bâtiment tremblait », a déclaré Hind al-Khudary, journaliste du centre de Gaza et l’une des rares personnes disposant d’un service de téléphonie mobile.

« Nous ne pouvons joindre personne ni contacter qui que ce soit. Je ne sais pas où est ma famille.

Human Rights Watch a averti que le black-out de l’information « risquait de couvrir des atrocités de masse et de contribuer à l’impunité des violations des droits humains ».

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui gère des refuges et des écoles pour près de la moitié des résidents déplacés de Gaza, a perdu le contact avec la plupart de son personnel, a déclaré samedi sa porte-parole Juliette Touma.

Elle a déclaré que la coordination des efforts d’aide était désormais « extrêmement difficile ».

Tedros Adhanom, chef de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la panne d’électricité a rendu impossible l’accès des ambulances aux blessés.

« Nous sommes toujours déconnectés de notre personnel et des établissements de santé. Je m’inquiète pour leur sécurité”, a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un autre civil palestinien innocent a été tué aujourd’hui lorsque Bilal Abu Salah, 40 ans, a été « touché à la poitrine par un colon » dans le village de Sawiya, près de Naplouse, a indiqué un communiqué du ministère.

Le maire de Sawiya, Mahmud Hassan, a déclaré qu’Abu Salah avait été tué alors qu’il récoltait des olives avec d’autres membres de sa famille dans leurs champs situés non loin de la barrière de sécurité autour de la colonie de Rechelim.

“Ils ont été attaqués par quatre colons et l’un d’eux, armé d’un fusil M16, a ouvert le feu sur eux sans sommation”, a déclaré Hassan.

“Abu Salah a été touché à la poitrine et a été martyrisé devant sa famille et ses enfants.”

Par ailleurs, Melanie Ward, directrice générale de l’association caritative Medical Aid for Palestiniens, a déclaré samedi à l’émission Today de la BBC Radio 4 qu’elle n’avait pas pu joindre les travailleurs humanitaires opérant à Gaza depuis vendredi 16 heures.

Elle a ajouté : “Les téléphones ne se connectent pas, les messages WhatsApp ne parviennent pas – nous sommes désespérément inquiets pour tous nos collègues.”

S’exprimant plus tôt samedi, le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré : « Sur l’aspect humanitaire : à tous les résidents de Gaza qui se sont déplacés vers le sud du courant de Gaza, nous allons accroître nos efforts humanitaires.

«Davantage de camions transportant de la nourriture, des médicaments et de l’eau entreront. Toute personne se trouvant dans cette zone sûre recevra de l’eau, des médicaments et de la nourriture.

Des camions de l’ONU transportant de l’aide humanitaire arrivent dans la ville palestinienne de Deir al-Balah ; Israël avait promis de permettre aux agences humanitaires d’entrer via l’Egypte

Les Palestiniens transportent de l’aide alimentaire depuis un centre d’approvisionnement géré par l’ONU samedi matin alors que les livraisons étaient effectuées depuis la frontière sud avec l’Egypte

Des hommes transportent des cartons d’aide humanitaire fournie par l’ONU après sa livraison samedi dans le territoire palestinien occupé de Gaza.

Des Palestiniens examinent samedi des bâtiments détruits dans la ville de Gaza. Les Forces de défense israéliennes (FDI) envoient des troupes terrestres et des véhicules blindés dans le territoire occupé

Un jeune garçon brandit une fausse fleur qu’il a trouvée dans les décombres d’un immeuble suite à l’intensification des frappes aériennes israéliennes vendredi soir.

Un homme est assis samedi devant des bâtiments dévastés et des décombres dans les rues de la ville de Gaza après de violents bombardements nocturnes menés par Israël.

Dévastations de bâtiments et d’arbres effondrés samedi dans la ville méridionale de Rafah, à Gaza.

Des camions de l’ONU transportant de l’aide sont arrivés à Gaza aujourd’hui ; des images montrent des personnes transportant des produits alimentaires de base et des boîtes de marchandises.

Mais au milieu des coupures de courant, les travailleurs humanitaires craignent de ne pas pouvoir communiquer efficacement pour tenter de distribuer d’autres aides.

Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, a déclaré que l’organisation était « extrêmement inquiète » pour les travailleurs humanitaires et les civils à Gaza suite à la panne d’électricité empêchant les communications de son équipe.

« Alors que le conflit fait rage, je suis extrêmement inquiète pour la sécurité de tous les travailleurs humanitaires et des civils », a-t-elle déclaré sur X. « Nous sommes à un point critique. L’humanité doit prévaloir.

Guillemette Thomas, coordinatrice médicale de Médecins sans frontières pour les territoires palestiniens, a déclaré que l’organisation humanitaire n’avait pas pu joindre son équipe depuis plus de 12 heures.

« La situation est très difficile », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Nous ne pouvons pas communiquer avec notre équipe. Nous ne savons pas s’ils sont en sécurité.

Les observateurs internationaux ont appelé à la cessation des bombardements et à la négociation d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a écrit sur X : « Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire au Moyen-Orient, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la livraison de fournitures vitales à l’échelle nécessaire.

« Chacun doit assumer ses responsabilités. C’est un moment de vérité. L’histoire nous jugera tous.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé samedi que le bombardement israélien de Gaza allait à l’encontre du droit international et risquait de créer une catastrophe qui pourrait durer des décennies.

Lavrov a fait ces commentaires, parmi les plus critiques de Moscou à l’égard d’Israël, dans une interview accordée à l’agence de presse d’État biélorusse Belta, qui les a publiés samedi.

Une position d’artillerie israélienne tire samedi un obus de mortier en direction de la bande de Gaza. Des témoins affirment que la dernière série de bombardements est l’une des plus brutales jamais enregistrées.

Un missile a frappé un minaret à Gaza samedi – alors que les bombardements meurtriers israéliens sur l’enclave se poursuivaient pendant la journée.

Des jeeps israéliennes patrouillent samedi dans une rue de Sderot, à la frontière entre Israël et Gaza.

Les chars et véhicules tout-terrain israéliens continuent de se rassembler le long de la frontière après que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir envoyé des troupes et des blindés à Gaza.

“Bien que nous condamnions le terrorisme, nous sommes catégoriquement en désaccord avec l’idée que l’on puisse répondre au terrorisme en violant les normes du droit international humanitaire, notamment en recourant sans discernement à la force contre des cibles où l’on sait que des civils sont présents, y compris des otages qui ont été pris”, a déclaré M. Lavrov.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré samedi qu’au moins 7 703 personnes avaient été tuées dans la guerre avec Israël qui a éclaté le 7 octobre.

Plus de 3 500 enfants figurent parmi les morts, a ajouté le ministère.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’attaque initiale du Hamas.

En outre, 229 personnes, dont des étrangers, des enfants et des personnes âgées, ont été capturées par le Hamas lors de l’incursion et restent en captivité à Gaza. Jusqu’à présent, quatre otages…