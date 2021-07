Des centaines de bateaux de migrants saisis couvrent une superficie de la taille d’un terrain de football dans le Kent

Des CENTAINES de bateaux de migrants saisis couvrent une superficie de la taille d’un terrain de football.

Des images dramatiques de drones illustrent l’énorme augmentation du nombre de traversées illégales de la Manche.

Des centaines de bateaux de migrants saisis couvrent une zone de la taille d’un terrain de football dans une installation du ministère de l’Intérieur près de Douvres Crédit : PA

L’année dernière, de nombreux bateaux récupérés étaient plus petits, du type utilisé pour transporter les gens d’un yacht au rivage.

Mais les responsables des forces frontalières saisissent maintenant des bateaux pneumatiques rigides beaucoup plus gros, ou des nervures.

Ceux-ci sont conçus pour contenir environ 30 personnes, mais sont souvent emballés avec le double de ce nombre par les contrebandiers.

L’engin, dans une installation du ministère de l’Intérieur près de Douvres, dans le Kent, n’est détruit qu’une fois que les affaires judiciaires en cours ont été conclues.

Plus de 9 000 personnes ont effectué le dangereux voyage depuis la France au cours des sept derniers mois – déjà plus que le chiffre de plus de 8 400 de l’année dernière.

La sécurité autour des ports et marinas de la Manche se renforce après un bond des vols de moteurs hors-bord.

Bateaux de migrants au centre de stockage de Kent – photographiés en 2020 Crédit : CLIQUEZ ACTUALITÉS ET MÉDIAS

Des images de drones illustrent l’énorme augmentation du nombre de traversées illégales – les navires saisis sont photographiés au centre de Kent en 2021 Crédit : PA

Des skippers inquiets dorment même sur des navires pour protéger les puissants moteurs de 3 000 £.

David Bonnierre, de Calais, a déclaré : « J’ai perdu trois moteurs au cours des dernières semaines.

Les flics français ont détenu sept trafiquants présumés hier après la découverte d’une remorque avec 30 moteurs, d’une valeur de 150 000 £.