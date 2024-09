Des centaines d’avocats de la défense de Caroline du Nord ont attendu des mois pour être payés en 2016. Cela pourrait se reproduire.

L’avocat Tonza Ruffin plaide des affaires de défense pénale depuis 24 ans, servant souvent des clients indigents qui n’ont pas les moyens d’engager leur propre avocat.

En juin 2016, le Bureau des services de défense des indigents de Caroline du Nord s’est retrouvé à court d’argent pour payer Ruffin, alors avocate privée, et des centaines d’autres personnes comme elle qui acceptaient des affaires commises par le tribunal. L’État a finalement dû les payer en utilisant l’argent du budget de l’année suivante.

Ruffin a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de ce gel de salaire en particulier car, à l’époque, des problèmes de facturation retardaient souvent son paiement. Pourtant, les gels de salaire ont porté préjudice au secteur de la défense des indigents, a-t-elle déclaré.

« Les avocats ne peuvent pas survivre sans rien », a déclaré Ruffin, aujourd’hui défenseur public en chef des comtés de Bertie, Halifax, Hertford et Northampton. « Nous constatons que les avocats commis d’office sont frustrés et disent : « Je ne peux pas faire ça ». »

Huit ans plus tard, le bureau de l’IDS est confronté à une situation financière similaire.

Elle prévoit un déficit budgétaire d’environ 39 millions de dollars au cours de cet exercice financier dans son fonds de conseils privés désignés (PAC), selon les documents de la réunion de la commission IDS du 9 août.

Ce chiffre est basé sur des dépenses prévues de 108 millions de dollars au cours de l’exercice 2025 pour les avocats privés désignés par le tribunal, ce qui fait suite à une augmentation constante des dépenses des PAC depuis 2021.

Selon la directrice exécutive de l’IDS, Mary Pollard, le fonds du PAC pourrait être à court d’argent d’ici avril ou mai. Dans ce scénario, l’agence étatique ne serait pas en mesure de payer un avocat privé avant d’avoir reçu plus d’argent en juillet.

« Je crains que si nous avons un manque à gagner au printemps et que nous ne sommes pas en mesure d’effectuer les paiements, nous perdions les quelques avocats restants qui sont prêts à faire le travail », a déclaré Pollard.

Un sauvetage budgétaire est-il probable ?

Le déficit actuel prévu est le pire des scénarios, a déclaré Pollard, qui espère que la législature fournira plus d’argent avant que le fonds ne s’épuise.

Alors que la Chambre de l’État a adopté un ajustement budgétaire lors de la dernière session législative qui aurait inclus plus d’argent pour l’IDS, des désaccords avec le Sénat ont fait qu’aucun projet de loi final n’a été adopté par les deux chambres.

La représentante de l’État Marcia Morey, démocrate de Durham et ancienne juge, a déclaré qu’il était possible que la législature finance davantage l’IDS en cas d’« urgence ».

Mais le représentant de l’État Ted Davis, un républicain de Wilmington et coprésident du comité des crédits pour la justice et la sécurité publique, a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler d’un déficit prévu pour l’IDS.

« Il n’est pas nécessaire d’en parler tant que je ne sais pas qu’un problème potentiel existe réellement », a écrit Davis au News & Observer en réponse à une demande d’interview.

Les représentants républicains de l’État Dudley Greene, Charles Miller et Carson Smith, les autres coprésidents des crédits pour la justice et la sécurité publique, n’ont pas répondu aux e-mails ou aux appels téléphoniques du N&O concernant le financement de l’IDS.

Morey, qui siège au comité, n’a pas non plus entendu les législateurs parler de fournir plus d’argent.

« Ce n’est pas une décision discrétionnaire, c’est obligatoire », a déclaré Morey, faisant référence au droit constitutionnel des accusés à une représentation juridique. « Nous devons payer la facture. »

Représentation tardive des indigents

Dans les districts de défense publique de Caroline du Nord, 48 % des accusés ont bénéficié d’avocats privés désignés par le tribunal pour les affaires pénales au cours de l’exercice 2024. Les défenseurs publics ont servi environ 19 % des accusés et environ 21 % ont engagé un avocat privé, selon les données du pouvoir judiciaire de l’État.

Les accusés doivent généralement être accusés d’infractions pouvant entraîner de lourdes amendes ou une peine d’emprisonnement et avoir de faibles revenus pour pouvoir bénéficier d’une représentation pour indigents. Les juges décident en fin de compte s’ils obtiennent un avocat commis d’office au cas par cas.

Si le financement du PAC s’épuise au printemps, les avocats privés pourraient choisir de cesser de prendre en charge les cas d’indigents, ce qui mettrait encore plus à rude épreuve le système de défense publique surchargé de l’État, a déclaré le défenseur public du comté de Wake, Deonte Thomas.

Cela pourrait amener les accusés à attendre plus longtemps avant d’obtenir une représentation juridique, a-t-il ajouté.

« Le retard dans la justice est une injustice », a déclaré Thomas. « Et nous devons prendre soin des personnes qui n’ont pas les moyens de se prendre en charge. »

Selon Ruffin, les retards dans la représentation modifient souvent l’issue des affaires. Le fait de devoir attendre en prison ou de payer une caution est tellement « perturbant » la vie quotidienne des accusés qu’ils acceptent parfois de plaider coupable malgré leur innocence.

« C’est très répandu dans les communautés où de nombreuses personnes indigentes sont traduites devant les tribunaux », a déclaré Ruffin.

Pénurie à long terme

Un gel du financement des PAC en 2025 pourrait aggraver le déclin constant du nombre d’avocats privés disposés à prendre en charge les cas des indigents, a déclaré Pollard. De juillet 2017 à juin 2023, la Caroline du Nord a perdu 586 avocats des PAC. Selon les données les plus récentes de 2023, il en reste environ 1 760.

Cela s’ajoute à la répartition inégale des avocats de la défense dans l’État. Près de la moitié des comtés de Caroline du Nord sont des « déserts juridiques », avec moins d’un avocat pour 1 000 habitants, selon les rapports du système judiciaire de l’État l’année dernière.

Le salaire est l’une des principales raisons pour lesquelles la Caroline du Nord perd des avocats privés parmi ses effectifs de défense indigents, a déclaré Ruffin.

Les avocats du PAC reçoivent 65 $ de l’heure pour la plupart des affaires devant les tribunaux de district et 85 $ de l’heure pour la plupart des affaires devant les tribunaux supérieurs, soit moins que de nombreux tarifs en 2011. Les tarifs de la défense des non-indigents varient, a déclaré Dan Meier, avocat privé de Durham, mais ils sont presque toujours plus élevés que ceux des indigents. En moyenne, les délits peuvent coûter aux clients entre 100 et 700 $ de l’heure, et les crimes de moindre gravité peuvent coûter entre 300 et 1 100 $ de l’heure, a-t-il déclaré.

Les cotisations des PAC ne concernent pas uniquement les salaires personnels. L’argent sert à payer le loyer, le personnel de soutien, les fournitures de bureau et d’autres dépenses professionnelles. Ruffin a déclaré qu’elle devait souvent mettre son salaire de côté pour faire fonctionner son cabinet d’avocats.

« Je devais m’assurer que les lumières restaient allumées (et) que mon assistante était payée », a-t-elle déclaré.

Combiné aux retards de paiement dus à des problèmes administratifs, le fardeau financier du travail du PAC a poussé de nombreux avocats hors des listes de nominations judiciaires, a déclaré Dawn Tutterow, avocate du PAC dans le comté de Lincoln.

« J’ai des amis dans d’autres comtés qui ont complètement quitté la liste et qui ont déménagé », a déclaré Tutterow. « Honnêtement, ils ne pouvaient pas se permettre de continuer à le faire. »

Lydia Hoza, avocate en chef de la défense publique dans les comtés de Lincoln et Cleveland, a déclaré avoir également remarqué un changement culturel. Le manque de mentorat de la part d’avocats plus âgés signifie que le travail assigné par le tribunal n’est pas aussi une obligation pour les jeunes avocats, a-t-elle déclaré.

Tiqeece Brown, avocat indépendant chez Trapp Law, a déclaré que le travail commis d’office n’est pas le seul moyen d’aider les accusés à faibles revenus. Son cabinet s’occupe parfois de prévenus indigents qui reçoivent de l’argent de leur famille et de leurs amis pour engager un avocat privé.

Selon lui, l’avantage de prendre en charge des dossiers en tant qu’avocat privé est une charge de travail plus facile à gérer. Brown, qui a terminé ses études de droit en 2023, a déclaré que les jeunes avocats ont tendance à considérer le travail au sein du PAC comme une activité transitoire.

« Ils s’inscrivent sur des listes établies par le tribunal pour se faire connaître, se faire connaître et aussi pour essayer de se faire un nom », a-t-il déclaré.

Mais pour Tutterow, qui travaille au sein du PAC depuis 10 ans, défendre des clients indigents est toujours agréable et important.

« J’aimerais que davantage d’avocats consacrent de leur temps à ce travail », a-t-elle déclaré.

Élargissement des fonctions de défenseurs publics

La réduction de l’arriéré des dossiers à l’ère de la pandémie et l’augmentation du volume de preuves électroniques, y compris les images de caméras, contribuent probablement à une demande accrue d’avocats de la défense, a déclaré Pollard.

Espérons que les nouveaux bureaux de défense publique pourront aider, ont déclaré plusieurs avocats.

Le bureau de Hoza a ouvert ses portes en février 2022 et, en avril, son équipe a commencé à traiter des dossiers. En un an, le personnel était complet.

« Il faut se mettre au travail rapidement », a déclaré Hoza. « Vous avez un bar (de défense) local qui est en panne d’essence. »

Huit nouveaux bureaux de défenseurs publics ont ouvert en Caroline du Nord cette année. Au total, 60 comtés de l’État disposent désormais de défenseurs publics.

Bien que Pollard espère que les pressions sur les ressources du PAC s’atténueront, elle a déclaré qu’elle n’était pas sûre de ce à quoi ressemblerait la « nouvelle normalité ».

Et même un mois ou deux sans payer les avocats privés pour un travail commis d’office serait « difficile » pour les défenseurs, les prévenus, les procureurs et les victimes, a déclaré Ruffin.

« Chaque comté a encore besoin d’avocats privés prêts à représenter les personnes (démunies) », a déclaré Ruffin. « L’idée de ne pas avoir d’avocats sur lesquels je pourrais compter pour m’aider dans mes affaires – ce serait tragique. »

NC Reality Check est une série de N&O qui tient les personnes au pouvoir responsables et met en lumière les problèmes publics qui affectent le Triangle ou la Caroline du Nord. Vous avez une suggestion pour une histoire future ? E-mail [email protected]