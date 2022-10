Des centaines d’antifascistes défilent dans la maison natale de Mussolini

PREDAPPIO, Italie (AP) – Environ 1 000 antifascistes ont célébré vendredi l’anniversaire de la libération en 1944 du lieu de naissance de Benito Mussolini, alors que des nostalgiques fascistes dispersés marquaient discrètement le 100e anniversaire de la Marche sur Rome qui a porté le dictateur italien au pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang .

Une organisation représentant les partisans qui se sont battus pour libérer l’Italie du fascisme et des occupants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale a organisé la marche dans la rue principale de Predappio, où Mussolini est né et enterré. Ils ont été rejoints par des syndicalistes et des politiciens de gauche.

“Je le dois à mes parents et à tous ceux qui nous ont donné la liberté, et je veux dire les partisans”, a déclaré Daniela Vicchi, la fille d’un partisan, lors de la marche.

Le malaise de l’Italie à faire face à son passé fasciste a fait l’objet d’un examen minutieux, car le double anniversaire a coïncidé cette année avec la première semaine du Premier ministre italien Giorgia Meloni à la tête du premier gouvernement d’après-guerre dirigé par un parti aux racines néo-fascistes.

Meloni a cherché à éloigner son parti des Frères d’Italie de son aile plus radicale et nostalgique. Dans le même temps, les partis néo-fascistes ont fait partie du paysage politique italien tout au long de la période d’après-guerre malgré la désastreuse aventure coloniale de Mussolini en Afrique et les lois raciales qui ont persécuté les Juifs et envoyé des milliers de personnes à la mort dans l’Holocauste.

Signe de cette coexistence difficile, les organisateurs de la marche antifasciste ont placé la sécurité devant les boutiques de souvenirs qui vendent des souvenirs de Mussolini dans son lieu de naissance et de sépulture en Émilie-Romagne, devenu un lieu de pèlerinage pour les adhérents d’extrême droite qui voient le dictateur exécuté. en 1945 en tant que force de modernisation de l’Italie du XXe siècle.

L’événement annuel de l’Association nationale des partisans marquant la libération de Predappio pendant la Seconde Guerre mondiale empêche commodément les nostalgiques fascistes de commémorer la marche sur Rome dans la ville ce jour-là. Leur événement est prévu pour dimanche, lorsque des milliers de personnes devraient défiler du centre-ville à la crypte de Mussolini.

Mais cela n’a pas empêché les admirateurs de Mussolini de visiter Predappio vendredi, dont une cinquantaine ont fait la queue pour rendre hommage devant la tombe du défunt dictateur.

« Sans le vote des fascistes, Meloni ne serait pas au gouvernement. Je peux le dire haut et fort », a déclaré Ferdinando Polegatto, qui a fait tout le trajet depuis Sequals pour apporter des fleurs sur la tombe de Mussolini.

Les arrière-petites-filles de Mussolini, Orsola et Vittoria Mussolini, étaient également présentes vendredi pour ouvrir une exposition intitulée “100 ans d’histoire entre révolution et contre-révolution”. Le matériel promotionnel indique que l’exposition vise à raconter l’histoire de la famille Mussolini “et surtout de l’homme qui a marqué de manière indélébile l’histoire italienne”. Les deux femmes ont refusé de commenter.

Un prêtre catholique traditionaliste, le révérend Giulio Tam, a célébré une messe dans la crypte de Mussolini et a ensuite déploré les changements libéraux dans la société italienne que certains citoyens craignent que Meloni ne sape en tant que premier ministre.

“La principale chose que nous devons considérer 100 ans après la Marche sur Rome est ce que Benito Mussolini a fait et ce qui s’est passé après 1945.” dit Tam. « Quels ont été les progrès qui ont été apportés ? Si nous regardons les lois qui ont été approuvées après 1945, nous voyons la laïcité, la laïcité, l’athéisme, le divorce, l’avortement, maintenant ils parlent de donner une valeur égale » aux mariages homoparentaux.

Colleen Barry a contribué depuis Milan.

Paolo Santalucia et Luca Bruno, The Associated Press