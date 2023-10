Des centaines d’Américains sont coincés à Gaza alors que les bombes tombent et que les approvisionnements diminuent

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’adolescent se tient au milieu d’une salle d’hôpital, son débardeur couvert de sang. Sa joue est bandée. Une main est enveloppée de gaze et de l’autre, il tient son passeport américain. « Où est cet État qui devrait me protéger ? » demande Yousof Abushaban, 18 ans, dans une vidéo enregistrée cette semaine dans un hôpital de Gaza et publiée sur Instagram. « Regardez-moi, j’ai été bombardé. »

Yousof est l’un des 400 Américains au moins coincés à Gaza alors qu’Israël assiège l’enclave, coupant l’approvisionnement en nourriture, en eau, en carburant et en médicaments à plus de 2 millions de personnes au milieu d’un bombardement aérien incessant.

Alors que les conditions à Gaza deviennent de plus en plus désastreuses, les Américains sont pris au piège.

Israël a fermé ses points de passage avec Gaza après une attaque sans précédent du Hamas, qui contrôle l’enclave, et une offensive terrestre des forces israéliennes est attendue prochainement.

La priorité de l’Égypte, quant à elle, est d’acheminer l’aide humanitaire vers Gaza depuis sa frontière avec l’enclave, et non de faire sortir les ressortissants étrangers.

Mercredi, à la suite d’une visite en Israël, le président Biden a déclaré aux journalistes qu’il « espérait que nous pourrons faire sortir certains Américains » de Gaza, sans fournir plus de détails.

Pour la famille de Yousof, de tels espoirs étaient trop tard. Sa sœur cadette, Joud, 14 ans, a été tuée dans la frappe aérienne qui a endommagé la maison familiale dans la ville de Gaza, a déclaré le cousin de Yousof, Bahgat Aboushaban, qui vit dans le Michigan.

Le père de Yousof, Abedalazeez, qui est aveugle, a été grièvement blessé dans l’attentat. Les médecins ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir effectuer les opérations chirurgicales nécessaires pour sauver son bras, a déclaré Bahgat, qui reçoit des nouvelles des autres membres de la famille.

Yousof est né dans le Michigan et est le seul citoyen américain de sa famille immédiate, a déclaré son cousin. Son père a étudié à la Western Michigan University et a travaillé dans l’État pendant plusieurs années.

Dans une autre vidéo enregistrée à l’hôpital, Yousof a déclaré qu’il se sentait abandonné par le gouvernement américain. « Qu’avons-nous fait pour mériter ça? » il a dit. « Nous sommes des civils, tout le monde ici est un civil. »

Outre les centaines d’Américains qui se trouvaient à Gaza lorsque la guerre a éclaté, il y a également un nombre indéterminé de citoyens américains parmi les 200 otages capturés par le Hamas lors de son attaque brutale contre Israël le 7 octobre. Deux otages américains, Judith et Natalie Raanan, une mère et sa fille de l’Illinois, ont été libérées vendredi.

Les Palestiniens-Américains coincés à Gaza sont de plus en plus désespérés. Beaucoup d’entre eux ont quitté les États-Unis pour ce qu’ils pensaient être un bref voyage et se sont retrouvés au milieu d’une guerre.

Fin septembre, Hesham Kaoud, 55 ans, s’est rendu à Gaza avec trois de ses frères et son neveu Ameer, 20 ans. Tous les cinq sont citoyens américains ; Ameer n’était jamais sorti des États-Unis auparavant. Ils étaient censés rester deux semaines et avaient hâte de passer du temps à la plage, a déclaré Haïfa, l’épouse de Hesham.

Chaque matin, Haïfa prépare sa fille de 8 ans pour aller à l’école chez elle, à l’extérieur de Dallas. Puis elle attend l’appel qui prouvera que son mari est toujours en vie. Quand Hesham appelle, elle lui demande s’il mange et dort ; elle lui dit de rester en sécurité.

Mercredi, Hesham lui a dit qu’il y avait eu une frappe aérienne près de la maison où lui et ses frères logent. Hesham a déclaré qu’il avait peur de ne plus revoir ses enfants. Haïfa, 53 ans, lui a dit de tenir le coup. «Je continue d’attendre et d’espérer», a-t-elle déclaré. « Il doit rentrer à la maison. Toute sa vie est ici.

Les Américains restent bloqués à Gaza alors que l’accord d’évacuation américain échoue

Comme beaucoup d’autres Américains à Gaza, Hesham et sa famille se sont déplacés vers le sud de l’enclave, à la fois en raison des directives d’évacuation d’Israël et pour se rapprocher du poste frontière de Rafah avec l’Égypte. Au cours de la semaine dernière, le Département d’État a informé au moins à deux reprises les citoyens américains présents à Gaza que le passage pourrait s’ouvrir, leur permettant potentiellement de partir. Mais il est resté fermé.

Yousof – l’adolescent américain blessé – s’est également rendu à Rafah, a expliqué son cousin, où il est resté plusieurs jours. Le terminal n’ayant pas été ouvert, sa famille est rentrée chez elle, dans la ville de Gaza.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter des cas individuels pour des raisons de confidentialité et a ajouté qu’il fournissait aux citoyens américains les meilleures informations dont il dispose dans « une situation incroyablement difficile et fluide ».

Biden a déclaré vendredi qu’il avait reçu un « engagement » d’Israël et de l’Égypte selon lequel le terminal de Rafah depuis Gaza serait ouvert, peut-être dans les 24 à 48 heures suivantes, et qu’un premier convoi d’aide de 20 camions serait autorisé à entrer.

« Si la porte de Rafah est ouverte pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire, nous essaierons de faire sortir les citoyens américains qui se trouvent à Gaza et qui veulent partir », a déclaré Matthew Miller, porte-parole du Département d’État, lors d’un point de presse jeudi.

Mais les négociations sont ardues. Israël, l’Égypte et les Nations Unies finalisent un processus visant à vérifier que les camions entrant dans Gaza ne contiennent que du matériel humanitaire. L’Égypte veut également avoir l’assurance qu’Israël ne bombardera pas le passage, disent les experts.

Les Américains et d’autres ressortissants étrangers sont devenus « une monnaie d’échange, simplement parce qu’Israël, qui est la force d’occupation, ne fournit pas ce qui doit être livré », a déclaré Amr Hamzawy, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace à Washington et un ancien membre du parlement égyptien.

Pour une famille américaine coincée à Gaza alors que les bombes tombent, il n’y a pas d’issue

Abood Okal, 36 ans, et Wafaa Abuzayda, 29 ans, vivent dans la banlieue de Boston. Le couple est coincé à Gaza avec leur fils Yousef, âgé d’un an, depuis le début de la guerre. Ils se sont déplacés vers le sud pour se rapprocher du passage de Rafah, mais Israël a continué de lancer des frappes aériennes dans la région. Ils ont parfois recours à l’eau salée et sont à court de combustible pour cuisiner.

« Nous avons extrêmement peur pour nos vies », a déclaré Okal mercredi après-midi, quelques minutes après qu’une frappe aérienne ait frappé si près que les fenêtres de la maison où ils résident ont brisé les fenêtres. Il n’y a « aucun endroit sûr où aller et aucun plan d’évacuation à l’horizon ».