Des centaines d’amateurs de fish and chips affamés font la queue pour un déjeuner bon marché à un prix époustouflant alors que le chippie revient au coût de 1972

Aujourd’hui, des CENTAINES de personnes ont fait la queue pendant des HEURES pour mettre la main sur des fish and chips vendus à un prix incroyablement bas.

La friterie de Mother Hubbard a ouvert une nouvelle succursale à Sheffield et a offert les repas de 45 pence en l’honneur du prix en 1972.

Environ 400 cents personnes font la queue pour obtenir du poisson et des côtelettes pour 45p à l’ouverture de Sheffield’s Mother Hubbard’s chippy 1 crédit

Le chef friteur/gérant Chris Farnell, s’attend à ce que plus de deux mille personnes réclament leur fish and chips à 45p 1 crédit

Les repas bon marché ont créé une énorme file d’attente s’étendant sur l’une des routes principales les plus fréquentées de Sheffield, à partir de 10h30.

Le chef cuisinier Chris Farnell a déclaré: “Nous faisons cela pour donner quelque chose à la communauté et c’est une excellente façon de nous présenter et de rencontrer nos clients.”

Le site Web indique qu’une portion standard de fish and chips coûte normalement 8,75 £.

L’offre est disponible pour les 1 000 premiers clients, mais le personnel du magasin a déclaré qu’il était déterminé à s’assurer que tout le monde dans la file d’attente ait quelque chose à manger.

La file d’attente gigantesque a commencé une demi-heure avant l’ouverture prévue du magasin – Tom Watson, 25 ans, étant le premier à faire la queue pour le repas bon marché.

Tom, de Lowedges, Sheffield, a déclaré: “J’ai vu qu’un ami l’avait posté sur Facebook et j’ai pensé pourquoi pas.

“Nous recevons du fish and chips à 45p, ce qui est incroyable, surtout avec le coût de la vie en ce moment.”

Les tables à l’intérieur du magasin ont été complètement chargées de sacs de nourriture prêts à être achetés par les clients.

Un autre client, Daniel Gibbons, 60 ans, de Charnock, Sheffield, a déclaré: “Je pense que c’est une très bonne idée. Cela suscite de l’intérêt.

“Je connais assez bien ce domaine et de nombreuses entreprises échouent à cause de leur emplacement, mais cela devrait mettre ces gars sur la carte.”

La branche fish and chips a proposé aux clients la même offre lorsqu’ils ont ouvert un magasin à East Ham, dans l’est de Londres.

Plus de 2 000 parieurs ont été servis le premier jour – vendant pour 15 000 £ de bouffe pour seulement 900 £.

Le poissonnier en chef, Salih, dans une autre friterie de Londres, Poppie’s Fish and Chips, dit qu’il peut dire d’où vient un client par sa commande.

L’homme de 78 ans a affirmé : “Les gens du nord préfèrent l’églefin, tandis que les gens du sud préfèrent la morue… Et qui peut résister à une frite chaude dans le journal du comptoir à emporter ?

“Pendant les mois d’été, nous recevons plus de demandes de poisson grillé et de salade que de poisson frit.”

À Noël, le poissonnier en chef a même été invité à faire frire du chocolat Quality Street, et il a déclaré que les demandes étranges étaient courantes.

Si vous voulez créer le goût parfait du fish and chips à la maison, Salih vous a recommandé : “Des ingrédients frais, d’excellents fournisseurs, des années d’expérience, une équipe heureuse et des clients plus heureux – les valeurs de l’East-End !

“Assurez-vous que votre poisson est frais, que la pâte n’est pas trop épaisse et que l’huile de cuisson est chaude.

“Nous n’utilisons que le meilleur vinaigre, qui est Sarson, le meilleur ketchup, qui est Heinz, et la meilleure sauce brune qui est HP.”

Un magasin controversé de fish and chips dans le Kent, dirigé par les époux Alexander Povalyaev et Natalia Sidorova, a choqué les clients en servant de la salade avec leurs portions.

Un TikTok créé par le duo a recueilli trois millions de vues et 100 000 likes, divisant l’opinion des utilisateurs.

L’un d’eux a commenté: «Est-ce que quelqu’un va le mentionner? Qui a de la salade avec du fish and chips ? »

Cependant, d’autres ont défendu la friterie, arguant des avantages d’avoir de la salade avec le repas.

L’un d’eux a écrit: «Littéralement, j’ai de la salade avec n’importe quoi. Sain, bon goût et va avec beaucoup de choses, y compris celle-ci.

Les premiers propriétaires de la friterie de Mother Hubbard ont ouvert leurs portes à Bradford en 1972 et ont été ouverts par les favoris de Coronation Street, Stan et Hilda Ogden.