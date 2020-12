Une alerte sanitaire urgente a été émise pour un centre commercial très fréquenté après qu’un cas de COVID-19 s’est rendu dans un supermarché et une pharmacie du centre commercial.

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Galles du Sud ont publié dimanche soir une liste mise à jour des sites de Sydney qui, selon eux, ont été suivis par des patients COVID-19.

Les acheteurs qui se trouvaient au Priceline et aux Coles du centre commercial Casula Mall dans le sud-ouest de la ville la veille de Noël ont été invités à se faire tester immédiatement et à s’isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif.

ACHETEURS ORDONNÉS À ÊTRE TESTÉS DANS NSW HEALTH ALERT Doit se faire tester et isoler pendant 14 jours quel que soit le résultat: Cibo Cafe, North Sydney, mercredi 16 décembre, de 11h30 à 12h45 Doit être immédiatement testé et isolé jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu: Priceline Pharmacy, Casula Mall, jeudi 24 décembre de 18h30 à 19h Coles, Casula Mall, jeudi 24 décembre, 19h-19h30 Restaurant Radio Bombay, Casula Mall, jeudi 24 décembre, 19h30-19h50 Surveillez les symptômes et faites-vous tester s’ils apparaissent: Casula Mall, jeudi 24 décembre, 18h30-20h

L’alerte est en place pour ceux qui ont visité la Priceline entre 18h30 et 19h, les Coles entre 19h et 19h30 et le restaurant Radio Bombay du centre commercial entre 19h30 et 19h50.

Le même ordre de santé a été émis pour toute personne qui a fréquenté l’hôtel Belrose sur les plages du nord à tout moment en décembre et qui a développé des symptômes.

Les dîners qui ont assisté au Cibo Cafe à North Sydney entre 23h30 et 12h45 le 16 décembre ont été invités à se faire tester immédiatement et à s’isoler pendant 14 jours quel que soit le résultat.

Les autorités sanitaires de NSW ont confirmé dimanche sept cas – tous liés aux plages du nord de Sydney, portant le total du cluster à 122 cas.

Les autorités ne sont cependant pas plus près de connaître la source de l’épidémie.

Le Dr Chant a déclaré que les autorités recherchaient un lien possible entre l’hôtel Belrose et le cluster Avalon RSL et Bowling Center – qui a été au centre de l’épidémie.

« Nous travaillons évidemment pour vérifier si quelqu’un assiste au Belrose et aussi au RSL », a-t-elle déclaré.

La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré sept nouveaux cas de Covid-19 pendant la nuit, tous les cas étant liés au cluster Northern Beaches (photo, acheteurs à Sydney le lendemain de Noël)

«Nous demandons également à la communauté de se présenter pour des tests afin de nous aider et de trouver ces liens manquants, mais pour le moment, je ne veux pas spéculer.

Il y a eu 24 000 personnes testées dans les 24 heures jusqu’à 20 heures le samedi.

Un nouveau cas, un contact familial, a également été lié à l’hôtel Rose of Australia à Erskineville, dans le centre-ouest de Sydney.

Le Dr Chant a également confirmé qu’un voyageur, qui était positif à Covid-19 mais ne savait pas à l’époque, s’était envolé de Sydney à Griffith le 21 décembre.

Les 28 passagers et un agent de bord ont été testés et à ce jour, 19 tests ont été négatifs.

Les autorités sanitaires attendent toujours les dix résultats restants.