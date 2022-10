Des cellules cérébrales humaines transplantées dans le cerveau de bébés rats se développent et forment des connexions

“C’est une étape importante dans la progression vers [understanding and treating] maladies du cerveau », explique Julian Savulescu, bioéthicien à l’Université nationale de Singapour, qui n’a pas participé à l’étude. Mais le développement soulève également des questions éthiques, dit-il, en particulier autour de ce que signifie “humaniser” les animaux.

Sergiu Pașca de l’Université de Stanford travaille depuis plus d’une décennie avec des organoïdes neuronaux – de petits amas de neurones, cultivés dans un plat, qui ressemblent à des régions cérébrales spécifiques. Ces organoïdes sont souvent créés à partir de cellules de peau humaine, qui sont d’abord transformées en cellules souches. Les cellules souches peuvent ensuite être encouragées à former des neurones en laboratoire, dans de bonnes conditions. Les organoïdes qui en résultent peuvent être utilisés pour étudier comment les cellules cérébrales se déclenchent et communiquent, et comment elles fonctionnent mal dans certains troubles.

Mais il n’y a pas grand-chose qu’un amas de cellules dans le labo puisse vous dire. En fin de compte, ces cellules ne reproduisent pas vraiment ce qui se passe dans notre cerveau – c’est pourquoi Pașca et bien d’autres dans le domaine évitez le terme couramment utilisé de « mini-cerveaux ». Les cellules organoïdes ne peuvent pas former les mêmes connexions complexes. Ils ne tirent pas non plus de la même manière. Et ils ne sont pas aussi gros que les cellules de notre cerveau. “Même lorsque nous avons conservé des neurones humains pendant des centaines de jours… nous avons remarqué que les neurones humains n’atteignaient pas la taille à laquelle un neurone humain dans un cerveau humain se développerait”, explique Pașca.

Il est également impossible de dire comment les modifications des neurones en laboratoire pourraient entraîner les symptômes d’un trouble neuropsychiatrique. Si les cellules d’une boîte montrent un changement dans leur forme, la façon dont elles se déclenchent ou les protéines qu’elles fabriquent, qu’est-ce que cela signifie pour la mémoire ou le comportement d’une personne, par exemple ?

Pour contourner ces problèmes, Pașca et ses collègues ont transplanté des organoïdes dans le cerveau de rats vivants, en particulier de rats nouveau-nés. Le cerveau des très jeunes animaux subit une croissance et un recâblage importants au fur et à mesure de leur développement. Les neurones transplantés à un stade aussi précoce devraient avoir les meilleures chances d’être intégrés aux circuits cérébraux des rats, a expliqué Pașca.

Construire des organoïdes cérébraux

L’équipe a utilisé des organoïdes fabriqués à partir de cellules cutanées. Ces cellules ont été transformées en cellules souches en laboratoire avant d’être encouragées à former des couches de cellules qui ressemblent à celles du cortex humain, la partie externe pliée du cerveau qui contient des régions responsables de la pensée, de la vision, de l’ouïe, de la mémoire et de la détection de l’environnement. , entre autres. Ce processus a pris environ deux mois en laboratoire.

Les organoïdes tridimensionnels résultants ont ensuite été injectés dans le cerveau de rats âgés de quelques jours par une incision dans le crâne. Les organoïdes ont été transplantés dans le cortex sensoriel, une région qui joue un rôle en aidant les animaux à ressentir leur environnement.

En quatre mois, des scanners cérébraux ont montré que les organoïdes avaient atteint environ neuf fois leur volume d’origine et représentaient environ un tiers d’un hémisphère cérébral. Les cellules semblaient avoir formé des connexions avec des cellules cérébrales de rat et avoir été incorporées dans des circuits cérébraux.