Des célébrités tuent lors de la première de “Black Panther: Wakanda Forever”

Le Dolby Theatre d’Hollywood bourdonnait d’extravagance et d’élégance mercredi pour la première étoilée de “Black Panther: Wakanda Forever”.

Les stars, les acteurs et l’équipe du film ont été rejoints par d’autres vedettes qui ont foulé le tapis tout en célébrant l’un des événements cinématographiques les plus attendus de l’année.

On a vu sur la scène la reine Ramonda elle-même Angela Bassett.

La superbe star a enfilé une robe Moschino à volants et majestueuse qui se démarquait sur le tapis couleur prune du théâtre.

Elle a été assortie en violet par Danai Gurira qui reprend son rôle de général Dora Milaje Okoye dans le film et a fermé le tapis dans Robert Wun.

Pour ne pas être en reste, le costume ajusté Alexander McQueen de Letitia Wright brillait sur le tapis et portait une signification plus profonde.

L’actrice qui interprète Shuri a rendu hommage au regretté Chadwick Boseman qui a arboré un look similaire sur le tapis des Oscars 2018.

Alors qu’il était sur le tapis, Wright a admis avoir été ému par la perte de Boseman qui a été commémoré aux côtés de son personnage T’Challa dans “Wakanda Forever”.

“Je me prépare”, a déclaré Wright Variété sur son état mental. « J’ai vu certains membres de l’équipe de Chad. Lorsque nous fermons les yeux, nous savons ce que cela fait. Nous devons faire un pas de côté. Je vois ma tante me fixer des yeux, elle est très fière. Je dois m’éloigner… C’est émouvant. Nous essayons de tenir le coup. »

Malgré ses émotions, l’actrice de 28 ans a suscité des halètements avec les détails complexes de sa tenue, ses boucles d’oreilles panthère et son maquillage incroyablement doux.

On a également vu sur la scène Dominique Thorne, un nouvel ajout à la distribution qui joue RiRi Williams a.ka. Coeur de pierre. La star, 25 ans, avait l’air élégante à Prabal Gurung.

Les célébrités portaient du blanc à la première de “Wakanda Forever”

Lupita Nyong’o qui joue Nakia a rejoint plusieurs stars en portant du blanc, la couleur que les Wakandans portent lors du cortège funèbre de T’Challa.

L’étourdissant grésillant a servi baaawdy dans une robe Balmain.

De même, la veuve de Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, a revêtu du blanc en souvenir de son roi…

tout comme le réalisateur Ryan Coogler et sa femme Zinzi Evans…

et Tessa Thompson.

Pendant tout ce temps, plusieurs célébrités ont revêtu du blanc lors de la première de “Wakanda Forever”, d’autres célébrités l’ont apporté en noir.

Les célébrités portaient du noir lors de la première de “Wakanda Forever”

It Girl Marsai Martin a été tuée dans une robe Azzi & Osta qui a été compensée par son élégant chignon.

Elle a été rejointe en noir par les sœurs Bailey, Chlöe et Halle.

Le look Maximilian Davis for Ferragamo couleur charbon personnalisé de Michaela Coel comportait une capuche et des perles…

et l’actrice qui fait ses débuts dans Marvel dans le film en tant qu’instructrice de combat Aneka a expliqué la signification particulière de la robe.

“Maximilian a conçu ma robe BAFTA pendant une période où nous vivions tous les deux une transition dans nos carrières”, a-t-elle déclaré. ELLE. “C’était intentionnel et significatif qu’il me fasse une tenue personnalisée pour cette nuit.”

Les tapis colorés des célébrités se démarquent lors de la première de “Wakanda Forever”

Parmi les autres vedettes de style sur le tapis violet, citons une Karrueche à bascule jaune canari…

un CoCo Jones toujours élégant…

“Abbot Elementary” en tenue bleue met en vedette Sheryl Lee Ralph et Quinta Brunson…

et l’actrice de Dora Milaje Janeshia Adams-Ginyard qui a enfilé de la peinture corporelle qui comprenait le visage de Chadwick Boseman sur son dos.

Rihanna Rih-tourne et fait sensation lors de la première de “Wakanda Forever”

Après avoir déjà envoyé des ondes de choc sur Internet en annonçant son virage officiel de Rih vers la musique sur la bande originale de “Wakanda Forever”, Rihanna a été stupéfaite lors de la première.

Rih portait une robe Rick Owens et était assortie au père de son chéri/bébé, A$AP Rocky.

Une bande d’hommes a apporté son propre style à la première de “Wakanda Forever”

Tout comme les dames, les hommes d’Hollywood sont venus habillés à neuf lors de la première de “Wakanda Forever”.

Tyler Perry, Michael B. Jordan, Regé-Jean Page, Kendrick Sampson, Winston Duke, Daniel Kaluuya et Tenoch Huerta alias Namor étaient tous en costume et bottés.

On dirait que tout le monde l’a apporté sur ce tapis rouge !

VOUS nous dites – quel look « Black Panther : Wakanda Forever » était votre préféré ?

Black Panther: Wakanda Forever, réalisé par Ryan Coogler et produit par Kevin Feige et Nate Moore, sortira dans les salles américaines le 11 novembre 2022.