Les attitudes à l’égard de la communauté LGBTQ et du mariage homosexuel ont commencé à changer, en partie grâce à des personnalités de la télévision comme Ellen DeGeneres et le regretté membre de la distribution de « Real World » et militant du sida Pedro Zamora, et la série de sitcom « Will & Grace ».

Désormais, des célébrités comme Page aident à éduquer davantage les gens sur la communauté trans.

Laverne Cox: La star «Orange Is the New Black» est entrée dans l’histoire en 2015. Cox est devenue la première personne ouvertement transgenre à remporter un Daytime Emmy Award lorsqu’elle a été honorée en tant que productrice exécutive pour «Laverne Cox Presents: The T Word».

Elle a également plusieurs nominations aux Emmy aux heures de grande écoute et a utilisé sa plateforme pour défendre les droits des LGBTQ.

Plus récemment, Cox a rendu public une attaque transphobe qu’elle a dit qu’elle et un ami avaient souffert dans un parc de Los Angeles.

« Cela m’est déjà arrivé », a déclaré Cox lors d’une vidéo Instagram Live sur son compte vérifié. «J’ai été trans toute ma vie. J’ai été harcelée et victime d’intimidation toute ma vie. Rien de tout cela n’est nouveau, mais c’est quand même un peu comme, ‘Qui s’en soucie?’ et ensuite ‘Pourquoi avez-vous besoin d’être agressif?’ «

Malheureusement, une telle violence envers les membres de la communauté n’est pas rare. Au moins 37 personnes transgenres et non conformes au genre ont été tuées en 2020, selon un rapport publié en novembre par la Human Rights Campaign Foundation.

Michael D. Cohen: L’acteur de Nickelodeon a déclaré au magazine Time l’année dernière que s’il n’utilise pas le terme «transgenre» pour se décrire, il est passé de femme à homme.

«J’étais mal sexiste à la naissance», a-t-il déclaré à l’époque. « Je m’identifie comme homme et je suis fier d’avoir vécu une expérience transgenre – un voyage transgenre. »

Cohen, qui a joué dans la série « Henry Danger », a déclaré qu’il avait choisi de partager son histoire à la fois pour aider les autres et pour protester contre le recul des droits de la communauté trans.

Son co-vedette alors adolescent, Jace Norman, a déclaré à Time que la révélation « n’a rien changé au niveau élevé de respect et d’admiration que j’ai pour le gars », et a ajouté: « il est dans le meilleur intérêt du monde entier d’avoir tous les types de personne représentée à la télévision. «

Janet Mock: L’ancien journaliste exerce beaucoup de pouvoir dans les coulisses ces jours-ci.

Mock est scénariste / productrice / réalisatrice pour la série FX acclamée par la critique « Pose » et en 2019, elle a élargi son CV hollywoodien avec un contrat Netflix de trois ans et de plusieurs millions de dollars.

« Il est possible de présenter des centaines de millions de téléspectateurs aux personnes trans, et de montrer à des personnes qui ne nous comprennent peut-être pas, que nous pouvons raconter nos propres histoires », a déclaré Mock à l’époque.

Une telle représentation n’aurait pas été envisageable il y a peu de temps. C’est une preuve supplémentaire de l’influence d’Hollywood sur notre culture.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘High School Musical: The Musical: The Holiday Special’

Que seraient les vacances sans musique?

La distribution de ce spécial musical apporte la joie en interprétant leurs chansons préférées de Noël, de Hanoukka et du Nouvel An et en partageant des anecdotes de leurs vacances passées les plus mémorables – et embarrassantes.

Ajoutez une touche de leurs traditions de vacances préférées et des photos de Noël en famille, ainsi que des résolutions poignantes du Nouvel An, et c’est bon pour toute la famille.

L’émission spéciale commence à être diffusée sur Disney + vendredi.

‘Laissez-les tous parler’

Meryl Streep est pour toujours notre reine.

Elle joue avec Candice Bergen et Dianne Wiest dans ce film réalisé par Steven Soderbergh sur un romancier célèbre qui part en croisière avec des amis pour décrocher un prix prestigieux.

Avec une distribution et un réalisateur aussi estimés, vous savez que la comédie dramatique a certainement le potentiel de nous donner quelque chose à dire.

« Let Them All Talk » est diffusé sur HBO Max, qui appartient à la société mère de CNN.

« Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé »

La musique et les documentaires sont deux de mes choses préférées.

Donc, j’ai été intrigué par l’idée de ce document HBO sur le trio de frères australiens britanniques qui nous a donné des airs incroyables.

Le film comprend des films à la maison, des sessions d’enregistrement inédites et une interview avec le membre survivant du groupe, Barry Gibb. (Maurice est décédé en 2003; son jumeau, Robin, est décédé en 2012.) C’est un voyage dans le passé avec une bande originale plutôt cool.

Le documentaire sera diffusé samedi sur HBO.

Deux choses à écouter:

À l’approche de son anniversaire ce dimanche, Taylor Swift a décidé de surprendre le monde avec un cadeau.

« Evermore » est son neuvième album studio, qu’elle a annoncé jeudi matin.

Étant donné qu’elle vient de nous donner « Folklore » pendant l’été, nous allons compter nos bénédictions (de vacances) qui, selon Swift, elle et ses collaborateurs « ne pouvaient tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. »

« Evermore » sort vendredi.

« Man on the Moon III: The Chosen » est le troisième d’une trilogie d’albums du rappeur Kid Cudi.

Après « Man on the Moon: The End of Day » de 2009 et « Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager » de 2010, le nouvel album revendique des collaborations dont une avec le regretté rappeur Pop Smoke qui a été tué lors d’une invasion de domicile. en février.

« Man on the Moon III: The Chosen » sort vendredi.

Une chose dont il faut parler:

Mon amour des films de foule est bien documenté.

Naturellement, cela inclut « Le Parrain » – mais seulement les parties I et II.

Pendant très longtemps, j’ai refusé de reconnaître le troisième film « Parrain », un sentiment que je sais que je ne suis pas le seul à ressentir parmi les cinéphiles.

Je n’entrerai même pas dans les raisons, car il y en a beaucoup. Et d’autant plus que la troisième partie fait suite au deuxième film, qui est un chef-d’œuvre qui, à mon avis, est encore meilleur que l’original à bien des égards.

Ainsi, la nouvelle que Francis Ford Coppola a pris « The Godfather: Part III » et l’a transformé en un nouveau film intitulé « The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone » a définitivement attiré mon attention.

Rappelez-vous, personne n’a demandé cela, mais je dois au moins applaudir les efforts déployés pour essayer de résoudre ce problème.

Comme mon collègue Brian Lowry l’a souligné dans sa critique, « Francis Ford Coppola rejoint la longue liste de réalisateurs qui ont découvert qu’à l’ère du numérique et du streaming, rien n’est jamais vraiment fini. »

Si nous devons gérer des suites et des redémarrages apparemment sans fin, je ne suis pas fou de revoir quelque chose dans l’espoir d’améliorer l’original.

Quelque chose à siroter

Les gens riches ne sont pas comme nous.

Ce fut ma conclusion alors que je regardais Olivia Jade Giannulli sur « Red Table Talk » discuter de l’emprisonnement récent de ses parents dans le cadre d’un scandale de corruption d’admission à l’université.

Lori Loughlin a été condamnée à deux mois de prison et son mari, Mossimo Giannulli, a été condamné à cinq mois pour le projet de faire entrer Olivia Jade et sa sœur, Isabella Rose, à l’Université de Californie du Sud.

Olivia Jade a déclaré lors de son apparition que « vous ne voulez pas voir vos parents aller en prison, mais aussi je pense qu’il est nécessaire pour nous d’avancer et d’aller de l’avant ».

« Ce qui s’est passé était mal et je pense que chaque personne de ma famille peut le regarder et se dire que c’était foiré, c’était une grosse erreur, mais je pense que ce qui est si important pour moi, c’est d’apprendre de l’erreur, » elle m’a dit. « Ne pas être honteux et puni et ne jamais avoir une seconde chance … J’ai 21 ans. Je sens que je mérite une seconde chance de me racheter pour montrer que j’ai grandi. »

La mère de Jada Pinkett Smith et co-animatrice de « Red Table Talk », Adrienne Banfield Norris, n’a pas hésité à s’exprimer pendant la séance, interrogeant Olivia Jade pour savoir si elle comprenait son privilège et celui de sa famille.

L’histoire d’Hollywood est remplie de célébrités qui ont été reconnues coupables de crimes et qui ont atteint des sommets encore plus élevés (en vous regardant, Martha Stewart).

L’industrie aime une histoire de retour. Pour la plupart des gens ordinaires, cependant, ces secondes chances ne viennent pas aussi facilement.

