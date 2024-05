Des célébrités se joignent aux militants pour réclamer une version moins chère d’un médicament anti-VIH « révolutionnaire » pour les pays les plus pauvres | Développement mondial

Accès équitable Une lettre exhorte la société américaine Gilead Sciences à « façonner l’histoire » en garantissant un accès équitable Kat Lay correspondant santé mondiale jeu. 30 mai 2024 00h01 HAE

D’anciens dirigeants mondiaux, des célébrités et un scientifique lauréat du prix Nobel qui a contribué à la découverte du VIH ont écrit à une société pharmaceutique de premier plan pour l’exhorter à mettre un médicament anti-VIH « révolutionnaire » à la disposition des personnes vivant en dehors des pays riches.

La société américaine Gilead Sciences a été invitée à « façonner l’histoire » en évitant une répétition de « l’horreur et de la honte » des premières années de la pandémie du sida, lorsque 12 millions Des vies ont été perdues dans les régions les plus pauvres du monde après que des médicaments efficaces soient devenus disponibles, car ces médicaments n’étaient pas abordables.

Le médicament de Gilead, le Lénacapavir, peut traiter le VIH lorsqu’il est administré en deux injections par an. Les essais en cours devraient montrer qu’il s’agit également d’un médicament de prévention efficace.

Il n’est actuellement disponible que dans une poignée de pays riches et propose une liste prix de 42 250 $ (33 170 £) aux États-Unis pour la première année de traitement et de 39 000 $ pour les années suivantes. Le brevet de l’entreprise n’expirera pas avant près de deux décennies.

Dans un lettreles militants ont déclaré que le médicament « pourrait vraiment changer la donne dans le monde entier pour les personnes les plus exclues des soins de santé de haute qualité » et « contribuer à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030 – mais seulement si tous ceux qui en bénéficieraient peuvent y accéder ».

Trois cents signataires – dont les acteurs Gillian Anderson, Stephen Fry, Sharon Stone et Alan Cumming ; d’anciens chefs d’État ; Françoise Barré-Sinoussi, le scientifique lauréat du prix Nobel qui a contribué à la découverte du VIH ; et les personnes vivant avec le virus – ont signé la lettre. Il exhorte l’entreprise à garantir l’accès aux personnes des pays à revenu faible ou intermédiaire qui sont infectées ou à risque de contracter le VIH, en même temps que le médicament devient disponible dans les pays à revenu élevé.

Cela pourrait être réalisé en accordant des licences aux versions génériques par le biais du Medicines Patent Pool soutenu par Unitaid, ce que la société a fait dans le passé pour les traitements contre le VIH/Sida et l’hépatite C, mais uniquement pour les pays à revenu faible plutôt qu’intermédiaire.

« Le Sud global abrite la plupart des gens qui pourraient en bénéficier du Lénacapavir. Actuellement, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, environ 1 million de personnes sont infectées par le VIH chaque année ; imaginez si nous pouvions empêcher toutes ces personnes d’être infectées, et ainsi changer leur vie, en les libérant d’une vie de traitement et de soins médicaux », indique la lettre, organisée par la People’s Medicines Alliance.

Une injection semestrielle pourrait être particulièrement utile pour les groupes marginalisés, notamment les jeunes femmes et les personnes LGBTQ+. face à la criminalisation et la discrimination, les travailleuses du sexe et les consommateurs de drogues injectables, ont-ils déclaré.

« Le monde se souvient aujourd’hui avec horreur et honte qu’il a fallu 10 ans et 12 millions de vies perdues avant que les versions génériques des ARV ne soient disponibles dans le monde entier et qu’un traitement anti-VIH à grande échelle soit ainsi devenu possible pour les populations du Sud.

« En partageant la technologie avec l’ensemble des pays du Sud, vous contribuerez à sauver des vies, à prévenir les infections au VIH et à mettre un terme à la pandémie la plus meurtrière au monde. Vous pouvez façonner l’histoire.

Festus Mogae, président du Botswana entre 1998 et 2008 et signataire de la lettre, a déclaré : « Quand je suis arrivé au pouvoir, il aurait été impensable de dire que nous pourrions mettre fin à la pandémie de sida de notre vivant. Cet objectif est désormais à portée de main, mais il faudra un leadership courageux de la part d’entreprises comme Gilead. Ils ont l’occasion de tourner une page sur la négligence mortelle de l’industrie pharmaceutique à l’égard des Africains vivant avec le VIH.

Un communiqué de Gilead indique : « Alors que nous attendons les résultats de nos essais cliniques pivots de phase 3, dont la lecture commencera plus tard cette année, nous discutons régulièrement avec les défenseurs du VIH et nos partenaires, y compris les gouvernements et les ONG, alors que nous travaillons pour atteindre nos objectifs. accéder aux objectifs. Ces conversations se sont poursuivies tout au long des procès. Nous sommes extrêmement déterminés à développer un modèle d’accès qui garantit que le lénacapavir pour la PrEP atteigne le plus grand nombre possible de personnes pouvant en bénéficier.

« Cela signifie qu’il faut le fournir rapidement, de manière durable et en volumes suffisants dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. »