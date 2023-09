Des célébrités rendent hommage à Steve Harwell de Smash Mouth après sa mort à 56 ans

Après l’annonce de la mort du chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell, les hommages de ses collègues musiciens ont commencé à affluer.

Harwell, chanteur de classiques des années 90 comme « All Star » et « Walkin’ on the Sun », est décédé le 4 septembre des suites d’une insuffisance hépatique aiguë après une vie de lutte contre l’abus d’alcool. Au cours du week-end, Fox News Digital a appris qu’il avait été transféré d’un hôpital vers un centre de soins palliatifs.

Les membres d’un autre groupe populaire de l’époque de Smash Mouth, *NSYNC, ont pris le temps de se souvenir de Harwell, Chris Kirkpatrick partageant une photo de lui avec le défunt chanteur.

« Repose en paix, mon ami » Kirkpatrick a écrit. « Je suis vraiment désolé pour la bataille difficile que vous avez dû mener. Vous étiez une âme incroyable et vous nous manquerez profondément. »

Joey Fatone a posté sa propre photo avec Harwell écrivant : « Je connais ce mec depuis très longtemps… j’ai ouvert pour NSync et j’ai même été mon chanteur de mariage à mon mariage. Nous avons passé de bons moments ! Triste, tout doit avoir une fin. et parfois trop tôt à cause de choses qui ne sont pas réparées car trop de dégâts ont été causés… mais soyons réalistes, il n’est jamais trop tard ! Espérons que les personnes aux prises avec une dépendance obtiennent l’aide dont elles ont besoin. monde dans lequel nous vivons maintenant… penser/prier pour tous… RIP Steve ! »

Un autre groupe mémorable de l’époque, Eve 6, a posté : « RIP Steve Harwell. Vous avez apporté beaucoup de joie à beaucoup de gens. Vous étiez bien plus qu’un mème. »

Les hitmakers emblématiques des années 90 n’étaient pas les seuls à rendre hommage à Harwell.

Le célèbre animateur de télévision et propriétaire de restaurant Guy Fieri a écrit sur les réseaux sociaux : « À mon brutha Steve. RIP. Aujourd’hui est un triste jour, mon ami va me manquer. »

Le comédien Dane Cook a partagé un long message sur sa story Instagram.

« Mon cœur va à la famille, aux amis et aux fans de Steve Harwell de @smashmouth, décédé », a-t-il écrit. « Quand est sorti le hit ‘All Star’ de leur album Astro Lounge, j’ai compris que cette chanson qui fait du bien, avec des paroles et une musique accrocheuses, était plus qu’un simple top 10 de l’été. C’était un hymne pour les gens, comme moi, qui venaient issu d’un contexte de faible estime de soi et de traumatisme. C’était un Jolt cola, une fusée remplie d’un million de croyances… presque exagérées, mais pour quelqu’un qui avait besoin de cette étreinte mentale, quelques-uns de ces fragments de vers d’oreille pourraient inciter quelqu’un à se lever. et trouver leur chemin. »

« J’étais encore plus excité de figurer dans le clip qui, à ce jour, a été visionné plus de 457 MILLIONS de fois », a poursuivi Cook. « J’écoutais la chanson et quand elle disait, ‘Mon monde est en feu, et le vôtre ?’ j’ai toujours eu envie [to] Je suis devenu la personne qui pose cette question et je n’aurai plus jamais à me la poser parce que j’ai insisté pour trouver un moyen d’aller de l’avant. Steve Harwell merci pour la musique. Merci d’avoir cru ces mots et de les avoir partagés. »

Un autre comédien, Tom Green, a partagé : « Repose en paix Steve Harwell. Je me souviens d’être resté avec toi à l’époque de MTV, tu étais toujours super cool et tu avais un talent incroyable – mes condoléances à ta famille et à tes amis. »

Carson Daly, qui était un pilier de MTV au plus fort de la renommée de Smash Mouth, a partagé non pas un mais deux hommages à Harwell, en disant en partie : « J’ai passé la matinée dans le terrier des souvenirs musicaux des années 90 alors que j’apprenais les nouvelles officielles déchirantes sur le décès de Steve Harwell de Smash Mouth. J’ai rencontré Steve et le groupe en 1995 lorsque j’étais DJ sur KOME à San Jose, en Californie, d’où ils sont originaires. Le groupe était nouveau, non signé et n’avait sorti qu’un EP. Pour tenter d’aider à soutenir notre groupe local (et nos nouveaux amis du parti), nous avons joué leur chanson ‘Nervous In The Alley’ 1 milliard de fois. »

Il a poursuivi : « De nombreuses années se sont écoulées et j’étais conscient des jours les plus sombres de Steve. La vie lui a jeté de vilaines boulettes, notamment le décès tragique de son fils en 2001 et des problèmes de dépendance… Je me souviendrai toujours de tous les rires (Steve pourrait avoir la place (il était si vif d’esprit) les concerts (j’ai joué de la guitare sur scène lors d’un spectacle que je n’oublierai jamais à San Jose) C’était une période magique. Dans des jours meilleurs, Steve était une force de un leader et a vécu la vie de 50 hommes. Il a apporté de la joie à des millions de personnes avec sa musique et son héritage perdurera heureusement. J’espère que dans ses derniers jours et heures, entouré de sa famille et de ses amis, il a trouvé du réconfort. Il est dans un meilleur endroit maintenant bien sûr. Merci pour les bons moments Steve. Tu es à la maison avec le petit Presley maintenant. Réjouis-toi et repose en paix.

Bien que Harwell ait pris sa retraite de Smash Mouth en 2021, le groupe lui a partagé son propre hommage émouvant sur ses comptes de réseaux sociaux.

« Steve Harwell était un véritable original américain », ont-ils déclaré. « Un personnage plus grand que nature qui s’est envolé dans le ciel comme une bougie romaine. Il faut se souvenir de Steve pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre les sommets de la célébrité pop. Et le fait qu’il a atteint cet objectif presque impossible avec des moyens très limités. l’expérience musicale rend ses réalisations d’autant plus remarquables. Ses seuls outils étaient son charme et son charisme irrépressibles, son ambition intrépide et téméraire et ses cajones king-size.

« Steve a vécu une vie à 100% à plein régime. Brûlant intensément à travers l’univers avant de s’épuiser. Bonne nuit Heevo Veev. Repose en paix en sachant que tu as visé les étoiles et que tu as atteint ta cible comme par magie. »