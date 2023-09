Des célébrités proposent des enchères eBay amusantes – et très étranges – pour aider les équipes en grève – National

Nous sommes dimanche matin et vous vous connectez à Zoom. Natasha Lyonne vous accueille et, en binôme, vous commencez à résoudre les mots croisés du New York Times.

Alors que vous vous levez pour vous préparer un café, vous observez la fresque murale que Lena Dunham est en train de peindre dans votre salon. La sonnette retentit et vous saluez Adam Scott sur le perron ; il est là pour promener votre chien.

Bien que cela puisse ressembler à un rêve aléatoire, mais étrangement amusant, rempli de célébrités, c’est un scénario qui pourrait potentiellement être le vôtre – à condition que vous disposiez de suffisamment d’argent et d’excellentes compétences en matière d’enchères en ligne.

La Coalition de solidarité syndicale est un groupe d’acteurs, d’écrivains et de réalisateurs actuellement en grève qui collectent des fonds pour les soins de santé de leurs équipes.

NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX d’annoncer le lancement de notre campagne caritative de la Coalition pour la solidarité syndicale le @eBay! Les bénéfices profitent à notre @MPTF fonds de santé de l’équipage pour @IATSE @LIUNA @Teamsters 💪 Des articles INCROYABLES provenant de personnes INCROYABLES ! Enchérissez maintenant ➡️ https://t.co/OsH8WP9KFD pic.twitter.com/igp7jd2Hwf – La Coalition de solidarité syndicale (@tusctogether) 12 septembre 2023

Afin de récolter de l’argent pour leur cause, plusieurs d’entre eux se sont regroupés pour organiser une vente aux enchères sur eBay, offrant au grand public des expériences personnelles et des souvenirs amusants, et parfois très étranges.

Parmi la liste des éléments figurent un dîner en personne avec les « meilleurs amis de la vraie vie » Bob Odenkirk et David Cross, la chance de choisir les cerveaux de Spike Jonze et Lena Dunham, une série de 20 questions avec Sarah Silverman ou Maggie Gyllenhaal, ou un Fedora signé de l’auteur-compositeur-interprète Tom Waits.

ALERTE D’OBJET CHAUD 🚨 Séance de construction d’histoire virtuelle de Lena Dunham et Spike Jonze ! Inspirez-vous de deux des meilleurs cerveaux de l’écriture et de la réalisation du secteur. Les bénéfices de cette vente aux enchères vont directement à la santé des équipes de cinéma et de télévision 🚀 Ouverture des offres : https://t.co/M0UTkmWcpz pic.twitter.com/FptIeRHrGw – La Coalition de solidarité syndicale (@tusctogether) 14 septembre 2023

Vous pouvez également enchérir sur le déjeuner avec Le conte de la servante Ann Dowd, faites arbitrer votre querelle relationnelle par Rosemarie Dewitt et Ron Livingston, ou assistez à un cours de poterie de deux heures avec Busy Philipps.

Si l’idée d’interagir avec une célébrité vous rend un peu nerveux, vous pouvez également enchérir sur d’autres objets intéressants : le casting de Bob’s Burgers vous écrira et vous chantera une chanson personnelle, John Lithgow, six fois lauréat d’un Emmy, créera un portrait à l’aquarelle de votre chien, vous pourrez vous procurer une chemise hawaïenne « Weird » signée par Daniel Radcliffe et Weird Al, ou vous pourrez en acheter une. tabliers bleus signature de L’ourssigné par les stars Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach et Ayo Edebiri.

L’industrie cinématographique et télévisuelle d’Hollywood est au point mort depuis que la WGA a décidé de faire grève après avoir été incapable de parvenir à un accord avec les principaux services et studios de streaming. Les acteurs ont emboîté le pas en juillet, rejoignant les scénaristes sur les piquets de grève après que la SAG-AFTRA se soit également retrouvée dans une impasse.

Des milliers de syndiqués et de personnes qui dépendent des productions en studio sont désormais au chômage, et comme les États-Unis n’offrent pas de soins de santé universels, beaucoup ont du mal à payer leurs médicaments et autres traitements.

Le produit de la vente aux enchères sera reversé au Fonds pour le cinéma et la télévision, qui fournit des soins de santé aux syndicats IATSE, LIUNA et Teamsters.

Dans toutes les interactions, les termes soulignent que les enchérisseurs doivent se comporter de manière appropriée avec les célébrités et ne peuvent pas tenter de tirer un quelconque gain personnel des conversations.

« Le talent a le droit de mettre fin à l’expérience à tout moment, pour quelque raison que ce soit, sans remboursement », indique le listing.