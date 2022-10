Des célébrités posent pendant des heures pour ces portraits de Robert Wilson

Écrit par Jacqui Palumbo

L’image d’une célébrité peut être rapidement façonnée par une seule photo, une vidéo TikTok ou un titre d’actualité, mais dans les portraits vidéo mis en scène de Robert Wilson tournés au cours des deux dernières décennies, il invite les téléspectateurs à ralentir – façon vers le bas -— avec des poses de plusieurs heures tenues par des célébrités telles que Lady Gaga, Brad Pitt et Isabella Rossellini.

Désormais présentée à la Art Gallery of South Australia, l’exposition “Moving Portraits” présente des A-Listers dans des scènes méticuleusement mises en scène tirées de l’histoire de l’art, du cinéma et de la culture – mélangées à des portraits de personnes et d’animaux non célèbres – avec chacun vidéo ne contenant que des indices subtils de mouvement sur de longues périodes.

Ce portrait de Lady Gaga a été créé au Musée du Louvre à Paris en 2013. Le crédit: RW Work, Ltd.

Dans un portrait, qui a nécessité une pose de sept heures, Lady Gaga a canalisé la majestueuse Mademoiselle Caroline Rivière, peinte à l’origine par l’artiste français du XIXe siècle Jean-Auguste-Dominique Ingres. Au cours du tournage, une larme a coulé sur la joue de la pop star et de l’acteur.

Dans la scène noire de la princesse Caroline de Monaco, la royale a rendu hommage à sa mère, Grace Kelly, et à ses rôles célèbres dans les films d’Alfred Hitchcock, prenant une pose rappelant le film “Rear Window” de 1954. Les œuvres vidéo sont présentées à échelle humaine sur de grands écrans haute définition autour du salon.

“Je conceptualise les tournages avec chaque individu”, a déclaré Wilson dans un e-mail. “Avec Lady Gaga, j’avais une exposition de mon travail et de ma collection au Louvre (à Paris) et je voulais avoir des portraits de Gaga basés sur la collection du musée.”

La princesse Caroline de Monaco dans un portrait de 2006. Le crédit: RW Work, Ltd.

Wilson, un metteur en scène de théâtre acclamé qui travaille depuis plus de cinq décennies, est connu pour son opéra expérimental et ses performances scéniques d’avant-garde où il a longtemps joué avec les conventions du temps. Son opéra en quatre actes avec le compositeur Phillip Glass de 1976, “Einstein on the Beach” dure près de cinq heures sans entracte, permettant aux téléspectateurs d’aller et venir à leur guise. Il a également mis en scène de manière mémorable un spectacle de 24 heures sur 7 à Haft Tan Mountain près de la ville iranienne de Shiraz, “une sorte de cadre ou de fenêtre sur le monde où des événements ordinaires et extraordinaires pourraient être vus ensemble”, il est cité dans un catalogue. comme on dit de la production de 1972.

Wilson a déclaré qu’il avait d’abord eu l’idée de portraits vidéo ultra-lents dans les années 1970, les envisageant montrés dans “les halls d’hôtel, les banques et les arrêts de bus, et (sur) les sièges arrière des avions”. Au début des années 2000, lorsqu’il commence à tourner les œuvres, les écrans haute définition sont plus faciles à trouver et il peut opter pour un format vertical, afin qu’« ils soient proportionnés à une taille humaine », explique-t-il.

Brad Pitt capturé dans un portrait de 2004. Le crédit: RW Work, Ltd.

Les célébrités ont souvent un temps limité pour les séances photo – parfois juste une poignée de minutes – mais Wilson a pris quelques heures chacune à Robert Downey Jr., qui est devenu le sujet cadavérique d’un portrait faisant référence à une peinture anatomique de 1632 de Rembrandt, le danseur Mikhail Baryshnikov , qui a été martyrisé en tant que Saint Sébastien fléché, ainsi que Salma Hayek et Winona Ryder.

Et bien que Wilson ait réalisé nombre de ses œuvres avant que les clips rapides sur les réseaux sociaux ne dominent Internet, ils ont aujourd’hui une résonance particulière. Ils ne sont pas facilement affichés en ligne et sont destinés à être pleinement appréciés en personne d’une manière qui oblige les téléspectateurs à prendre leur temps. Wilson a déclaré: “Je pense que ces œuvres sont un contrepoint à l’époque (dans laquelle) nous vivons.”

Image du haut : Robert Downey Jr. dans le tableau de Rembrandt reconstitué “La leçon d’anatomie du Dr Nicolaes Tulp”.