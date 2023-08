Des célébrités pleurent Paul Reubens après la mort de la star de « Pee-wee Herman » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ©Warner Bros/avec la permission d’Everett Collection

Paul Rubens, l’esprit créatif derrière le personnage énergique et dynamique connu sous le nom de Pee-wee Herman, est décédé dimanche 30 juillet après une bataille privée contre le cancer. Il avait 70 ans. « Paul a bravement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit », lit-on dans le communiqué annonçant le décès de la légende de la comédie et personnalité bien-aimée. « Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs en tant qu’ami précieux et homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit. »

En tant que Pee-wee, Rubens était connu pour sa série télévisée Maison de jeux Pee-Wee et exploits cinématographiques (La grande aventure des pee-wee, le chapiteau pee-wee, les grandes vacances des pee-wee). Cependant, la carrière de Paul s’est étendue bien au-delà de la funhouse, tout comme son impact – comme en témoignent les nombreuses stars qui l’ont pleuré après sa mort.

Cheech Marin

« Paul était l’un des acteurs les plus drôles que je connaisse et un grand ami », Cheech Marin dit dans une déclaration à HollywoodLife. « Il était un personnage indélébile dans nos films et il nous manquera tellement. »

Paul a eu des apparitions notables dans Le prochain film de Cheech & Chong et Rêver!car lui et Cheech & Chong commençaient en même temps.

Conan O’Brien

« Aucun tweet ne peut capturer la magie, la générosité, le talent artistique et la bêtise dévote de Paul Reubens », a écrit la légende de fin de soirée Conan O’Brien. « Tous ceux que je connais ont reçu d’innombrables mèmes absurdes de Paul le jour de leur anniversaire, et je veux dire TOUT LE MONDE. Sa comédie surréaliste et sa gentillesse implacable étaient un cadeau pour nous tous. Merde, ça fait mal.

Natacha Lyonne

« Je t’aime tellement, Paul », a écrit Natacha Lyonnetandis que des extraits de son apparition sur Maison de jeux Pee-wee. Elle a joué le personnage Opal, par IMDB. Le Poker Face La star a ajouté : « Un de tous les temps. Merci pour ma carrière et votre amitié éternelle toutes ces années et de nous avoir appris ce qu’est un véritable original.

Le monde a appris la mort de Reubens via une déclaration publiée sur son Facebook officiel le lundi 31 juillet. générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse », ont écrit les représentants de la star. « Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit.

Le message comprenait également, vraisemblablement, un message de Reubens lui-même. » » Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté au cours des six dernières années « , disait le message. « J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect pour mes amis, mes fans et mes supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous.

Alors que beaucoup se souviendront de Reubens pour l’innocence enfantine enveloppée dans un costume gris et un nœud papillon rouge, ses autres apparitions notables incluent le rôle du père de Danny De Vitole personnage de The Penguin, dans Le retour de Batmanainsi que des films comme Buffy contre les vampires, Blow, Matilda, La vie en temps de guerre, et Hommes Mystères. Il a également élargi son héritage à la télévision, apparaissant sur La liste noire, Murphy Brown, et plus. Il était également un doubleur prolifique, prêtant ses talents à des émissions animées comme Chaudrée, Batman : Le Brave et le Téméraire, et Tron : Soulèvement.

Ce post est mis à jour…

