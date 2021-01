L’inauguration du président Joe Biden et vice-président Kamala Harris a déjà un impact sur la prochaine génération.

Le couple a officiellement prêté serment lors de l’inauguration présidentielle de 2021 le mercredi 20 janvier, et personne n’a peut-être été plus inspiré que les jeunes enfants de certaines des plus grandes stars d’Hollywood.

America Ferrera partagé un selfie aux yeux larmoyants d’elle-même et de son fils de 2 ans Sebastian Piers Williams (avec un emoji d’ours couvrant son visage). le Hypermarché star a raconté quelques questions qu’il lui a posées tout au long de la journée: «Pourquoi pleurez-vous? «Qu’est-ce que la démocratie? ‘Où est-ce que JLo aller? »et a noté qu’il était« un peu plus facile de répondre aux questions de Baz aujourd’hui ».

L’actrice porte bien son nom a déclaré: « Il reste beaucoup de travail à faire pour construire le monde dont nous voulons que nos bébés héritent. Reconnaissante pour la victoire d’aujourd’hui », avant de citer le poète Amanda Gormandiscours d’inauguration puissant de.

Cependant, Baz n’était pas le seul enfant célèbre à être clairement touché par la prestation de serment.

Andy Cohen regardé la cérémonie en tenant la main de son fils d’un an Benjamin Allen Cohen. le Regardez ce qui se passe en direct L’animateur a résumé le moment historique, vu de son canapé douillet, en écrivant poétiquement «Us The Future Us».