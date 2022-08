Des célébrités partagent des messages de soutien pour Anne Heche après un accident violent et une hospitalisation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plusieurs célébrités ont exprimé leur amour et leurs meilleurs vœux à l’actrice Anne Heche, à la suite d’un accident de voiture majeur à Los Angeles qui l’a laissée hospitalisée avec de graves brûlures et d’autres blessures.

L’acteur Alec Baldwin, 64 ans, a partagé une vidéo sur Instagram où il a appelé Heche “un vieil ami” et “une femme incroyablement talentueuse”.

“Hé, je veux juste envoyer mes meilleurs vœux et tout mon amour à Anne Heche”, a déclaré Baldwin, qui a joué aux côtés de Heche, 53 ans, dans le thriller juridique de 1996 “The Juror”.

“Anne est une vieille amie à moi. Il n’y a pas beaucoup de femmes avec qui j’ai travaillé qui sont aussi courageuses qu’Anne”, a-t-il ajouté.

ANNE HECHE CRASHE UNE VOITURE DANS UNE MAISON, ALLUMANT UN INCENDIE ; ACTRICE EMBARQUÉE EN AMBULANCE AVEC DE GRAVES BRÛLURES

Baldwin a également rappelé que les deux ont joué dans “Twentieth Century”, une pièce de théâtre de Broadway en 2004, dans laquelle Heche a été nominé pour le Tony Award de la meilleure performance d’une actrice dans un rôle principal dans une pièce.

“C’est une femme incroyablement talentueuse”, a-t-il déclaré.

“Je t’aime Anne. Je t’aime et je pense que tu es une personne tellement talentueuse. J’espère que tout va bien. J’espère que tu t’en sortiras. Mon cœur va vers toi. Je suis désolé que cette chose tragique soit arrivée à toi et moi t’envoyons tout mon amour”, a-t-il ajouté. “Tout le monde se joint à moi pour envoyer son soutien et son amour à la merveilleuse Anne Heche. Merci”, a-t-il conclu.

Peter Facinelli, co-star de Heche dans “13 Minutes” de 2021, a partagé dans sa propre histoire Instagram, une photo d’eux avec la légende : “Prier pour vous et votre belle famille”.

Les deux ont également joué ensemble dans “The Vanished” en 2020, que Facinelli a également réalisé.

L’ACCIDENT DE VOITURE « HORRIFIQUE » D’ANNE HECHE : UN TÉMOIN OCULAIRE PARTAGE DES DÉTAILS TERRIFIANTS D’UN INCIDENT ENFLAMMÉ

L’acteur James Tupper, l’ex-petit ami de Heche, a tendu la main sur Instagram avec une photo de Heche et Atlas, leur fils de 13 ans.

“Pensées et prières pour cette charmante femme, actrice et maman ce soir Anne Heche”, a-t-il écrit sur Instagram. “Nous t’aimons.”

Tupper, 57 ans, et Heche sont sortis ensemble pendant plus de 10 ans avant de se séparer en janvier 2018.

L’actrice Rosanna Arquette a qualifié l’accident de “vraiment tragique” sur Twitter et a demandé aux gens de “prier pour elle”.

Thomas Jane, un ex-petit ami avec qui Heche est sorti en 2019, a déclaré dans un communiqué à DailyMail.com que Heche est “stable” et “devrait s’en sortir”, après son accident.

Il a également qualifié Heche de “l’un des vrais talents de sa génération”, selon le point de vente.

Heather Duffy Boylston, l’amie de Heche et partenaire de podcast, a confirmé que Heche était “stable”.

“Anne est actuellement dans un état stable. Sa famille et ses amis demandent vos pensées et vos prières et respectent sa vie privée pendant cette période difficile”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Heche reste à l’hôpital après avoir écrasé sa Mini Cooper dans une maison à Mar Vista, un quartier de Los Angeles, en Californie, engloutissant le véhicule en flammes.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.