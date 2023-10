Des célébrités parlent de l’impact du hip-hop aux #BETHipHopAwards 2023

Les BET Hip-Hop Awards 2023 devraient être diffusés ce soir et BOSSIP a discuté avec vos célébrités préférées sur le tapis vert étoilé.

Comme indiqué précédemment, la cérémonie de cette année est animée par Fat Joe et elle sera diffusée sur les écrans de télévision Mardi 10 octobre à 21 h HE/PT sur BET.

Surnommés une « fête non-stop » pour célébrer les 50 ans du hip-hop, les BET Hip Hop Awards présenteront des performances de City Girls, DaBaby, Fabolous, Fivio Foreign, GloRilla, Juvenile, Mannie Fresh, Sexxy Red et TI.

Un communiqué de presse rapporte que les légendes du hip-hop LL COOL J et Rakim rendront un hommage spécial au lauréat du « I Am Hip Hop Award » de cette année, Marley Marl, ainsi qu’un hommage au DJ et producteur mettant en vedette DJ Holiday, DJ Jazzy Jeff, D. -Nice, Kool DJ Red Alert, Kid Capri, Scott Storch, Spinderella et Technician the DJ.

Non seulement cela, mais un hommage all-star pour le 30e anniversaire au label emblématique So So Def Recordings et à son fondateur Jermaine Dupri aura également lieu avec Bone Crusher, Chingy, Lil Jon, Ludacris, Nelly, Bow Wow, Da Brat, Dem Franchize Boyz et Tyrèse.

Avant le grand spectacle, contributeur BOSSIP Liz Smith J’ai vérifié avec les étoiles et leur ai demandé de terminer la phrase ; « Sans le Hip-Hop, il n’y aurait pas… »

Les réponses de célébrités telles que Jessica Dime, Vic Mensa et Marley Marl allaient de « elles-mêmes » à « la culture », et un moment s’est écoulé avant le spectacle.

Regardez l’exclusivité des BET Hip-Hop Awards de Liz Smith.