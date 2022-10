Des célébrités iraniennes font face à des représailles pour avoir soutenu des manifestations

Depuis que les manifestations ont décollé – et sont passées de la colère suscitée par la mort d’Amini à une contestation complète du règne de 43 ans par des religieux islamiques conservateurs – une série de célébrités ont fait face à des représailles, des chanteurs et joueurs de football aux présentateurs de nouvelles.

Au moins sept personnalités publiques ont été détenues à l’intérieur du pays, dont la plupart ont été libérées sous caution et pourraient faire face à des accusations, selon les médias iraniens. D’autres ont été interrogés et relâchés.

Leur soutien a aidé à revigorer les manifestants aux prises avec des pannes généralisées d’Internet qui limitent leur capacité à faire entendre leur voix et à faire face à une répression brutale du gouvernement. Il y a eu de nombreuses arrestations, des dizaines de morts et de nombreux autres blessés. Pourtant, les protestations se sont étendues à des dizaines de villes, attirant de larges segments de la société iranienne, des écolières aux travailleurs du pétrole.

Deux anciens footballeurs bien connus, Hossein Mahini et Hamidreza Aliasgari, ont été arrêtés et libérés sous caution. Mona Borzoui, une compositrice et Mahmoud Shahriari, un ancien présentateur de la télévision publique, ont également été arrêtés et font face à des accusations.