Des célébrités iraniennes font face à des représailles pour avoir soutenu des manifestations

BAGDAD (AP) – Chanteurs, acteurs, stars du sport – la liste est longue. Les célébrités iraniennes ont été étonnamment publiques dans leur soutien aux manifestations anti-gouvernementales massives qui secouent leur pays. Et l’establishment au pouvoir riposte.

Des célébrités se sont retrouvées ciblées pour être arrêtées, se sont vu confisquer des passeports et ont fait l’objet d’autres formes de harcèlement.

Parmi les cas les plus notables figure celui du chanteur Shervin Hajipour, dont la chanson “For…” est devenue l’hymne du mouvement de protestation, qui a éclaté le 17 septembre à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue après son arrestation. pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire strict de la République islamique.

La chanson commence par une douce mélodie, puis la voix résonnante de Hajipour commence, “Pour danser dans les rues”, “pour la peur que nous ressentons quand nous nous embrassons…” – énumérant les raisons que les jeunes Iraniens ont publiées sur Twitter pour expliquer pourquoi ils descendent dans la rue contre la théocratie en place.

Il se termine par le slogan largement scandé devenu synonyme de protestations : « Pour les femmes, la vie, la liberté ».

Diffusée sur sa page Instagram, la chanson est rapidement devenue virale. Hajipour en a payé le prix : le jeune homme de 25 ans a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours avant d’être libéré sous caution le 4 octobre.

Depuis que les manifestations ont décollé – et sont passées de la colère suscitée par la mort d’Amini à une contestation complète du règne de 43 ans par des religieux islamiques conservateurs – une série de célébrités ont fait face à des représailles, des chanteurs et joueurs de football aux présentateurs de nouvelles.

Au moins sept personnalités publiques ont été détenues à l’intérieur du pays, dont la plupart ont été libérées sous caution et pourraient faire face à des accusations, selon les médias iraniens. D’autres ont été interrogés et relâchés.

Mais leur popularité a également rendu difficile une répression trop sévère contre eux – contrairement aux militants protestataires que les forces de sécurité ont arrêtés en grand nombre. L’Iran a une scène dynamique de chanteurs et d’acteurs, ainsi que de stars du sport, qui sont suivis de près par le public.

Holly Dagres, une boursière irano-américaine non résidente de l’Atlantic Council, a déclaré que les tentatives d’intimidation de personnalités publiques n’étaient pas une surprise.

“Les célébrités – qu’il s’agisse d’athlètes, d’acteurs, de chanteurs ou d’artistes – ont un large public en Iran, en particulier sur les réseaux sociaux, et leur soutien donne vie à ces manifestations”, a-t-elle déclaré.

Leur soutien a aidé à revigorer les manifestants aux prises avec des pannes généralisées d’Internet qui limitent leur capacité à faire entendre leur voix et à faire face à une répression brutale du gouvernement. Il y a eu de nombreuses arrestations, des dizaines de morts et de nombreux autres blessés. Pourtant, les protestations se sont étendues à des dizaines de villes, attirant de larges segments de la société iranienne, des écolières aux travailleurs du pétrole.

L’un des chanteurs de musique persane classique les plus appréciés d’Iran, Homayoun Shajarian, a projeté une grande photo d’Amini derrière lui sur scène alors qu’il chantait une chanson traditionnelle, “Dawn Bird”, lors d’une tournée en Australie en septembre.

Le public s’est joint à lui pour chanter l’une des lignes les plus emblématiques de la chanson : « L’oppression du tyran comme un chasseur a emporté mon nid. Dieu, Ciel, Nature, apportez l’aube à notre nuit noire.

Lorsque Shajarian est rentré en Iran, son passeport et celui de l’actrice Sahar Dolatshahi, qui voyageait avec lui, ont été saisis à l’aéroport. Il a ensuite déclaré sur son compte Instagram qu’ils avaient été interdits de voyage.

De même, une légende du football en Iran, Ali Daei, s’est vu confisquer son passeport à l’aéroport à son retour de l’étranger. Il avait exhorté le gouvernement sur les réseaux sociaux à “résoudre les problèmes du peuple iranien plutôt que de recourir à la répression, à la violence et aux arrestations”.

Quelques jours plus tard, le passeport lui a été restitué, a-t-il déclaré à la presse.

Deux anciens footballeurs bien connus, Hossein Mahini et Hamidreza Aliasgari, ont été arrêtés et libérés sous caution. Mona Borzoui, une compositrice et Mahmoud Shahriari, un ancien présentateur de la télévision publique, ont également été arrêtés et font face à des accusations.

Les dirigeants iraniens accusent les gouvernements étrangers d’avoir attisé les manifestations. Le vice-ministre iranien de l’Intérieur, Majid Mirahmadi, a déclaré que des célébrités en particulier avaient joué un “rôle directeur” dans les troubles.

Mirahmadi a déclaré que les célébrités qui ont soutenu les manifestations seront autorisées à expier leurs “actions erronées”.

Il a nié que des athlètes aient été arrêtés, mais a déclaré que certains avaient reçu des “conseils”. Il a dit que Mahini, par exemple, avait été libéré et avait eu “la chance de réparer ses erreurs”, selon l’agence de presse Mehr.

Les personnalités publiques ne se sont pas découragées.

Amirhossein Esfandiar, un joueur national de volley-ball, a republié une vidéo d’affrontements violents entre les forces de sécurité et les manifestants, écrivant : « Vous n’avez aucun sens de l’humanité, pourquoi battez-vous et tuez-vous des innocents ?

Qasim Haddadifar, un sportif vétéran et ancien capitaine de football, a publié des photos de filles manifestant et a écrit qu’il était fier d’elles dans une histoire Instagram.

Certains joueurs de l’équipe de football Persepolis FC auraient porté des brassards noirs lors d’un match de mercredi en solidarité avec le mouvement de protestation et ont ensuite été convoqués par la sécurité, a rapporté Iran International, basé au Royaume-Uni.

L’actrice Hediye Tehrani a déclaré que la sécurité iranienne l’avait avertie de ses publications sur ses près d’un million d’abonnés Instagram. Pourtant, elle continue de partager des images en soutien aux manifestations. “Des millions de filles sont maintenant Mahsa Amini”, a-t-elle écrit dans un article récent.

Des célébrités en dehors de l’Iran ont également élevé la voix, de Dua Lipa et Shakira à la maison de couture Balenciaga. Sur Instagram, Angelina Jolie a posté une photo d’un manifestant tenant une image d’Amini et a écrit : “Aux femmes d’Iran, nous vous voyons.”

L’establishment au pouvoir voit clairement un danger dans la large portée des célébrités. Ali Saaedi Shahroudi, un ancien représentant du guide suprême des gardiens de la révolution, a appelé à une organisation chargée de surveiller le comportement des musiciens, des acteurs et des stars du sport, similaire aux institutions réglementant les groupes professionnels.

Mais le mal est peut-être déjà fait.

Bien que Hajipour ait été contraint de retirer sa chanson d’Instagram, elle continue de résonner, chantée par tout le monde, des écolières iraniennes aux manifestants dans les capitales européennes.

Une campagne est en cours pour nommer la chanson pour un Grammy, dans la catégorie meilleure chanson pour le changement social.

“Bien que l’utilisation de #MahsaAmini puisse ressembler à de l’activisme au clavier, les Iraniens voient que l’attention du monde est sur eux et ils l’apprécient”, a déclaré Dagres. « La solidarité incite les manifestants à continuer à braver les matraques et les balles pour apporter un changement dans leur pays. Ça leur donne de l’espoir. »

Samya Kullab, Associated Press