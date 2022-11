Des célébrités habillées pour impressionner à la soirée des hommes de l’année de GQ

Le jeudi 17 novembre 2022, le directeur éditorial mondial de GQ, Will Welch, a organisé la soirée annuelle « Hommes de l’année », célébrant les distingués lauréats de cette année présentés dans le numéro de décembre.

Des célébrités assistent à la soirée des hommes de l’année de GQ

Avant l’événement, GQ, Burberry et PATRÓN EL ALTO Tequila ont organisé un dîner VIP privé avec 50 invités de marque à The West Hollywood EDITION. Certains de nos favoris étaient dans le bâtiment pour la grande soirée, qui a honoré les stars de la couverture Zoë Kravitz, Travis Barker et Brendan Fraser. Nous savons que c’est la fête des hommes de l’année mais – nous avons l’impression qu’en mettant en vedette Zoë, le magazine nous a déjà ouvert la porte pour reconnaître les dames dans la salle, alors nous allons commencer par là. Nous aimons la simplicité de son look pour la soirée – une simple robe noire avec une découpe audacieuse dans la section médiane.

Ari a été à la salle de gym et elle veut que le monde sache… Que pensez-vous de son look métallique transparent ?

Chloë Bailey a également maintenu la conversation avec ce look imprimé coloré.

Merci de nous avoir donné des angles à choisir de Chloë.

Pendant que nous parlons des bawwwdies bawwwdying, nous devons crier Karrueche.

Serayah a également étourdi en argent.

Tinashe est allé torse nu

La belle Laura Harrier était chic à souhait.

Coco Jones a montré ses courbes sur le tapis.

Nous aimions École primaire Abbott tenue de l’actrice Janelle James pour l’événement aussi. Vous aimez?

Appuyez sur le flip pour voir ce que les hommes portaient !