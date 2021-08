Des célébrités et des écologistes saluent les lecteurs de Sun pour avoir recyclé un million de masques faciaux en seulement six semaines

Les STARS et les écologistes ont salué les lecteurs de Sun pour le recyclage d’un million de masques à usage unique et ont exhorté : Continuez !

Le chiffre marquant a été atteint en seulement six semaines.

Les stars et les écologistes ont salué les lecteurs de Sun pour avoir recyclé un million de masques à usage unique Crédit : AFP

Cela vient après que nous ayons lancé notre campagne Mask Force pour recycler les couvre-visages à usage unique pour aider à protéger l’environnement.

La surfeuse et ancienne star de Love Island, Lucie Donlan, 23 ans, a déclaré: «C’est incroyable d’entendre qu’un million de personnes ont été jetées dans les poubelles Mask Force.

« J’ai vu de mes propres yeux la dévastation que les masques causent à notre vie marine.

« Nous avons la responsabilité de protéger notre planète et continuer à recycler les revêtements est un moyen d’y parvenir.

« Continuer! » Les bacs de collecte Mask Force sont disponibles dans 488 magasins Morrisons en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse.

La présentatrice de télévision Gaby Roslin, 57 ans, a déclaré: « S’il vous plaît, continuez à jeter vos masques dans ces poubelles.

« De cette façon, nous prenons soin de notre environnement, de la faune et de nous-mêmes. »

Une fois plein, chaque bac est collecté par ReWorked basé à Hull et le contenu transformé en matériaux de construction, EPI ou mobilier d’extérieur.

Le géant écologique Greenpeace a soutenu notre initiative. La militante principale Nina Schrank a déclaré que les masques jetés par négligence nuisent de plus en plus à la faune.

Et Lizzie Prior, agente de surveillance des plages de la Marine Conservation Society, a déclaré: « Nous avons vu des animaux piégés dans les sangles élastiques et la vie marine peut confondre masques et gants avec de la nourriture. »

