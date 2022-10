Des célébrités en Iran risquent d’être punies pour avoir soutenu les manifestations après la mort de Mahsa Amini

Subtraction, le thriller noir du cinéaste iranien primé Mani Haghighi, sera projeté samedi au prestigieux Festival du film de Londres. Mais vendredi, il a rejoint une liste croissante de célébrités iraniennes, y compris des artistes, des cinéastes et des athlètes qui ont été arrêtés ou interdits de voyage pour avoir soutenu un soulèvement national qui, malgré une répression sanglante, ne montre aucun signe de ralentissement à l’approche de son deuxième mois.

“Peut-être que les autorités pensaient qu’en me gardant ici, elles pourraient me surveiller de plus près, peut-être pour me menacer et me faire taire?” Haghighi a déclaré vendredi dans une vidéo publiée sur sa page Instagram. “Eh bien, le fait même que je vous parle dans cette vidéo en ce moment sape en quelque sorte ce plan.”

Les manifestations dirigées par des femmes et des jeunes en Iran sont rapidement devenues l’un des plus grands défis depuis des années à l’emprise de fer des chefs religieux iraniens.

Le meurtre d’un autre adolescent manifestant donne au soulèvement iranien un nouveau symbole

Les manifestations ont commencé à la mi-septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en garde à vue pour une violation présumée de la tenue vestimentaire qui a suscité l’indignation. La mort d’Amini et les efforts des autorités pour la dissimuler sont rapidement devenus le symbole de décennies de répression politique, de pauvreté, de discrimination sexuelle et de violence parrainée par l’État, entre autres griefs alimentant des semaines de troubles.

Les dirigeants iraniens ont imputé les manifestations à des “instigateurs” étrangers, lançant des pannes d’Internet et des communications et une répression violente et de grande envergure qui a inclus des raids dans les écoles, des tirs à balles réelles pour disperser les manifestations et des arrestations massives. Au moins 144 personnes ont été tuées, dont 23 mineurs, selon Amnesty International.

Malgré la répression, des vidéos saisissantes de femmes retirant avec défi leur voile obligatoire et de manifestants affrontant les forces de sécurité ont recueilli un soutien mondial. Des actrices oscarisées et des politiciens européens ont posté des vidéos d’eux-mêmes se coupant les cheveux par solidarité.

Certains Iraniens et groupes de défense des droits ont appelé à une réponse plus énergique et coordonnée de Washington, de l’Union européenne et des Nations Unies.

“Sans action urgente au niveau international, cela ne fera que continuer et empirer”, a déclaré Raha Bahreini, chercheuse sur l’Iran à Amnesty International, basée à Londres.

L’administration Biden a très tôt exprimé son soutien aux manifestations et a condamné la violente répression de Téhéran.

Les manifestations d’opinion en Iran ont fait irruption dans le monde. Que dit le monde en retour ?

“Aujourd’hui, j’ai rencontré des partenaires de la société civile pour discuter de ce que les États-Unis peuvent faire de plus pour soutenir le peuple iranien, en particulier ses braves femmes et filles”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. tweeté vendredi accompagnée d’une photo de la rencontre.

L’actrice et militante iranienne Nazanin Boniadi, qui a assisté à la réunion, a également rencontré vendredi le vice-président Harris. Les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer le soutien américain, “y compris en facilitant l’accès des Iraniens à Internet, et en faisant en sorte que les responsables iraniens soient tenus responsables de leur brutalité et de leurs abus”, selon un compte rendu de la réunion.

Mais pour ceux qui s’expriment en Iran, même les Iraniens ayant une influence internationale, les risques ne cessent de croître.

“Vendredi sanglant”: des témoins décrivent la répression la plus meurtrière des manifestations en Iran

Haghighi a déclaré que les autorités l’ont empêché de monter à bord de son vol vendredi et ont confisqué son passeport.

Ils ne lui ont donné aucune explication pour “ce comportement totalement grossier”, a-t-il déclaré dans sa déclaration vidéo.

Haghighi a déclaré que son interdiction est intervenue après avoir posté sur Instagram, “dans lequel j’ai critiqué les lois iraniennes obligatoires sur le hijab, et la répression contre les jeunes qui protestent contre cela et tant d’autres cas d’injustice dans leur vie”.

L’éminent acteur iranien Hamid Farrokhnezhad a déclaré dans une histoire Instagram le 9 octobre qu’il avait été convoqué pour des heures d’interrogatoire et interdit de voyage.

“J’ai été convoqué deux fois, interrogé pendant 10 heures et interdit de quitter le pays pour me prouver que j’avais tort quand j’ai dit que même une manifestation pacifique n’est pas possible dans ce pays”, a déclaré Farrokhnezhad, a rapporté Radio Farda.

D’autres célébrités ont été confrontées à des interdictions de travail et à du harcèlement à leur retour au pays.

Le chanteur Homayoun Shajarian et sa femme, l’actrice Sahar Dolatshahi, ont vu leur passeport saisi après leur retour d’un concert en Australie, a rapporté l’agence de presse ILNA le 9 octobre.

La légende du football iranien Ali Daei a déclaré que les autorités avaient également confisqué son passeport à son arrivée à l’aéroport de Téhéran. L’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale de football d’Iran et joueur vedette de l’association de football professionnelle allemande de Bundesliga a publié sur les réseaux sociaux des messages de soutien aux manifestations.

“Notre ancien joueur Ali Daei n’est plus autorisé à quitter le pays parce qu’il s’est prononcé en faveur des droits des femmes”, a déclaré le club de football allemand Hertha Berlin. tweeté le 9 octobre. “Solidarité avec tous les Herthaniens et les femmes en Iran qui se battent si courageusement pour leurs droits.”

Daei a déclaré le 10 octobre que son passeport avait été rendu. A l’aéroport, a-t-il dit, on lui a remis un récépissé “pour se rendre au procureur public et révolutionnaire de la capitale pour suivre l’affaire”, a rapporté l’AFP.

Ali Karimi, basé à Dubaï, considéré comme l’un des plus grands joueurs de football iraniens et l’un des premiers partisans des manifestations, a été accusé par contumace le 4 octobre d’avoir “encouragé les émeutes”, a rapporté l’agence de presse Mehr.

Comment une chanson virale est devenue l’hymne officieux des manifestations iraniennes

Certains artistes iraniens sont devenus internationalement connus grâce aux efforts de l’État pour les faire taire. Fin septembre, les autorités ont arrêté le chanteur iranien Shervin Hajipour après avoir partagé un hommage aux manifestations sur sa page Instagram. La chanson, une compilation de tweets expliquant pourquoi les Iraniens étaient des manifestants, est rapidement devenue virale en tant que bande originale du soulèvement. Hajipour a été libéré sous caution début octobre.

Malgré des décennies de censure d’État, l’Iran a une scène artistique en plein essor. Les artistes et autres célébrités sont depuis longtemps des cibles fréquentes en période de troubles.

En juillet, les autorités ont arrêté deux cinéastes primés, Mohammad Rasoulof et Mostafa Aleahmad, pour leur participation à des manifestations contre l’effondrement d’un immeuble commercial de luxe de 10 étages. Des dizaines de personnes ont été tuées lorsque des informations ont révélé que la municipalité avait une participation dans le bâtiment et avait approuvé un plan de construction de mauvaise qualité.