Des célébrités en Chanel pour le Gala du Musée de l’Académie 2024

Le Gala du Musée de l’Académie 2024 n’était pas seulement une célébration du cinéma, mais aussi une vitrine de la maîtrise de la couture puisque la maison Chanel a habillé quatre célébrités avec des looks qui faisaient le pont entre les mondes de la Haute Couture et du prêt-à-porter. Chaque look capture l’essence de l’héritage de Chanel : une élégance intemporelle imprégnée de touches modernes.

Glamour Géométrique

Marion Cotillard a honoré le tapis rouge dans un look qui incarnait le glamour à indice d’octane élevé. Porter une robe inspirée de La Haute Couture Automne 2022 de Chanel collection, la maison de couture française a fait passer le design sans bretelles à un niveau supérieur avec un col dos nu drapé qui a ajouté une intrigue architecturale. Les motifs géométriques optiques étaient audacieux sans pour autant dominer le look, et la surjupe ceinturée avec son nœud brodé perpétue le design original. Nous savons tous à quel point l’actrice française préfère s’appuyer sur ses choix de style rebelles (comme on l’a vu aux César), mais à cette occasion, elle m’a surpris en s’orientant cette fois vers le glamour pur, rehaussé encore par Chanel Boucles d’oreilles Brins de Diamants et scintillants Chanel bijoux.

Chanel Automne 2022 Haute Couture

Le balletcore rencontre l’élégance pure

Chanel printemps 2025 de Margaret Qualley L’ensemble peut ressembler à un moment de déjà vu pour certains, mais ce sont les détails complexes qui distinguent ce look. La jupe en tricot de style cage nous a offert un rare moment de transparence de la part de l’actrice typiquement discrète, tandis que le haut, le short et Chanel Le bijou de tête Etoile Filante s’inscrit dans l’esthétique balletcore qu’elle privilégie ces dernières semaines. La douceur des éléments inspirés du ballet juxtaposés à la jupe transparente audacieuse en ont fait l’un de ses looks les plus intrigants.

Chanel Printemps 2025

Élégance très silencieuse

En tant que Chanel ambassadeur, Phoebe Tonkin a porté la marque à de nombreuses reprises, mais cette robe noire en organza et tulle de soie de la Haute Couture Printemps 2023 La collection est l’un de ses moments les plus raffinés. La robe elle-même est sauvée par les embellissements exquis, et les vagues de velours tombant en cascade le long de l’ourlet lui confèrent une touche unique qui l’empêche de se sentir trop en sécurité, mais je suis sûr que certains trouveront toujours cela décevant pour l’occasion. UN Chanel Un bracelet Motif Russe et une bague Ruban complétaient son look.

Chanel Automne 2022 Haute Couture

Une sophistication simple

Après une série de ratés avec Louis Vuitton, Jurnee Smollett est revenu aux basiques avec une robe bustier en velours noir de chez Chanel. La simplicité était sa force ici, et cela a payé. Le minimalisme de la robe a permis à ses bijoux d’occuper le devant de la scène, notamment le Chanel Collier Summer Cruise en or blanc et jaune 18 carats orné de saphirs, diamants jaunes et diamants. Jurnee le look était une masterclass sur la façon de faire du classique Chanel sans être ennuyeux. Il s’agissait d’une démonstration élégante et confiante d’une beauté intemporelle.

