Des célébrités éblouissantes à l’événement annuel “Power Of Women” de Variety

Variété a récemment organisé son événement annuel “Power of Women: Los Angeles” et une multitude de beautés ont amené #BlackGirlMagic sur le tapis rouge.

L’affaire extravagante a eu lieu au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts et a mis en lumière les lauréats qui ont été reconnus pour leurs efforts dans diverses causes philanthropiques.

L’événement, en partenariat avec Lifetime, a célébré Variété Les lauréates du pouvoir des femmesqui apparaîtra sur la couverture du numéro, ainsi que les femmes décrites dans le rapport annuel sur l’impact des femmes de la publication, qui met en évidence les meilleures femmes travaillant dans le divertissement.

Les lauréates de cette année incluent Hillary Clinton et Chelsea Clinton, qui ont parlé de l’importance de célébrer les femmes et de partager leurs histoires, comme elles le font dans leur prochaine série documentaire en huit parties sur Apple TV+ “Gutsy”, dont la première aura lieu le 9 septembre ;

Oprah Winfrey et Ava DuVernay, qui ont souligné l’importance d’embaucher des réalisatrices comme elles l’ont fait tout au long de la production de “Queen Sugar”, qui diffuse actuellement sa septième et dernière saison sur OWN ;

Malala, présidente de Extracurricular Productions et la plus jeune lauréate du prix Nobel au monde, qui a parlé des jeunes dans le cinéma et la télévision et a soutenu la Pillars Artist Fellowship ;

et l’actrice primée, productrice et star de WandaVision de Marvel et du blockbuster de cet été “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Elizabeth Olsen, a parlé de son soutien à The Rape Foundation / Stuart House.

En tant que partenaire principal, Google a également décerné à Jacqueline Martinez Garcel le prix de l’impact social pour son travail avec la Latino Community Foundation.

On a vu sur la scène de la mode philanthropique Niecy Nash et sa fille sosie Dia Nash…

Quinta Brunson qui était présentatrice de la soirée et a servi la gentillesse de BarbieCore en rose vif…

Snoh Aalegra qui a ouvert le spectacle avec une performance…

Les étourdissantes «Queen Sugar» Bianca Lawson et Tina Lifford…

et Tia Mowry.

Que pensez-vous de ces étourdissantes pétillantes et brillantes lors de l’événement “Power Of Women” de Variety ?