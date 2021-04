De nombreuses célébrités, dont David Beckham, Dame Judi Dench et Mary Berry, ont effectué des tâches 100 fois pour marquer ce qui aurait été le 101e anniversaire du capitaine Sir Tom Moore.

Les visages célèbres se joignent à des milliers de personnes à travers le monde en participant à l’événement caritatif Captain Tom 100 ce week-end.

De nombreuses célébrités se joignent à des milliers de personnes à travers le monde en participant à l’événement caritatif Captain Tom 100 ce week-end

David Beckham a terminé 100 gardiens pour aider à collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance de la Captain Tom Foundation

L’ancien skipper anglais Becks a terminé 100 gardiens, tandis que la star de Bake Off Mary a fait 100 gâteaux.

La star de Bond, Dame Judi, s’est moquée de 100 Maltesers pour collecter des fonds pour la collecte de fonds caritative Captain Tom’s Bank Holiday.

L’héroïne olympique Jessica Ennis-Hill a fait 100 sauts sur un bâton pogo et la paralympienne Ellie Simmonds nage 100 longueurs de sa piscine locale.

L’ancien présentateur de Blue Peter, Konnie Huq, a terminé 100 roues de charrette, tandis qu’Amanda Holden a encaissé 100 tournoyages avec un cerceau.

Ils collectent tous des fonds pour l’association caritative Captain Tom Foundation, créée comme un héritage pour le héros de Covid qui a levé l’année dernière un incroyable 39 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives du NHS après avoir fait 100 tours de son jardin dans le Bedfordshire sur un déambulateur alors qu’il approchait de son 100e. date d’anniversaire.

N’importe qui peut participer et entreprendre 100 de tout pour collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance.

Dame Judi a déclaré: «Le capitaine Tom nous a tous inspirés et j’étais ravie de faire ma part en sa mémoire – en mangeant 100 Maltesers! J’espère que tout le monde aura autant de plaisir à relever ses défis que moi.

Jessica a ajouté: «C’est un excellent moyen de collecter des fonds pour de bonnes causes et est tellement accessible à tous.»

Judi Dench a mangé 100 Maltesers pour marquer ce qui aurait été le 101e anniversaire du capitaine Sir Tom Moore Crédit: YouTube / Capitaine Sir Tom Moore

L’année dernière, le capitaine Moore a levé 39 millions de livres sterling pour des œuvres de bienfaisance du NHS après avoir fait 100 tours de son jardin dans le Bedfordshire Crédit: PA

La famille du capitaine Tom encourage le plus grand nombre de personnes possible à s’inscrire au Captain Tom 100 pour collecter des fonds pour sa fondation ou un organisme de bienfaisance de leur choix entre aujourd’hui, qui aurait été son 101e anniversaire, et le lundi férié.

Great Western Railway envoie le Captain Tom Centennial, un train express Intercity, dans un voyage épique de 1500 miles à travers son réseau, s’arrêtant à 100 gares en un peu plus de 40 heures.

L’équipe de F1 Williams Racing vise à effectuer 100 arrêts au stand au cours du week-end du Grand Prix du Portugal pour collecter des fonds. Et le courageux Lewis Whele, cinq ans, de Coggeshall, Essex, qui souffre de paralysie cérébrale, vise à faire 100 pas sans utiliser ses bâtons.

Pendant ce temps, maman Angela Reid et sa fille Charlotte marcheront 100 longueurs du front de mer de Sidmouth, dans le Devon. Charlotte, 21 ans, prendra part à son fauteuil roulant, mais espère faire quelques pas en cours de route pour collecter des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Amanda Holden a entaillé 100 tours avec un cerceau Crédit: YouTube / Capitaine Sir Tom Moore

La star de Bake Off Mary Berry a fait 100 gâteaux Crédit: YouTube / Capitaine Sir Tom Moore

La paralympienne Ellie Simmonds nage 100 longueurs de sa piscine locale Crédit: YouTube / Capitaine Sir Tom Moore

Konnie Huq, ancien présentateur de Blue Peter, a terminé 100 roues de charrette Crédit: YouTube / Capitaine Sir Tom Moore

IL NOUS A RENDUS FIERS DE NOUVEAU

La fille du CAPITAINE Tom, Hannah Ingram-Moore, ainsi que ses petits-enfants Benjie et Georgia, recréeront sa célèbre promenade, écrit Mike Ridley.

Ils effectueront 100 tours du jardin à Marston Moretaine, Lits, où le vétéran de la guerre a terminé sa promenade le jour de son 100e anniversaire l’année dernière.

La fille du capitaine Tom, Hannah Ingram-Moore, et ses petits-enfants Benjie et Georgia recréeront sa célèbre promenade Crédit: PA

Le capitaine Tom est mort avec Covid le 2 février, à quelques semaines de son 101e anniversaire.

Hannah dit: «Il ne voudrait pas que nous nous sentions désolés n’est-ce pas? Il voudrait que nous éprouvions de l’espoir.

«Quand nous parlions de son 101e anniversaire, il croyait absolument qu’il serait toujours là pour ça.

«Il pensait qu’il sortirait de l’hôpital. Il disait aux infirmières: «Je vais revenir à la collecte de fonds. Nous avons une fête à organiser, cette grande fête – je reviendrai ».

«Il voulait que je parie qu’il vivrait jusqu’à 103 ans.

«Je n’ai pas réussi parce que c’était difficile de sortir. Même lorsque nous étions à l’hôpital à la fin, il m’a demandé: «Avez-vous déjà placé ce pari?

«C’est probablement mon plus grand regret qu’il ne soit pas là, mais je ne peux rien faire pour changer cela. Ce que nous pouvons faire, c’est offrir quelque chose de vraiment sensationnel le jour de son anniversaire. »

Tom, décédé avec Covid le 2 février, « croyait absolument qu’il serait toujours là pour » son 101e anniversaire révèle Hannah Crédit: PA

Assis sur la terrasse que le capitaine Tom a rendue célèbre dans le monde entier, les rappels de lui sont partout.

Un banc en métal fabriqué en son honneur, l’un de ses déambulateurs à roulettes, le hangar de réparation de Grand-père dont Benjie et Georgia ont parlé lors de ses funérailles et le tapis de course qu’il avait commandé sur son iPad.

Hannah dit: « Nous avons encore beaucoup de barres de chocolat Cadbury qu’il a faufilées et, pour le plus grand plaisir des enfants, des bouteilles de Coca, Sprite et Fanta. »

Plus de 500 lettres arrivent encore par semaine, même si certaines sont désormais adressées à Hannah, la fille du capitaine Tom, en Angleterre.

Pendant que nous discutons, Hannah révèle que l’homme connu dans le monde sous le nom de capitaine Tom était réticent à utiliser son titre militaire.

Elle dit: «Lorsque j’écrivais un communiqué de presse, j’ai dit: ‘Au fait, nous devrons vous appeler capitaine.

Il a dit: «Vous ne pouvez pas m’appeler capitaine, je suis à la retraite».

«Le capitaine Tom était un homme qui pouvait parler au monde parce qu’il avait 100 ans et un vétéran.

Tom était un homme qui pouvait parler au monde parce qu’il avait 100 ans et un vétéran Crédit: PA

Joyeux, plein d’espoir

«Son oncle était un comédien, donc il avait des os drôles, mais il avait aussi un lien avec l’humanité parce qu’il était émouvant et gentil. Il croyait à la bonté fondamentale de l’esprit humain.

«Quand nous l’avons fait sortir, les gens lui remettaient leurs bébés. Ils voulaient juste se rapprocher. Quand j’ai fermé son compte bancaire, les gens criaient: «Oh, c’est tellement triste, capitaine Tom».

« Il a rendu le drapeau de l’Union cool à nouveau et il nous a permis de ressentir à nouveau la fierté de la Grande-Bretagne », déclare Hannah Crédit: PA

«Alors j’ai dit qu’il ne voulait pas que nous pleurions. Il voudrait que nous soyons joyeux et pleins d’espoir. Tout se passera bien.

«Dès que je l’ai dit, l’énergie dans la pièce s’est transformée en bonheur.

«Il a rendu assez cool d’être à nouveau britannique. Il a rendu le drapeau de l’Union à nouveau cool et il nous a permis de ressentir à nouveau la fierté de la Grande-Bretagne.